El bipartito de Elche abre la puerta a revisar el sentido único del tráfico en la avenida principal de Arenales del Sol

El bipartito en el gobierno municipal de Elche ha abierto la puerta a revisar el sentido único de circulación implantado en la avenida San Bartolomé de Tirajana, en Arenales del Sol, tras el creciente malestar vecinal y comercial generado por la reciente urbanización de la avenida principal de la pedanía costera. Fuentes del Ejecutivo local han confirmado a este diario que el Ayuntamiento estudiará alternativas junto a los vecinos y que se convocará en breve una reunión específica para escuchar sus inquietudes y propuestas. De hecho, técnicos municipales ya están estudiando la situación tras la eliminación del doble sentido y el establecimiento del aparcamiento en batería.

Según estas mismas fuentes, el encuentro se celebrará con la participación del alcalde pedáneo de Arenales del Sol, Alejandro García, representantes de la Asociación de Vecinos y todos aquellos residentes y comerciantes que deseen asistir. El objetivo, subrayan, es analizar posibles ajustes a la actual ordenación del tráfico, siempre dentro de los criterios técnicos y de seguridad que rigen este tipo de actuaciones urbanas.

Desde el Ejecutivo local aseguran que esta reunión no surge como reacción improvisada, sino que ya estaba prevista desde hace semanas. El propio pedáneo, Alejandro García, había trasladado al Ayuntamiento el malestar real y reiterado de los vecinos, lo que llevó a programar una convocatoria extraordinaria para abordar el asunto de forma monográfica contando con la participación vecinal.

Numerosos vecinos rechazan el sentido único en la avenida principal de Arenales del Sol / INFORMACIÓN

Reunión prevista para escuchar propuestas

Las fuentes municipales se muestran, no obstante, sorprendidas por la magnitud de la contestación social -recogida de firmas incluida-, al recordar que en la reunión inicial en la que se expusieron las medidas urbanísticas previstas no se registraron objeciones formales por parte de los asistentes. Aun así, recalcan que el Ayuntamiento mantiene una actitud abierta al diálogo y a la búsqueda de soluciones consensuadas.

“El objetivo siempre ha sido mejorar la movilidad y el uso del espacio público, no generar conflictos”, apuntan desde el gobierno local, que insiste en su disposición a valorar alternativas al sentido único actual si estas resultan viables técnica y funcionalmente y responden a las necesidades del vecindario.

Esta posición llega después de que más de 400 vecinos hayan firmado para exigir la recuperación del doble sentido en la avenida, al considerar que la nueva ordenación obliga a realizar rodeos de hasta 2,5 kilómetros, perjudica a los comercios y genera incertidumbre en caso de emergencias, especialmente cuando lleguen los meses de mayor afluencia turística.

Alternativas sobre la mesa

Aunque el Ayuntamiento no adelanta aún propuestas concretas, sí confirma que se escucharán todas las opciones planteadas por los vecinos, incluida la posibilidad de recuperar el doble sentido, introducir modificaciones parciales en determinados tramos o ajustar la señalización y los accesos para reducir los recorridos obligatorios.

El aparcamiento en batería se tiene que realizar marcha atrás en la avenida de la playa de Arenales del Sol / INFORMACIÓN

“El compromiso es escuchar, estudiar y, si es posible, actuar”, señalan las fuentes consultadas, que recuerdan que cualquier cambio deberá garantizar la seguridad vial, el paso de servicios de emergencia y la compatibilidad con el diseño urbano ejecutado.

Mientras tanto, en Arenales del Sol persiste la sensación de que una obra concebida para mejorar la movilidad ha derivado en un foco de conflicto vecinal y económico, con la vista puesta en un verano que muchos temen especialmente complicado. La anunciada reunión se perfila ahora como un punto de inflexión para reconducir una situación que ha tensado la relación entre vecinos y administración local.