El reciclaje de envases se dispara en Elche un 20% y alcanza las 3.000 toneladas

La recogida selectiva de envases en Elche continúa al alza y ha alcanzado en el último año su mejor registro histórico, al superar por primera vez las 3.000 toneladas de residuos recogidos en los contenedores amarillos.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el servicio municipal de Limpieza retiró durante el pasado ejercicio más envases que nunca, reflejando un mayor compromiso ciudadano con el reciclaje y un aumento del uso doméstico de este tipo de productos.

Julio, el mes más top

El mes de julio fue el periodo con mayor volumen de recogida, con más de 280 toneladas de envases depositados en los contenedores amarillos, destinados a este tipo de residuos. Esta tendencia al alza se mantiene desde que la gestión del servicio pasó a manos de UTE Elche en 2021, año en el que se recogieron 2.478 toneladas. Desde entonces, el incremento ha sido del 21%, consolidando una evolución positiva.

Los datos actuales que facilita el Ayuntamiento duplicarían también a los registrados en 2017, lo que evidencia un cambio progresivo en los hábitos de reciclaje de la población.

865 contenedores amarillos

En la actualidad, Elche cuenta con 865 contenedores amarillos repartidos entre el casco urbano y las pedanías, destinados a la recogida de envases ligeros. En ellos deben depositarse residuos tan variados como Tetrabriks de zumos, leche, batidos o sopas, botellas y envases de plástico de agua, zumo, kétchup, mantequilla o salsas.

De igual modo, también entrarían en esta categoría bandejas de poliespán, cubiertos desechables y envoltorios, así como envases de yogur, tapones, tapas y hueveras, botes de champú, jabón, detergente, suavizante o limpiadores.

De igual modo se incluirían, además, tanto latas de bebidas y conservas como aerosoles, bandejas metálicas y chapas, envoltorios de aluminio y plástico.

Más concienciación

Desde el Ayuntamiento destacan que este récord responde al esfuerzo conjunto de los vecinos y a las campañas de sensibilización impulsadas en los últimos años. El aumento sostenido en la recogida de envases permite reducir la cantidad de residuos que acaban en vertederos, mejorar el aprovechamiento de materiales reciclables y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible.

Los responsables municipales subrayan que mantener esta tendencia dependerá de seguir fomentando el reciclaje correcto y el uso responsable de los contenedores, clave para consolidar los buenos resultados alcanzados.

