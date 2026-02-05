Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato Dori AlcoyEdil UrbanismoSuegro exconcejalaAlquilar viviendas protegidasEpsteinBorrasca Leonardo
instagramlinkedin

El reciclaje de envases se dispara en Elche un 20% y alcanza las 3.000 toneladas

El Ayuntamiento achaca el incremento en el último lustro a los refuerzos de la UTE y a las campaña de sensibilización

Un usuario tira un envase de vidrio al contenedor amarillo.

Un usuario tira un envase de vidrio al contenedor amarillo. / Jose Navarro

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

La recogida selectiva de envases en Elche continúa al alza y ha alcanzado en el último año su mejor registro histórico, al superar por primera vez las 3.000 toneladas de residuos recogidos en los contenedores amarillos.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el servicio municipal de Limpieza retiró durante el pasado ejercicio más envases que nunca, reflejando un mayor compromiso ciudadano con el reciclaje y un aumento del uso doméstico de este tipo de productos.

Julio, el mes más top

El mes de julio fue el periodo con mayor volumen de recogida, con más de 280 toneladas de envases depositados en los contenedores amarillos, destinados a este tipo de residuos. Esta tendencia al alza se mantiene desde que la gestión del servicio pasó a manos de UTE Elche en 2021, año en el que se recogieron 2.478 toneladas. Desde entonces, el incremento ha sido del 21%, consolidando una evolución positiva.

Los datos actuales que facilita el Ayuntamiento duplicarían también a los registrados en 2017, lo que evidencia un cambio progresivo en los hábitos de reciclaje de la población.

865 contenedores amarillos

En la actualidad, Elche cuenta con 865 contenedores amarillos repartidos entre el casco urbano y las pedanías, destinados a la recogida de envases ligeros. En ellos deben depositarse residuos tan variados como Tetrabriks de zumos, leche, batidos o sopas, botellas y envases de plástico de agua, zumo, kétchup, mantequilla o salsas.

De igual modo, también entrarían en esta categoría bandejas de poliespán, cubiertos desechables y envoltorios, así como envases de yogur, tapones, tapas y hueveras, botes de champú, jabón, detergente, suavizante o limpiadores.

De igual modo se incluirían, además, tanto latas de bebidas y conservas como aerosoles, bandejas metálicas y chapas, envoltorios de aluminio y plástico.

Una mujer tira la basura en un contenedor del centro de Elche, este miércoles. | MATÍAS SEGARRA

Una mujer tira la basura en un contenedor del centro de Elche / INFORMACIÓN

Más concienciación

Desde el Ayuntamiento destacan que este récord responde al esfuerzo conjunto de los vecinos y a las campañas de sensibilización impulsadas en los últimos años. El aumento sostenido en la recogida de envases permite reducir la cantidad de residuos que acaban en vertederos, mejorar el aprovechamiento de materiales reciclables y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible.

Los responsables municipales subrayan que mantener esta tendencia dependerá de seguir fomentando el reciclaje correcto y el uso responsable de los contenedores, clave para consolidar los buenos resultados alcanzados.

Noticias relacionadas

Reciclar a cambio de regalos

En los últimos años se han venido realizando campañas junto a Ecoembes para incentivar el reciclaje a cambio de obtener puntos para canjear por recompensas, como era la aplicación Reciclos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bipartito de PP y Vox abre la puerta a la instalación de una incineradora de residuos en Elche
  2. Arenales del Sol en Elche clama contra la urbanización de su avenida principal: vecinos y comercios exigen recuperar el doble sentido
  3. Santa Pola implanta parkings públicos inteligentes que miden la ocupación con sensores
  4. Las máquinas entran a San Antón, en Elche, por uno de los cuatro derribos con la vista en verano para el bloque 8
  5. Detenidos tras cambiar las cerraduras para echar a dos inquilinos que tenían alquiladas habitaciones en Elche
  6. Desalojan de madrugada un hostal de El Altet, en Elche, por un incendio
  7. El particular Día de la Marmota en el Camp d’Elx: esto es lo que predicen los almendros sobre el invierno con el dicho de “si la Candelaria flora…”
  8. De cafetería con vistas a la Nit de l'Albà a biblioteca y museo: así serán Las Clarisas en Elche

Decenas de trabajadores protestan por los ERE ante el Ayuntamiento de Elche

Decenas de trabajadores protestan por los ERE ante el Ayuntamiento de Elche

Acord exige la dimisión de la concejala de Servicios Sociales de Crevillent por la gestión con el incendio mortal

Acord exige la dimisión de la concejala de Servicios Sociales de Crevillent por la gestión con el incendio mortal

"Trabajo para mantener a mi familia, no por caridad": empleados de centros sociales de la provincia toman la calle en Alicante

"Trabajo para mantener a mi familia, no por caridad": empleados de centros sociales de la provincia toman la calle en Alicante

Una masa de aire tropical eleva ya hasta los 25 grados la temperatura en algunos puntos de Alicante

Una masa de aire tropical eleva ya hasta los 25 grados la temperatura en algunos puntos de Alicante

¿Sabes cuantos envases se reciclan en Elche?

¿Sabes cuantos envases se reciclan en Elche?

CC OO anuncia un contencioso contra la conselleria por impagos a "centenares" de profesores

CC OO anuncia un contencioso contra la conselleria por impagos a "centenares" de profesores

Más redes en la basílica de Santa María de Elche por los últimos desprendimientos

Más redes en la basílica de Santa María de Elche por los últimos desprendimientos

La consellera no aclara lo de Las Clarisas

La consellera no aclara lo de Las Clarisas
Tracking Pixel Contents