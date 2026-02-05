Un jardín junto a San José para Tomás Ruiz Godoy “Marlonda” y una calle para el fundador de Radio Elche, José Garrigós Espino

Raro es que, en estos momentos, los cuatro grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Elche lleguen a un acuerdo por unanimidad. Sin embargo, en el último pleno se consiguió, hasta el extremo de que se dio luz verde a una declaración institucional para dedicar un espacio de la ciudad a Tomás Ruiz Godoy, “Marlonda”, como propuso el PSOE. Sin embargo, cuando no han pasado ni dos semanas desde la sesión plenaria, la junta de gobierno local ya ha aprobado que el espacio ajardinado existente en la plaza de los Reyes Católicos, frente a la iglesia de San José, pase a denominarse Jardín Tomás Ruiz Godoy, “Marlonda”, “como reconocimiento permanente a su perfil humano y a su implicación con nuestros símbolos de identidad más característicos”, según señaló la portavoz de la junta, Inma Mora.

Los tronos e imágenes de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Caída y María Santísima del Rosario de Elche / INFORMACIÓN

Muy vinculado a La Caída

Tomás Ruiz Godoy, fallecido en abril de 2025, según explicó la propia Inma Mora, “fue uno de los grandes referentes de la Semana Santa ilicitana”. Cofrade profundamente vinculado a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Caída, ejerció como hermano mayor entre 2009 y 2022, y fue una pieza clave en el desarrollo y consolidación de la cofradía, impulsando importantes transformaciones como la incorporación de la imagen de la Virgen del Rosario. De ahí que se haya elegido el jardín situado junto a San José, donde precisamente están las imágenes del Cristo de la Caída y la Virgen del Rosario. Además, en 2023 fue distinguido como Cofrade de Honor de la Semana Santa, convirtiéndose, de este modo, en la primera persona en recibir este reconocimiento por parte de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, en agradecimiento a toda una vida de compromiso y dedicación con la Semana Santa. Fue también el impulsor del primer certamen de cornetas y tambores de Elche.

Tomás Ruiz durante la presentación del nuevo escudo de la hermandad, diseñado por Jordi Fluxá, junto al entonces coordinador de Cultura, Pablo Ruz, en 2017. / información

Nit de l'Albà

Por otro lado, formó parte del equipo encargado de lanzar la Palmera de la Virgen en la Nit de l’Albà, fue el responsable del disparo de las albas del Misteri d’Elx durante 40 años, y transportó el arca de la Virgen de la Asunción en la playa durante más de 15 años. Incluso elaboró una réplica del arca que posteriormente pasó a manos de la Sociedad Venida de la Virgen.

José Garrigós en una retransmisión radiofónica de un partido del Elche CF. / Colección Rafael García Bañó / Cátedra Pedro Ibarra de la UMH

Un punto de encuentro

En paralelo, en la misma sesión, el bipartito acordó dedicar el espacio situado entre las calles Andreu Castillejos y Gabriel Miró, en la zona de los Pisos Azules, a José Garrigós Espino, que pasará a tener la denominación de calle José Garrigós Espino, como homenaje permanente al fundador de Radio Elche, “por su carácter de punto de encuentro de la sociedad ilicitana y la relevante contribución a la cohesión social, la generalización de la información y el desarrollo de nuestra ciudad”, afirmó Inma Mora.

Entre las emisoras pioneras

La portavoz incidió en que José Garrigós fue el alma mater del inicio de la actividad de Radio Elche en la ciudad, al creer en las posibilidades de este nuevo medio de comunicación. De hecho, fue quien solicitó la concesión de una emisora de radio en Elche y realizó una fuerte inversión para conseguir el reconocimiento oficial y el nacimiento de Radio Elche E.A.J. 53, que desde ese momento formó parte del grupo de las emisoras pioneras de la Radiodifusión en España. También realizó bajo seudónimo uno de los programas más recordados de Radio Elche como fue el informativo “La Silueta de la Ciudad” y mostró una gran implicación y compromiso con la ciudad hasta su fallecimiento en el año 1961. Garrigós fue también presidente del Elche CF en 1951 y presidente del Vespa Club ilicitano. “En la actualidad, Radio Elche continúa con la labor de cohesión social y de impulso de iniciativas culturales, deportivas o artísticas la dirección de su nieto Marcelo Garrigós, como antes lo hizo con su hijo Juan Garrigós y con su hermano Felipe Garrigós Espino”, apostilló la portavoz. En esta línea, señaló que “creemos justo expresar el reconocimiento y la gratitud de los ilicitanos al fundador de Radio Elche como ejemplo de persona que ha dirigido su compromiso profesional y su vocación para dar lo mejor de sí a Elche, haciendo realidad la expresión de un vehículo de proyección de la ciudad y de cohesión social y cultural, como es la radio en estas últimas décadas”.