El conseller de Sanidad denunciará por calumnias a la ministra Morant tras sus acusaciones sobre la concesionaria del Vinalopó de Elche

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, confirmó este jueves que seguirá adelante con acciones legales contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, por atentado contra el honor, calumnias e injurias, tras las declaraciones realizadas por esta última sobre su gestión y su relación con la sanidad privatizada, en referencia a Ribera Salud, concesionaria del Hospital del Vinalopó en Elche. Gómez se defendió asegurando que su prioridad es trabajar por los ciudadanos y reprochó a la dirigente socialista que se dedique “al insulto” en lugar de centrarse en los problemas reales del sistema sanitario. La respuesta de Morant no se hizo esperar, manteniendo sus acusaciones y asegurando que seguirá defendiendo “los derechos de los valencianos”.

Defensa del conseller y anuncio de acciones legales

El conseller explicó que sus abogados ya están preparando la denuncia tras las manifestaciones realizadas por Morant el día anterior, en las que reprochó al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que sostenga “a un conseller que se está lucrando con la privatización de la sanidad pública en nuestra Comunidad”. Preguntado por los medios, Gómez recalcó que “por supuesto” se reafirma en su decisión de acudir a los tribunales.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, asegura que va a llevar a los tribunales las acusaciones de Morant / Europa Press

En este sentido, subrayó que “los que somos servidores públicos lo que tenemos que pensar es en trabajar por y para el ciudadano, y no perder ni un minuto ni en el insulto, ni en la insidia, ni en la injuria, ni en la calumnia”. El responsable autonómico de Sanidad acusó a la ministra de desviar el foco del debate e insistió en que sus palabras suponen un ataque personal injustificado.

Críticas por el Día Mundial contra el Cáncer

Gómez lamentó, además, que las declaraciones de Morant se produjeran durante su visita a la Comunidad Valenciana con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer. A su juicio, la ministra debería haberse centrado en otras cuestiones. “En vez de preocuparse de lo realmente importante, que es ayudar a investigadores que tienen que buscarse financiación mediante organismos privados, en resolver el problema enorme, público y notorio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas o en haber dejado fuera a València como sede del Consorcio Nacional de Terapias Avanzadas”, afirmó, para añadir que “eso es lo que preocupa a la sociedad".

El conseller consideró que estas cuestiones, junto a la financiación de la investigación y la planificación de recursos estratégicos, deberían haber sido el eje de la visita institucional de Morant, en lugar de un cruce de reproches políticos.

Morant insiste en irregularidades y replica

Por su parte, Diana Morant calificó de “muy grave” la falta de reacción de la Generalitat ante las informaciones de posibles irregularidades en la gestión de Ribera Salud en el área de salud de Elx-Crevillent. La ministra y líder socialista señaló que se habría detectado el uso reiterado de catéteres de un solo uso, una práctica que, según afirmó, pondría en riesgo la seguridad de los pacientes. “Ante informaciones de esta gravedad, la Generalitat debería haber actuado con contundencia y haber iniciado una investigación inmediata”, defendió.

Diana Morant replica a Marciano Gómez: "Yo estoy aquí para defender los derechos de los valencianos" / Europa Press

En una réplica posterior, Morant respondió al anuncio de la denuncia asegurando que, “si en vez de denunciar lo que está ocurriendo en la sanidad valenciana, prefiere denunciarme, yo estoy aquí para seguir defendiendo los derechos de los valencianos y de las valencianas”. La dirigente socialista agregó que el conseller, “en vez de denunciar estas prácticas de Ribera Salud, lo que hace es aumentar el presupuesto” de la empresa.

Morant fue más allá al aludir a “el escándalo” de la compra por parte de Ribera Salud de una clínica privada del hermano del conseller en Benidorm y a la “certeza y la información” de que la cuñada de Gómez es directora de Asuntos Económicos de la compañía. A su juicio, estos hechos refuerzan su denuncia sobre la privatización de la sanidad pública valenciana.