El portal MeteoElx que alerta de fenómenos adversos anuncia su cierre por dificultades para mantener las 40 estaciones

Una mera afición que terminó convirtiéndose en un servicio público ahora tiene los días contados. La asociación MeteoElx anuncia que para finales de febrero cerrará el portal meteorológico independiente que, a través de una red propia de más de 40 observatorios repartidos por Elche, Santa Pola y localidades de la Vega Baja, ha servido en el último lustro para informar a la población del tiempo, e incluso para avisar de fenómenos adversos como inundaciones, granizadas o fuertes rachas de viento con gran nivel de detalle.

Bruno Santandreu Bañuls inició el proyecto y convirtió una de las habitaciones de su piso en una sala de control desde donde hasta ahora ha venido monitoreando todos los cambios. El ingeniero narra a INFORMACIÓN que "han intentado todo" para seguir adelante con la iniciativa, y que, lejos de ser un "fracaso personal", se ve en la obligación de dar un paso atrás porque no pueden afrontar, sin ayuda externa, el mantenimiento de la red de estaciones y el soporte tecnológico aparejado.

De barrancos a playas

Aficionados a la meteorología han ido instalando estos equipos todo este tiempo en puntos estratégicos como la totalidad de las cabeceras de barrancos y en la rambla del río Vinalopó, lo que permite anticiparse a las inundaciones; en explotaciones agrícolas para prevenir a los productores de heladas, granizadas o calor abrasador; en la serranía de Elche, cerca de las playas así como en barrios de la ciudad. La tecnología incluso permitía en algunas zonas ver de forma remota y en directo los paisajes a través de webcams.

El mismo promotor, presidente del colectivo, fue quien desarrolló la página web, aprovechando sus conocimientos informáticos, que tiene registrados a 5.000 usuarios y de media al día acceden a esta plataforma 4.500 personas, cifras que se llegan a multiplicar sobrepasando incluso las 20.000 en jornadas lluviosas, cuando la población más se preocupa del tiempo, un número que revela que este recurso tenía demanda.

Javier Sempere, uno de los impulsores, junto a colaboradores del proyecto durante la instalación de uno de los observatorios / INFORMACIÓN

Financiación

Por esta razón, entiende que, frente al interés que suscita el proyecto, no han conseguido encontrar vías de financiación para estabilizarse o crecer, pese a que han explorado diferentes fórmulas, como contar con los suficientes socios como para establecer cuotas anuales.

Por otra parte, han tocado a la puerta de administraciones como el Ayuntamiento para acceder, aunque fuese a una mínima subvención, por tratarse de una asociación sin ánimo de lucro, aunque en este punto confiesan que pudiera resultar más complejo porque, pese a que se agruparon como entidad recientemente, no habían llegado a inscribirse en el censo local de asociaciones, aunque sí que figuran en el registro nacional.

Indican, igualmente, que le ofrecieron al Consistorio disponer del recurso y que representantes de la asociación pudieran participar en las decisiones de seguridad ante una emergencia, "porque tenemos datos de primera mano que se van a quedar muertos", manifiesta el presidente.

Patrocinadores

También han tratado de encontrar el amparo de la iniciativa privada a través de empresas que quisieran ofrecerse como patrocinadoras. Todo para, al menos, cubrir gastos habituales como la renovación de piezas y estaciones que se deterioran con el paso del tiempo, o del alojamiento de la web, teniendo en cuenta que las cuantías cada vez se iban disparando más porque la base de datos que registra el portal va en aumento constantemente, explica Santandreu.

Admite que se siente desbordado por tener que asumir económicamente lo que arrancó como un sueño individual y sin sacarle provecho económico, asegura, y que ha terminado siendo utilizado por miles de personas.

Aunque tienen un sabor más agrio que dulce, desde el colectivo se muestran orgullosos de haber conseguido todo este tiempo reunir infinidad de información estadística muy útil para anticiparse a los temporales y tomar decisiones en la vía pública gracias a los modelos de predicción con base en la probabilidad de lluvia, granizo o viento, teniendo en cuenta que pueden ofrecer resúmenes del tiempo con datos de las previsiones que proporcionan organismos europeos como la Universidad de Oslo o NOAA junto con sus mapas propios elaborados gracias a los satélites meteorológicos polares que han permitido que un hobby fuese tratado con rigor y profesionalidad.

La información de los observatorios salta en cuestión de segundos a un servidor para llegar después a la página web / Áxel Álvarez

"Nos han llamado montañas de particulares para preguntarnos si el día de su boda llueve", apunta el ingeniero para ejemplificar la diversidad de interesados en saber cómo va a evolucionar el tiempo.

Han llegado a contactarles el cuerpo de Protección Civil, comunidades de regantes y particulares para justificar daños materiales por el viento cerca de sus casas, así como los propios medios de comunicación, como este mismo diario, que ha venido haciendo uso hasta la fecha de la información de MeteoElx por estar tan geolocalizada, y al arrojar variables más afinadas que las de organismos relevantes como Aemet, teniendo en cuenta que en un mismo término municipal como el de Elche, con 326 kilómetros de extensión, la situación meteorológica puede ser muy cambiante según el entorno.

El impulsor detalla que la previsión inicial era contar con nueve estaciones meteorológicas y, finalmente, terminaron cuadriplicando la cobertura, una dotación que ha corrido siempre del bolsillo de él mismo y de la comunidad que conformó y que terminó cogiendo forma como asociación.

28 de febrero

Así las cosas, ante la inviabilidad para continuar, la actividad del portal cesará el próximo 28 de febrero a las 23.59 horas, con lo cual la entidad ya no seguirá ofreciendo información actualizada, pese a que a nivel interno mantendrá observatorios, que irá retirando conforme se vayan estropeando, explica.