Estos son los premiados en el Certamen Literario de la Concejalía de Mujer en Elche
El certamen, con categoría de escritos en castellano y valenciano, reparte un total de 1.800 euros en galardones
El Centro de Congresos acogió este jueves el acto de entrega de premios del Certamen Literario de la Concejalía de Mujer 2025, una iniciativa que, según destacaron desde el bipartito, “año tras año fomenta la creatividad y la reflexión en torno a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. El certamen, abierto a participantes infantiles, juveniles y adultos, tiene categoría de relatos en valenciano y castellano, y reparte un total de 1.800 euros en premios.
Los premiados
Los galardones, en esta ocasión, fueron para Oliver Baeza Mora, en la categoría de infantil en valenciano, por “El día en el que Mare Noel començà a repartir regals”; Álex Jaén Rodes, en infantil en castellano, por el relato “Mi cuaderno violeta”; Saúl Molina Quiles, en juvenil en castellano, por “La entrevista”; Adrián Lledó Serna, en adulto en valenciano, por “IA: Igualtat artificial”; y Verónica Cano Alarcón, en adulto en castellano, por “El concurso de igualdad”. La categoría de juvenil en valenciano quedó desierta en esta edición.
Esfuerzo y originalidad
La concejal de Mujer en Elche, Caridad Martínez, felicitó a las personas premiadas por el esfuerzo y la originalidad de sus trabajos y destacó el papel de la literatura como “herramienta educativa fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria”.
- El bipartito de PP y Vox abre la puerta a la instalación de una incineradora de residuos en Elche
- Arenales del Sol en Elche clama contra la urbanización de su avenida principal: vecinos y comercios exigen recuperar el doble sentido
- Santa Pola implanta parkings públicos inteligentes que miden la ocupación con sensores
- Las máquinas entran a San Antón, en Elche, por uno de los cuatro derribos con la vista en verano para el bloque 8
- Detenidos tras cambiar las cerraduras para echar a dos inquilinos que tenían alquiladas habitaciones en Elche
- Desalojan de madrugada un hostal de El Altet, en Elche, por un incendio
- El particular Día de la Marmota en el Camp d’Elx: esto es lo que predicen los almendros sobre el invierno con el dicho de “si la Candelaria flora…”
- De cafetería con vistas a la Nit de l'Albà a biblioteca y museo: así serán Las Clarisas en Elche