Estos son los premiados en el Certamen Literario de la Concejalía de Mujer en Elche

El Centro de Congresos acogió este jueves el acto de entrega de premios del Certamen Literario de la Concejalía de Mujer 2025, una iniciativa que, según destacaron desde el bipartito, “año tras año fomenta la creatividad y la reflexión en torno a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. El certamen, abierto a participantes infantiles, juveniles y adultos, tiene categoría de relatos en valenciano y castellano, y reparte un total de 1.800 euros en premios.

El acto celebrado en el Centro de Congresos de Elche. / INFORMACIÓN

Los premiados

Los galardones, en esta ocasión, fueron para Oliver Baeza Mora, en la categoría de infantil en valenciano, por “El día en el que Mare Noel començà a repartir regals”; Álex Jaén Rodes, en infantil en castellano, por el relato “Mi cuaderno violeta”; Saúl Molina Quiles, en juvenil en castellano, por “La entrevista”; Adrián Lledó Serna, en adulto en valenciano, por “IA: Igualtat artificial”; y Verónica Cano Alarcón, en adulto en castellano, por “El concurso de igualdad”. La categoría de juvenil en valenciano quedó desierta en esta edición.

Esfuerzo y originalidad

La concejal de Mujer en Elche, Caridad Martínez, felicitó a las personas premiadas por el esfuerzo y la originalidad de sus trabajos y destacó el papel de la literatura como “herramienta educativa fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria”.