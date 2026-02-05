Más redes en la basílica de Santa María de Elche por los últimos desprendimientos

La jornada de este jueves amaneció nublada en Elche, pero no llovió. Por eso mismo, a las ocho de la mañana, una semana después de que se registrara la caída de cantos de entre cuatro y seis centímetros en la Puerta de San Agatángelo de Santa María, en la parte que da a la plaza del Congreso Eucarístico, lo que obligó a cerrar el acceso a la basílica por ese lado, al tiempo que se valló la zona para evitar problemas, se procedió a la inspección de la zona afectada. Como ya viene siendo habitual, se recurrió a la típica grúa con cesta para comprobar el estado en esa parte del templo. Un análisis que permitió localizar los daños en las dos ventanas situadas sobre la fachada norte y que reveló la necesidad de instalar más redes en el inmueble, para prevenir nuevas caídas y, con ello, garantizar la seguridad de la propia construcción y de los peatones que transitan por ese entorno.

Francisco Rodríguez Trives, durante la inspección de este jueves. / Matías Segarra

Viento, lluvias y cambios de temperaturas

El viento, las lluvias y los cambios de temperatura, desgraciadamente, suelen venir acompañados en Elche de la caída de cascotes o pequeños ripios en el templo en el que se escenifica el Misteri d’Elx, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, lo que hace que, lamentablemente también, estos desprendimientos vengan acompañados por la posterior inspección y la instalación de mallas de protección, como ha ocurrido de nuevo, tras las rachas de viento de la pasada semana. Una situación que, de forma reiterada, pone en evidencia la necesidad de acometer una rehabilitación de calado en la edificación para evitar estas situaciones. De hecho, el arquitecto técnico designado por la comisión técnica de la basílica de Santa María, Francisco Rodríguez Trives, ya hizo una primera inspección ocular desde la torre y la terraza la semana pasada, a expensas del análisis más detallado con la grúa con cesta.

Acordonada la puerta de San Agatángelo de Santa María en Elche tras la caída de cascotes por el viento / Áxel Álvarez

Las medidas

En ese momento, los primeros indicios apuntaban a que se podía tratar de restos que en su día se desprendieron y se quedaron sobre alguno de los elementos de esa puerta, y que, por las fuertes rachas de viento, acabaron cayendo a la vía pública. Una tesis que venía reforzada por el hecho de que lo que se había precipitado a la calle eran cantos de entre cuatro y seis centímetros. Sin embargo, el análisis de este jueves, como explica Rodríguez Trives, permitió comprobar de forma directa que la afección en esa fachada norte estaba en las dos pequeñas ventanas que siempre permanecen cerradas y que están situadas sobre la Puerta de San Agatángelo. No obstante, sí se ha constatado que las cornisas están bien. Así las cosas, como medida de prevención, las mallas se instalarán en las dos ventanas y en una pequeña grieta, con una abertura de apenas unos milímetros, detectada en esa misma parte.

La inspección realizada este jueves en la fachada norte de la basílica de Santa María, donde se aprecian las dos ventanas. / Matías Segarra

Informes

Ahora, se enviará un informe con los datos que revela este análisis tanto al arquitecto del Obispado, que es el propietario de la basílica, como al arquitecto municipal del Ayuntamiento. Las mallas, en este sentido, se instalarán en cuestión de días, ya que se hacen a medida. Mientras tanto, el acceso a la edificación por esa puerta seguirá clausurado, y también permanecerán las vallas para impedir el tránsito por ahí. Rodríguez Trives, al respecto, insiste en que "esto es una medida para garantizar la seguridad, una vez que se sabe la causa”, dejando claro que la rehabilitación, que es lo acuciante en estos momentos, vendrá en otra fase.

La inspección realizada este jueves en la fachada norte de la basílica de Santa María. / Matías Segarra

Puerta Mayor

De este modo, se cumple con el protocolo que ya se hizo efectivo, sin ir más lejos, en mayo de 2024 en la Puerta Mayor del templo, obra del escultor Nicolás de Bussy y finalizada en 1682, cuando los desprendimientos en esa área obligaron a acordonar, inspeccionar con la cesta y, posteriormente, a instalar más redes. Es más, fue en ese momento cuando se vio la necesidad de centrar todos los esfuerzos en la rehabilitación de la edificación para evitar este tipo de situaciones, e incluso el alcalde de Elche, Pablo Ruz, convocó un pleno extraordinario en el que se planteó la necesidad de crear una fundación para canalizar la recogida de fondos que permitieran la recuperación de la construcción. En este contexto, en las últimas semanas, tanto el Obispado como la propia basílica han acelerado con los trámites para poner en marcha esa fundación, manteniendo ya varias reuniones y tanteando a una serie de personas que podrían entrar en esa entidad que tendría un cometido similar al de la organización privada sin ánimo de lucro y también de carácter canónico que se encarga de la construcción, conservación y restauración de la Sagrada Familia en Barcelona. De momento, esa tanda de encuentros está teniendo la implicación directa del propio Rodríguez Trives y el rector del Santa María, Vicente Martínez. Lo que se pretende pueda estar en marcha en cuestión de meses y, así, que se puedan sentar las bases de la rehabilitación y, en particular, darle el impulso necesario para que sea una realidad a corto plazo.

La inspección realizada este jueves en la fachada norte de la basílica de Santa María. / Matías Segarra

El plan director

Hace ahora casi cuatro años un equipo de arquitectos cifró en el plan director en 6,9 millones de euros la inversión total que necesita la basílica de Santa María, dentro de una intervención que se podría prolongar a lo largo de una década y que tenía como fin último frenar el deterioro de la construcción. Para ello, se quería partir de una radiografía en profundidad del estado en el que se encontraba para, de este modo, establecer las prioridades del inmueble y que, como constató el documento y se vuelve a poner en evidencia cada vez que hay desprendimientos, pasa de forma especial por las fachadas y las cubiertas del inmueble en el que se escenifica el Misteri d’Elx.

Primera fase

Como primer paso, a finales de 2024, se presentó el proyecto básico de ejecución para la primera fase de rehabilitación, elaborado por el despacho Almagra Arquitectura i Patrimoni. Un estudio que lo que reveló es que la construcción se está abriendo por el propio esfuerzo de los arcos y bóvedas que ya empujan a las esquinas, con desplomes de 37 centímetros en el arco fajón y ligeros deslizamientos hacia el exterior, y arcos en descensos de entre 15 y 17 centímetros. A ello se suman los vuelcos y hundimientos provocados por la falta de capacidad portante del terreno. Todo como consecuencia de los sismos que han castigado a la construcción desde sus orígenes en el siglo XVII, el efecto de las lluvias, y el material del que está hecha la basílica. Fue en ese marco en el que la directora de Almagra Arquitectura i Patrimoni, Amparo Sebastiá, ponía el foco en la necesidad de actuar en Santa María: “La enfermedad ya está detectada y ahora hay que ponerle remedio”, puntualizó hace ahora algo más de un año.