Lorrio expone el contexto histórico de la Dama de Elche: Ilici era la capital del sur provincial

El Ilustre Colegio de Abogados de Elche acogerá el próximo 12 de febrero, a las 19 horas, la conferencia “La Dama y su contexto histórico”, una cita divulgativa organizada por la Real Orden de la Dama de Elche y centrada en el análisis arqueológico e histórico del célebre busto ibérico y del territorio en el que se gestó. El acto contará como ponente con Alberto Lorrio, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante, y tendrá entrada libre hasta completar aforo.

La conferencia se enmarca en las actividades culturales impulsadas en torno a la Dama de Elche y pretende acercar al público el conocimiento científico más reciente sobre su contexto histórico, a partir de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en las últimas décadas en el entorno del Bajo Vinalopó y el Bajo Segura.

Referente en la investigación protohistórica

Alberto Lorrio es doctor en Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y miembro del Instituto Arqueológico Alemán. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y ha publicado cerca de 300 libros y artículos centrados en la Prehistoria final y las sociedades protohistóricas de la Península Ibérica.

Cartel de la conferencia titulada "La Dama y su contexto" que pronunciará Alberto Lorrio en Elche el jueves 12 de febrero / INFORMACIÓN

Sus principales líneas de investigación abarcan el Bronce Final, los celtas y celtíberos, el mundo fenicio y tartésico y, de forma destacada, la cultura ibérica, con especial atención a la cultura material, el armamento y los elementos de vestimenta. En la actualidad dirige excavaciones y trabajos de puesta en valor en yacimientos como La Alcudia (Elche), Peña Negra (Crevillent), Los Saladares (Orihuela) o La Fonteta (Guardamar del Segura).

De los primeros hallazgos a la ciudad de Ilici

Durante la conferencia, Lorrio partirá del hallazgo, a finales del siglo XIX, de más de 200 hachas-lingotes de bronce en los conocidos como “campos de Elche”, interpretados como un posible depósito ritual. Este descubrimiento sirve como punto de partida para explicar el panorama arqueológico previo a la fundación de la ciudad de Ilici.

Según las investigaciones, entre los siglos VIII y VI a. C. el territorio presentaba una estructura orientalizante de raíces fenicias, con enclaves como Peña Negra y La Fonteta como centros principales. Hacia el 500 a. C., este modelo territorial experimentó profundos cambios con el surgimiento de Ilici, situada en la actual Alcudia de Elche, que se consolidó como capital de un amplio territorio del sur de la provincia de Alicante.

La muralla y el contexto de la Dama

Las excavaciones que la Universidad de Alicante desarrolla desde 2017 en el Sector 11 de La Alcudia han permitido analizar el origen y la evolución de la ciudad ibérica. Entre los hallazgos destaca la muralla, elemento definidor del asentamiento, cuya complejidad estructural y monumentalidad ayudan a explicar el excepcional conjunto escultórico recuperado en el yacimiento.

Alberto J. Lorrio Alvarado, catedrático de Prehistoria de la UA / INFORMACIÓN

En este contexto se sitúa la Dama de Elche, considerada la pieza más emblemática de ese conjunto. Los trabajos arqueológicos están permitiendo conocer con mayor precisión su contexto histórico, una cuestión que centrará buena parte de la conferencia.

El acto será presentado por María del Carmen Pérez Cascales, presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche, y moderado por Juan Mora, vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante y patrono de la Fundación La Alcudia, en una cita que combina rigor científico y divulgación histórica abierta a toda la ciudadanía.