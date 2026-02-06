Una empresa del Parque Científico de la UMH de Elche da el salto e industrializa su innovador adaptador de marcapasos

La empresa ICU Medical Technologies, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche, ha cerrado una alianza estratégica con Swan Medical, laboratorio especializado en la fabricación de productos sanitarios con sede en Barcelona, para impulsar la industrialización y comercialización de su dispositivo de estimulación cardiaca temporal KronoSafe®. El acuerdo permitirá culminar el proceso regulatorio, poner en marcha la fabricación industrial del adaptador previo a la instalación del marcapasos y facilitar su llegada al mercado a lo largo de 2026.

La colaboración supone un avance clave para esta firma ilicitana, que desarrolla soluciones innovadoras en el ámbito de la cardiología y que ya cuenta con patentes internacionales en Europa, China, Estados Unidos, Rusia y Australia, un respaldo que refuerza su estrategia de crecimiento y expansión comercial.

Un acuerdo clave para el salto industrial

El CEO de ICU Medical Technologies, el doctor Ray Vicente, subraya la importancia del acuerdo alcanzado con Swan Medical. “Este acuerdo supone un importante hito para ICU Medical Technologies, ya que Swan Medical cuenta con el conocimiento y la experiencia que necesitamos para dar nuestros siguientes pasos hacia el mercado”, señala el directivo.

En este sentido, la compañía del PCUMH destaca que la protección internacional de su tecnología supone un elemento decisivo para abordar con garantías una rápida escalabilidad y su futura implantación en distintos mercados, una vez superadas las fases finales de validación y producción.

Menos complicaciones y mayor sostenibilidad

El dispositivo KronoSafe® es un adaptador para realizar estimulación cardiaca temporal con sistemas de fijación activa. Su funcionamiento se basa en la colocación de un generador de marcapasos externo conectado a un electrodo que llega hasta el corazón del paciente, una solución que proporciona tiempo hasta la recuperación clínica o hasta el implante de un dispositivo definitivo.

Este sistema persigue un doble objetivo: por un lado, reducir las complicaciones médicas asociadas a los marcapasos temporales tradicionales y, por otro, favorecer la sostenibilidad del sistema sanitario, al disminuir los costes derivados de la atención a estos pacientes.

Resultados clínicos avalados por estudios

Para evaluar el funcionamiento y los resultados de KronoSafe®, la empresa ha llevado a cabo dos estudios multicéntricos. Los resultados del segundo de ellos han sido publicados recientemente en el European Heart Journal, donde se confirman los excelentes datos de seguridad y efectividad obtenidos en el primero.

Esta publicación se ha realizado en colaboración con ISABIAL, desde el Hospital General Dr. Balmis de Alicante, y con el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, reforzando el aval científico del dispositivo.

Además, el grupo de investigación publicó el pasado mes de diciembre un artículo en el Journal of Clinical Medicine centrado en la revisión de los beneficios clínicos del sistema de estimulación cardiaca temporal KronoSafe®. En él se refleja una reducción de las complicaciones cercana al 95% y un ahorro superior al 55% del coste asociado a los pacientes que necesitan un marcapasos temporal.

Con esta alianza, ICU Medical Technologies avanza hacia la industrialización de una innovación sanitaria nacida en Elche, con impacto directo tanto en la seguridad del paciente como en la eficiencia del sistema de salud, consolidando el papel del Parque Científico de la UMH como motor de transferencia tecnológica.