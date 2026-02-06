"¿Habrá médicos dentro de 40 años?": La IA irrumpe en el debate de FacoElche

Del impacto que va a tener la Inteligencia Artificial en la oftalmología a cómo no perder el contacto humano con el paciente. Fueron sólo unas de las muchas cuestiones que se abordaron este jueves en la inauguración de la XXVIII edición de FacoElche, una cita que arrancó con un mensaje claro centrado en la lucha contra la miopía y la apuesta por la innovación. La apertura ha dado paso a tres días intensos de ciencia, tecnología y formación, en una edición que ha superado los 1.800 asistentes y consolida su liderazgo en el ámbito médico privado.

Celebrado en el Hotel Huerto del Cura, la cita ciertífica promovida por el doctor Fernando Soler vuelve a reunir a especialistas de Europa y América bajo el lema Las Américas, reforzando su vocación internacional y su papel como punto de encuentro para el sector. Desde 1999, más de 20.000 profesionales han pasado por este foro, convertido en la primera gran cita oftalmológica del calendario anual.

Innovación, premios y debate social

La jornada inaugural comenzó con la presentación oficial del congreso y las novedades de la industria, a cargo de su director,seguida del Espacio de Innovación Laureano Álvarez-Rementería. En este foro se abordaron avances como la cirugía robótica de cataratas, las lentes ajustables por luz y la integración de OCT en el diagnóstico.

Uno de los momentos más destacados fue la mesa redonda sobre la “deshumanización de la oftalmología”, donde se debatió el impacto de la inteligencia artificial, la relación médico-paciente y los riesgos de una medicina excesivamente digitalizada. La reflexión ética se convirtió así en uno de los ejes de la apertura.

Premio

La tarde culminó con la inauguración institucional y la entrega del quinto Premio Carmen Piera, que este año reconoció a la doctora Pilar Gómez de Liaño por su trayectoria en el ámbito de la estrabología, destacando el papel de las mujeres pioneras en la especialidad.

FacoElche 2026 está poniendo además el foco en uno de los mayores desafíos sanitarios actuales como es el aumento exponencial de la miopía, especialmente entre niños y jóvenes. La organización subraya que esta patología se ha convertido en una prioridad por sus implicaciones clínicas y sociales.

En este contexto, destaca la presencia de referentes internacionales como Rafael Iribarren, especialista en control de la progresión miópica, y otros líderes de opinión que protagonizan debates y ponencias a lo largo del programa.

Ciencia y cirugía en directo

Tras la intensa apertura, el congreso encara este viernes una de sus jornadas más estratégicas. El programa arranca con una sesión dedicada al posible colapso sanitario derivado del control de la miopía, seguida de un bloque sobre supernovedades tecnológicas en lentes y sistemas de facoemulsificación.

La mañana estará marcada por mesas sobre vítreo y catarata, cirugía refractiva y biometría avanzada, así como por un nuevo encuentro América-Europa en el que se confrontarán protocolos clínicos y modelos asistenciales.

Por la tarde llegará uno de los platos fuertes con las habituales sesiones de cirugía en directo desde el Hospital Universitario del Vinalopó, con intervenciones complejas de cataratas, glaucoma y procedimientos mínimamente invasivos, retransmitidas en streaming. A ellas se suman cirugías “near live” con lentes premium, pensadas para agilizar tiempos y maximizar el valor formativo.