Las cirugías de cataratas complejas se reinventan desde Elche con cascos inmersivos en 3D

Seguramente la mayoría de ciudadanos que siguieran en directo por Youtube este viernes las operaciones de cataratas complejas dentro de FacoElche se quedarían perplejos al ver el nivel de precisión de los cirujanos empleando el instrumental para que en cuestión de minutos el paciente pueda recuperar parte de la visión o decir adiós a enfermedades oculares que afectan al nervio óptico.

La oftalmología ha avanzado mucho en los últimos años con láseres, lentes inteligentes y sistemas de imagen avanzada, por lo que es un campo abierto siempre a la innovación. La prueba durante estas sesiones fue que se empezaron a emplear cascos inmersivos 3D, una nueva tecnología en la que ganan el usuario y el propio profesional por dos cuestiones: operaciones más afinadas y un equipo más coordinado.

Más movimiento

Como explicaban los profesionales, estos dispositivos, con el nombre MyVeo, permiten a los oftalmólogos visualizar el campo quirúrgico en alta definición tridimensional, sin depender exclusivamente del microscopio tradicional. El sistema ofrece una percepción más natural de la profundidad, una mayor libertad de movimiento y una visión ampliada del entorno operatorio.

Una de las intervenciones quirúrgicas vistas con pleno detalle / José Domene

Es decir, a través de este equipo pueden comprobar en tiempo real la imagen captada por los equipos quirúrgicos directamente en el visor del cirujano con más resolución, lo que se traduce en que el cirujano adopta una postura más ergonómica, reduce la fatiga cervical durante procedimientos largos o complejos, lo que termina redundando en una mejor intervención. Al hilo, esta visión permite identificar con más claridad estructuras delicadas del ojo, como la cápsula del cristalino o la cámara anterior, especialmente en casos de alta complejidad.

Eminencias

Como ya resaltó hace días el director de FacoElche, Fernando Soler, el departamento de salud gestionado por Ribera Salud lleva 15 años disponiendo sus instalaciones para estas intervenciones, en las que este viernes participaron 11 eminencias de diferentes países en las sesiones en directo, además de cerca de una veintena de expertos en el control y comentando las intervenciones.

Otra docena de cirujanos también expusieron a través de retransmisiones en diferido desde el Huerto del Cura cuáles son las lentes de última generación, cómo realizar implantes de lentes fáquicas y multifocales, cirugía láser, técnicas “piggyback” y dispositivos premium.

La sesión quirúrgica fue el colofón de una jornada que comenzó con debates sobre el control de la miopía, las novedades tecnológicas en lentes intraoculares y equipos de facoemulsificación.

Si bien, la sesión inaugural del jueves sirvió para debatir sobre la deshumanización de la oftalmología, donde se debatió el impacto de la inteligencia artificial, la relación médico-paciente y los riesgos de una medicina excesivamente digitalizada.

La reflexión ética se convirtió así en uno de los ejes de la apertura, además de entregarse el quinto Premio Carmen Piera, que este año reconoció a la doctora y ex presidenta de la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica Pilar Gómez de Liaño por su trayectoria en el ámbito de la estrabología, destacando el papel de las mujeres pioneras en la especialidad.

Sostenibilidad en la clausura

El congreso pondrá el broche este sábado con una agenda centrada en la terapéutica farmacológica, la sostenibilidad en quirófano y un nuevo encuentro transatlántico. Destacan las sesiones sobre reutilización de material quirúrgico, simulación inteligente y nuevas estrategias en cirugía refractiva.

La jornada incluirá también la entrega de los Premios FacoElche 2026, el espacio dedicado a las complicaciones quirúrgicas y una clausura cultural sobre visión y arte, antes de la presentación oficial de la edición de 2027. Falta por ver donde se pone el foco el siguiente año, teniendo en cuenta que este 2026 la pretensión era acercar filosofías de trabajo entre Europa y los países latinoamericanos bajo el lema "Las Américas".

Del grueso de ponentes medio centenar son extranjeros y la cita cienfítica ha anotado un récord histórico de inscritos con más de 1.800. Se ha elevado, además, la participación de profesionales del Hospital General de Elche después de que se hayan retomado las relaciones con el departamento, como expuso en la presentación el director del encuentro.