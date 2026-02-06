Señales listas y avisos a la grúa para abrir mañana el nuevo mercadillo de Carrús en Elche

Tras semanas de estudio y de replanteamientos el mercadillo de Carrús, en Elche, abrirá este sábado en el nuevo emplazamiento. El hecho de que el reconocido punto de venta no sedentaria ya no vaya a estar nunca más, o eso parece, en el entorno de la Plaza de Barcelona, de la que cogía el nombre, también ha obligado al bipartito de PP y Vox a cambiarle el nombre oficial compartiendo Carrús y El Toscar, precisamente porque será en esta segunda zona donde se instale.

El traslado se produce a raíz del inminente inicio de las obras del nuevo centro cultural en el antiguo solar de Jayton, donde el zoco ambulante llevaba instalado desde finales de 2024, y que obliga al Ayuntamiento a redefinir el espacio donde se instalarán aproximadamente unos 140 puestos los lunes y los sábados. Se ha instalado señalética vertical fija para avisar a los conductores que no podrán aparcar desde las 7 horas hasta las 16.30 horas en esta zona de estacionamiento frente al polideportivo de El Toscar y la avenida de las Cortes Valencianas.

La Policía Local, de igual modo, colocó señales el pasado 4 de febrero con tal de despejar el parking para el pintado definitivo y también se colocaron carteles avisando de que los coches que queden en la parcela serán trasladados al depósito municipal de vehículos.

Marcas

Con las marcas que empezaron a pintarse hace semanas ya visibles sobre el pavimento, los vendedores y el público tienen ya referencias claras del diseño del nuevo emplazamiento. La elección fue consensuada entre los propios vendedores, que buscaban estabilidad tras años de traslados por obras, y con la Policía Local y los técnicos municipales, que determinaron que el espacio es accesible y tiene buena conexión con el transporte público y la existencia de zonas de aparcamiento cercanas, elementos que facilitan la logística para comerciantes y visitantes.

Eso sí, pese a que esta era la mejor de las opciones que se barajaron, en el último momento llegaron a asaltarle dudas al Ayuntamiento que justo cuando los operarios acudieron el primer dia a señalizar las calles del mercadillo tuvieron que paralizar los trabajos porque no estaba del todo claro si era la ubicación idónea. Pocas horas después, el pasado 23 de enero, se confirmaba el espacio en un edicto municipal donde constaba que el departamento de Urbanismo daba luz verde a la actividad sobre ese lugar.

Señales disuasorias para que los vehículos no aparquen en los horarios del mercadillo. / Matías Segarra

Afluencia

Este sábado se espera la afluencia habitual de artesanos, vendedores de ropa, calzado, bisutería y artículos variados, mientras que está en el aire cómo reaccionará la ciudadanía al cambio de ubicación. Comerciantes y residentes de la zona celebran la implantación de esta actividad porque confían en que sea un estímulo para la zona, aunque hay quienes vienen de otras partes de la ciudad y del propio barrio de Barrús y entienden que se ha desplazado demasiado el mercadillo, ya que sigue habiendo usuarios que reivindican el punto original en las proximidades de la Avenida Ausiàs March.

Si bien, la actividad se retiró de este enclave por la reurbanización de la zona y desde la concejalía de Mercados señalan que en los últimos años se habían registrado varias quejas vecinales por ruidos, que llegaron incluso al Síndic de Greuges, al estar los puestos muy cerca de los bloques de pisos. La expectativa es que el nuevo enclave permita regularizar las condiciones de los mercaderes e incluso ampliar ligeramente el número de puestos, algo que podría beneficiar tanto a los comerciantes que actualmente cubren toda la oferta como a aquellos que están en lista de espera para instalarse.