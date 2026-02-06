El centro de interpretación de El Hondo acumula cuatro meses cerrado por una avería con la luz

El centro de interpretación del Parque Natural de El Hondo lleva casi cuatro meses sin suministro eléctrico a causa de una avería con un transformador que pudo haberse originado tras los temporales de lluvias del pasado otoño. Desde finales de octubre, el edificio permanece cerrado como centro de información, sin electricidad, sin calefacción, sin conexión a internet y con una actividad muy limitada sólo a visitas de escolares, una situación que ha generado malestar entre visitantes habituales, educadores ambientales y colectivos vinculados a la conservación del humedal, y más cuando este se trata de uno de los principales espacios de divulgación ambiental del sur de la provincia de Alicante,

Desde entonces, las deficiencias no han sido reparadas y el edificio funciona únicamente de forma puntual ya que el personal ha tenido que ser desplazado a otros parques como el de las Salinas de Santa Pola. El edificio carece actualmente de las condiciones mínimas para desarrollar tareas administrativas, educativas o divulgativas ya que no hay ordenadores operativos, no existe conexión a internet y las temperaturas en el interior, tanto en invierno como en episodios de calor, hacen inviable la permanencia prolongada sin que el espacio esté aclimatado.

Visitas solo concertadas

Ante este contexto, sólo acuden al enclave entre Elche y Crevillent cuando hay visitas concertadas, principalmente colegios, que acceden al espacio aprovechando la luz natural que entra por los grandes ventanales. Ahora bien, ante días nublados y fríos de invierno hay usuarios que lamentan que los menores tengan que dedicar tiempo en las instalaciones casi en penumbra, lo que ha desatado quejas por las condiciones en las que se recibe al alumnado.

En la práctica, el centro de interpretación, que fue concebido como punto de acogida, información y sensibilización ambiental, no presta su servicio habitual y para avisar al visitante se ha colocado un cartel informativo que indica el cierre, además de un número de teléfono para consultas, salvo los días concretos en los que hay actividades programadas. Antes de la avería, el centro permanecía abierto de lunes a domingo en horario de mañana, funcionando como referencia para visitantes, fotógrafos de naturaleza, senderistas y centros educativos. Ahora sólo bajo reserva.

El centro de interpretación de El Hondo había logrado en los últimos años consolidarse también como espacio expositivo, con muestras temporales de fotografía de naturaleza y actividades vinculadas a la divulgación ambiental. Algunas de estas exposiciones han tenido que ser desmontadas ante la imposibilidad de mantener el edificio abierto con normalidad, mientras que otras solo pueden visitarse de forma muy limitada.

Abandono institucional

La paradoja es que el centro había experimentado un incremento notable de visitantes, en paralelo al auge del interés por los humedales y la observación de aves, sin que ese crecimiento haya ido acompañado de una inversión acorde en infraestructuras. La falta de suministro eléctrico durante meses ha acentuado la sensación de abandono institucional en uno de los enclaves más valiosos.

La situación saltó al debate público tras la denuncia realizada en redes sociales por Germán Morales, administrador de una página de divulgación dedicada en exclusiva a El Hondo y quien fue designado hace años como embajador honorífico del parque por su labor como fotógrafo y divulgador ambiental. En una publicación ampliamente compartida, alertó de que el centro llevaba más de tres meses sin luz, una circunstancia “difícilmente tolerable” para un espacio que recibe a escolares y visitantes de toda la provincia.

Este usuario denuncia la falta de información clara sobre el cierre del centro y la imagen que se proyecta a quienes se acercan al parque sin conocer de antemano la situación. A su juicio, el contraste entre el esfuerzo del personal por mantener el centro cuidado, con exposiciones y contenidos divulgativos, y la imposibilidad de abrirlo con normalidad resulta especialmente frustrante.

“La sensación para cualquier visitante es de abandono”, lamenta, recordando que se realizaron cambios exprés en las exposiciones durante visitas institucionales como la última del conseller de Medio Ambiente Vicente Martínez Mus el pasado mayo cuando destacó el esfuerzo en accesibilidad a los parques naturales de la Comunidad en un acto en el que anunció que el catedrático de la UMH José Navarro será el próximo presidente de la Junta Rectora del paraje, sin que hasta la fecha se haya materializado esta designación.

A la espera de las piezas

Precisamente desde la Conselleria de Medio Ambiente reconocen a este diario que existe un problema con el suministro y exponen que no se ha podido actuar hasta ahora proque su reparación se está demorando por la complejidad técnica del problema, localizado en el transformador de entrada del suministro. Según la versión del departamento autonómico, encargado de mantener la infraestructura, la incidencia se ha visto agravada por la dificultad para disponer de determinadas piezas, aunque una vez recibidas, el montaje y la puesta en funcionamiento se realizarán con rapidez, sin que haya una fecha clara en el horizonte.

Cartel a la puerta del centro de interpretación que avisa de que la apertura es solo para las visitas / INFORMACIÓN

La Conselleria señala que, mientras tanto, se han adoptado medidas para que el personal pueda desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas, trasladando a los educadores a oficinas de otros parques naturales y combinando trabajo presencial y teletrabajo. Asimismo, subraya que la atención a las visitas concertadas se mantiene, ya que muchas actividades no requieren suministro eléctrico al desarrollarse al aire libre.

El departamento autonómico insiste en que la avería se resolverá “en breve” y que, una vez finalizada la reparación, se tramitará la cesión de la instalación a la compañía eléctrica para garantizar una solución definitiva y estable.