CC OO y UGT estudian impugnar en Elche el sello “Empresa Conciliadora” por su exclusión del fallo

Los sindicatos CC OO y UGT en las comarcas del Vinalopó-Vega Baja están estudiando impugnar las bases de la concesión del Sello Distintivo Local “Empresa Conciliadora” tras quedar excluidos del proceso de evaluación correspondiente a la edición de 2025, pese a formar parte de la comisión evaluadora desde 2017. Ambas organizaciones sostienen que el Ayuntamiento de Elche no ha respetado las bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y advierten de posibles irregularidades que podrían comprometer la validez de los reconocimientos otorgados.

El consistorio concede anualmente el ‘Sello Distintivo Local de Empresa Conciliadora’, un reconocimiento destinado a poner en valor las buenas prácticas empresariales en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro del tejido productivo ilicitano. Según recuerdan los sindicatos, las propias bases establecen la participación de CC OO como organización sindical representativa y de UGT como miembro del Consejo de la Mujer en la comisión evaluadora.

Exclusión del proceso de evaluación

Sin embargo, en la convocatoria de 2025, los sindicatos denuncian que no fueron convocados para participar en la evaluación de las candidaturas. El plazo de presentación de solicitudes por parte de las empresas finalizó el 15 de septiembre de 2025, pero desde entonces, según explican, no se produjo ningún contacto por parte del Ayuntamiento para celebrar la reunión de valoración.

De hecho, CC OO y UGT señalan que, como miembros del Consejo de la Mujer, recibieron únicamente una invitación para asistir al acto de entrega del “Sello Distintivo Local de Empresa Conciliadora 2025”, celebrado el 29 de enero, sin haber participado previamente en la fase de evaluación ni en la valoración de las solicitudes presentadas.

Los galardonados de una edición anterior como Empresa Conciliadora en el acto de entrega de los reconocimientos / INFORMACIÓN

Falta de respuesta municipal

Ambas organizaciones aseguran que han intentado ponerse en contacto con la concejalía correspondiente, sin obtener respuesta alguna. Para los sindicatos, esta situación no se limita a una cuestión de cortesía institucional, sino que supone una vulneración directa de la normativa que regula el procedimiento.

A su juicio, la exclusión de los agentes sociales más representativos en la edición de 2025 implica que el Ayuntamiento de Elche ha omitido la fase de evaluación colegiada, incurriendo en una serie de irregularidades que ponen en cuestión el proceso seguido para conceder los distintivos.

Posible impugnación de las bases

CC OO y UGT recuerdan que las bases de una convocatoria son vinculantes tanto para la administración convocante como para las entidades participantes. En este sentido, advierten de que el incumplimiento de lo dispuesto en el punto número 8 de las bases supone una quiebra de los principios de igualdad, mérito y publicidad que deben regir cualquier procedimiento público.

Por todo ello, ambas organizaciones sindicales se plantean impugnar las bases de la convocatoria. Sus secretarios generales, Carmen Palomar e Ismael Senent, consideran que lo ocurrido supone un intento de neutralizar la labor de los sindicatos de clase, al limitar su capacidad para supervisar y opinar sobre el grado de cumplimiento de las empresas en aspectos como la igualdad de género, la conciliación y el marco de derechos laborales.

Los sindicatos reclaman que se restituya su participación en el proceso y que se garantice el cumplimiento estricto de las bases, con el fin de preservar la transparencia y la legitimidad de un distintivo que pretende reconocer las buenas prácticas en el ámbito laboral en Elche.