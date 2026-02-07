Pilar Gómez de Liaño: «Pacientes me han llegado a decir que no los contrataban porque tenían un ojo torcido»

Durante años cogió el relevo de su padre al frente de la Sociedad Española de Estrabología. Aprovechando su presencia en FacoElche, ¿cuáles son los retos que quedan en diagnóstico y seguimiento?

Estoy segura de que falta mucho por ver, probablemente yo ni siquiera lo viva. Pero en estos momentos a mí me atrae muchísimo, probablemente desde la más absoluta ignorancia, la Inteligencia Artificial. Pienso que hay muchos dispositivos que ya están en el mercado que ayudan muchísimo en el diagnóstico.

Además de acelerar diagnósticos, ¿qué podría permitir la IA?

Protocolos quirúrgicos más certeros, más personalizados y más individualizados. Porque nosotros, para el mismo estrabismo, podemos optar por dos, tres o cuatro opciones diferentes y todas podrían obtener buenos resultados, pero a lo mejor nos quedamos un poco cortos o tenemos pequeños deslices.

¿Cómo ha cambiado la manera de planificar una cirugía desde que empezó?

Terminé la carrera hace 45 años y han cambiado muchas cosas. La toxina botulínica fue un hito, y las suturas ajustables, que permiten corregir después de la cirugía. También la anestesia tópica, la resonancia y la oculografía han supuesto grandes avances.

¿Por qué es tan importante la buena coordinación entre ojos?

Para que haya equilibrio, campo visual normal y visión en tres dimensiones. La visión binocular es fundamental y los ojos son la primera expresión que tenemos para dirigirnos a los demás. Si tú tienes un ojo torcido, la gente te lo dice: «es que no sé dónde me mira…». Y eso al final determina características psicológicas desde nacimiento que no son fáciles de corregir.

¿Cómo afecta el estrabismo a nivel emocional y de autoestima?

Un paciente me dijo que había hecho de su defecto su principal virtud, y me pareció estupendo, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que los niños se pregunten «Mamá, ¿por qué yo?; Mamá, fulanito me ha dicho que tengo un ojo torcido, mamá, que tengo un ojo pipa…». Y ya sabe lo que es el bullying... no hace falta más que tener un defecto, el que sea, para que te atropellen con ese defecto. Sí repercute claramente. Yo he tenido pacientes que me han dicho que no los contrataban laboralmente por tener un ojo torcido. No sé si ahora es así, pero mis años de trabajo me han dicho que efectivamente la mayoría de personas, cuando les pones el ojo recto, tienen una satisfacción elevadísima. Y no digo nada si ese paciente presenta visión doble y tú con la cirugía eres capaz de corregirlo.

¿Qué ocurre cuando aparece en la edad adulta?

Si el estrabismo es de nacimiento, en general no hay grandes trastornos funcionales más allá de la pérdida de campo visual, pero cuando un estrabismo aparece en la edad adulta, ahí generalmente se presenta visión doble como consecuencia de la descoordinación y es muy incapacitante y obliga muchas veces a estar de baja.

Gómez de Liaño junto a una de las palmeras más singulares del Hotel Huerto del Cura de Elche / MATIAS SEGARRA

¿Qué señales ponen en alerta para acudir al especialista?

Te encuentras familias que no han notado absolutamente nada y por eso creo que el cribado es fundamental. Muchos pediatras ya están concienciados de hacer revisiones muy tempranas a los niños, estén bien o mal. Sobre los 3 años es fundamental y las siguientes deberían ser entre los 5 y 7 años, y finalmente a los 12 y 14 años. Me ha sucedido que venían a esas edades con un ojo vago ya sin solución y no se habían dado cuenta porque habían nacido así y pensaban que eso era normal. Por eso es tan importante derivar lo antes posible .

¿Hay unanimidad en la sanidad pública para asegurar revisiones en esas edades?

Puede fallar en algún lugar muy lejano por falta de médicos, pero en general la calidad en España es sobrada para analizar a los niños en el momento que se considere oportuno.

¿Qué nuevas soluciones hay además del parche?

Desde hace algunos años hay otros tratamientos de rehabilitación visual con dispositivos electrónicos, con apps, que están ayudando, pero no me gustaría decir que hayan sustituido al parche, porque no es así. El parche sigue siendo el «gold standard». Y, por favor, que tampoco se popularice ir a determinados centros donde se hacen rehabilitaciones para corregir el ojo vago sin derivación previa porque el tratamiento del ojo vago debe ser realizado o coordinado por el oftalmólogo.

¿Qué errores ve en la población sobre el cuidado de la vista?

El acceso a centros públicos a veces es lento y complicado, y lo primero que hacen es ir a la óptica porque la tienen enfrente, no necesitan cita y les ven enseguida. Es una realidad. Pero creo firmemente que la exploración por el oftalmólogo es fundamental.

¿No le damos la importancia que tiene?

Enfermedades como el glaucoma si las coges a tiempo son fáciles de detectar y tratar. La tensión ocular se toma de forma sencillísima, por lo tanto a partir de una edad determinada se debería tomar a toda la población, sobre todo con antecedentes familiares. Me gustaría que hubiera guías, como las de vacunación, con normas básicas también en oftalmología sobre cuándo ir por primera vez, cada cuánto…

Desde la neuroftalmología¿en qué casos la vista nos avisa de que puede haber algo más profundo?

Con la visión doble. Es un signo que debe alarmar y que alarma, porque una persona que está bien y de repente empieza a ver doble, eso obliga a ir a urgencias. Luego, otros síntomas pueden ser pérdida de fuerza en un brazo, dolores de cabeza importantes, mareos, pérdida de sensibilidad, cambios pupilares o alteraciones del párpado, que se caiga o se retraiga. Hay muchas cosas que relacionan la visión con enfermedades generales.

Un momento en el que la reconocida oftalmóloga Pilar Gómez de Liaño realizó su conferencia este jueves / INFORMACIÓN

El director de FacoElche, Fernando Soler, alertaba del avance de la miopía como una «pandemia». ¿Coincide?

Hay datos oficiales que sugieren que en 2050 el 50% de la población será miope. Se han empezado a hacer pautas de prevención porque hay factores externos ambientales, como que los niños pasen mucho tiempo en interior, estudiando o con pantallas. Sería importante reducir dispositivos electrónicos, pero es muy difícil. Nosotros los adultos vamos en el metro mirando el correo, en casa con el móvil… estamos enganchados. ¿Cómo vamos a exigir a los pequeños algo que nosotros no somos capaces de resolver? Pero al menos hay que concienciarse y reducir horas. Sería fantástico evitar que un niño que empieza con tres años se convierta en un miope magno.