Héctor Díez anuncia su candidatura a la alcaldía de Elche ante 300 militantes

“Para mí hoy es un día importante porque os anuncio que quiero ser alcalde de Elche”. Con estas palabras, Héctor Díez anunció su intención de optar a la Alcaldía de Elche por el PSOE en las elecciones municipales de 2027, en un acto celebrado en la sede socialista con más de 300 militantes.

Díez subió al estrado visiblemente emocionado tras la proyección de dos vídeos que repasaban su trayectoria política y personal. En ellos, personas que han trabajado con él a lo largo de los años lo definieron como alguien cercano, con las ideas claras e integrador, capaz de ser un alcalde para toda la ciudad.

En su intervención, agradeció la presencia de los exalcaldes Manuel Rodríguez, Alejandro Soler y Carlos González, mientras que Diego Maciá excusó su ausencia por encontrarse fuera de la ciudad, aunque trasladó su apoyo. También tuvo palabras para la militancia histórica, los miembros de Juventudes Socialistas y representantes de barrios y pedanías. Díez confirmó que se presentará a las primarias cuando se convoquen “para iniciar el camino hacia la Alcaldía”.

El dirigente socialista defendió que su experiencia tanto en el gobierno municipal como en la oposición le permite asumir el reto de liderar el Ayuntamiento y continuar con el trabajo desarrollado por anteriores gobiernos socialistas. Repasó algunos de los principales hitos impulsados en la ciudad, como la urbanización de la Avenida de la Libertad, la mejora de colegios públicos y centros sociales en barrios y pedanías, la creación de Elche Parque Empresarial, los patrimonios de la humanidad, las tres universidades, la red de instalaciones deportivas o la peatonalización de la Corredora.

Durante su discurso, Díez recordó que el PSOE ganó las últimas elecciones municipales con 43.543 votos, aunque no logró gobernar. Señaló que la actual etapa en la oposición permite ganar experiencia y ejercer una labor de fiscalización y advirtió de que Elche no puede permitirse retroceder ni convertirse en una ciudad centrada únicamente en actuaciones estéticas, mientras se descuidan los barrios y las pedanías. “No podemos permitir que Elche retroceda”, afirmó, defendiendo la necesidad de construir una alternativa política que ponga a las personas en el centro.

Uno de los mensajes más aplaudidos del acto fue su apuesta por la gestión frente al personalismo. “Elche no necesita actores, necesita gestores”, aseguró, antes de insistir en la importancia de recuperar políticas de convivencia, de avance y de grandes proyectos frente a lo que calificó como políticas reaccionarias o de corto alcance.

Para cerrar el acto, Héctor Díez pidió el apoyo de la militancia “para recuperar la Alcaldía para el PSOE”. El dirigente estuvo arropado por el Grupo Municipal Socialista, la ejecutiva local, cargos autonómicos ilicitanos, militantes y simpatizantes.