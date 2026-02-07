El Mig Any enciende el corazón festero en Elche
Cientos de comparsistas de Moros y Cristianos protagonizan la Entraeta para anticipar el colofón del programa este domingo con el almuerzo y la exaltación de cargos
Del inconfundible sonido de las marchas a los aplausos al compás marcaron la tarde de este sábado la Entraeta del Mig Any de Moros y Cristianos de Elche, el acto más esperado de la asociación festera para abrir el apetito de cara a las celebraciones de agosto. Desde Marqués de Asprillas hasta la plaza Mariano Antón, frente al centro cultural de Las Clarisas, las comparsas recorrieron el centro de la ciudad en un desfile lleno de los colores típicos de cada agrupación del bando de la cruz y la media luna.
El cierre del desfile casi coincidió con la procesión en honor al patrón, San Agatángelo sin que se produjese el problema habitual de otros años en los que llegaban a solaparse ambos acontecimientos desde que el encuentro litúrgicoquedó centrado en la parroquia del santo. Así las cosas, la asociación festera, que desplegó al grueso del millar de comparsistas, puso el broche a una jornada intensa que había comenzado por la mañana en el cuartelillo festero, instalado en el parking de Candalix.
Fiesta infantil
Allí se celebró la fiesta infantil, con juegos, actividades y entrega de premios para los más pequeños, uno de los pilares de este medio año festero. Poco después, se hizo entrega de los alimentos recogidos en la campaña solidaria a la fundación Conciénciate, reforzando el carácter social de unas celebraciones que también miran a quienes más lo necesitan.
El ambiente festero se empezó a calentar el viernes por la noche con la representación del Bautismo de la Morería del Raval en el Gran Teatro. Un acto cargado de simbolismo y tradición, que volvió a reunir a más de un centenar de actores no profesionales, integrantes de la asociación, así como al público en torno a una de las escenas más emblemáticas del calendario.
Domingo: del almuerzo a la exaltación
Después de dos días frenéticos, el colectivo encara su última jornada este domingo con la diana libre desde distintos puntos de la ciudad hasta la plaza del Raval, donde precisamente tendrá lugar el icónico almuerzo festero y la entrega de trofeos. A mediodía, el pasacalles llevará de nuevo a las comparsas por el corazón del centrohistórico donde tendrá lugar el acto de exaltación de los cargos festeros, acompañados por los estandartes y la bandera de la asociación, antes del disparo de los fuegos artificiales que pondrán el broche a las fiestas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El bipartito de PP y Vox abre la puerta a la instalación de una incineradora de residuos en Elche
- Arenales del Sol en Elche clama contra la urbanización de su avenida principal: vecinos y comercios exigen recuperar el doble sentido
- El bipartito de Elche abre la puerta a revisar el sentido único del tráfico en la avenida principal de Arenales del Sol
- Santa Pola implanta parkings públicos inteligentes que miden la ocupación con sensores
- Las máquinas entran a San Antón, en Elche, por uno de los cuatro derribos con la vista en verano para el bloque 8
- Detenidos tras cambiar las cerraduras para echar a dos inquilinos que tenían alquiladas habitaciones en Elche
- Desalojan de madrugada un hostal de El Altet, en Elche, por un incendio
- El particular Día de la Marmota en el Camp d’Elx: esto es lo que predicen los almendros sobre el invierno con el dicho de “si la Candelaria flora…”