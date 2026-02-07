El Mig Any enciende el corazón festero en Elche

Del inconfundible sonido de las marchas a los aplausos al compás marcaron la tarde de este sábado la Entraeta del Mig Any de Moros y Cristianos de Elche, el acto más esperado de la asociación festera para abrir el apetito de cara a las celebraciones de agosto. Desde Marqués de Asprillas hasta la plaza Mariano Antón, frente al centro cultural de Las Clarisas, las comparsas recorrieron el centro de la ciudad en un desfile lleno de los colores típicos de cada agrupación del bando de la cruz y la media luna.

El cierre del desfile casi coincidió con la procesión en honor al patrón, San Agatángelo sin que se produjese el problema habitual de otros años en los que llegaban a solaparse ambos acontecimientos desde que el encuentro litúrgicoquedó centrado en la parroquia del santo. Así las cosas, la asociación festera, que desplegó al grueso del millar de comparsistas, puso el broche a una jornada intensa que había comenzado por la mañana en el cuartelillo festero, instalado en el parking de Candalix.

Entraeta del Mig Any de Moros y Cristianos de Elche / Matias segarra

Fiesta infantil

Allí se celebró la fiesta infantil, con juegos, actividades y entrega de premios para los más pequeños, uno de los pilares de este medio año festero. Poco después, se hizo entrega de los alimentos recogidos en la campaña solidaria a la fundación Conciénciate, reforzando el carácter social de unas celebraciones que también miran a quienes más lo necesitan.

El ambiente festero se empezó a calentar el viernes por la noche con la representación del Bautismo de la Morería del Raval en el Gran Teatro. Un acto cargado de simbolismo y tradición, que volvió a reunir a más de un centenar de actores no profesionales, integrantes de la asociación, así como al público en torno a una de las escenas más emblemáticas del calendario.

Noticias relacionadas

Domingo: del almuerzo a la exaltación

Después de dos días frenéticos, el colectivo encara su última jornada este domingo con la diana libre desde distintos puntos de la ciudad hasta la plaza del Raval, donde precisamente tendrá lugar el icónico almuerzo festero y la entrega de trofeos. A mediodía, el pasacalles llevará de nuevo a las comparsas por el corazón del centrohistórico donde tendrá lugar el acto de exaltación de los cargos festeros, acompañados por los estandartes y la bandera de la asociación, antes del disparo de los fuegos artificiales que pondrán el broche a las fiestas.