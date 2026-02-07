Ruz denuncia al PSOE de Elche por celebrar un acto en la jornada de reflexión de Aragón
La agrupación local del PP presenta un escrito a la Junta Electoral por el mitin que este sábado Héctor Diez mantendrá con la militancia socialista
La agrupación ilicitana del PP, representada por Pablo Ruz, ha presentado un escrito a la Junta Electoral Central donde denuncia que el acto programado este sábado por el PSOE de Elche contraviene la legislación al realizarse en la jornada de reflexión de las elecciones autonómicas de Aragón.
En consecuencia, el PP de Elche ha solicitado la apertura de un expediente sancionador a la formación socialista, así como la suspensión cautelar del acto, que tiene lugar este sábado al mediodía en la sede local del PSOE.
Presentación de candidatura
Según expresa el PP, el problema radica en que se trata de un acto "en clave electoral" y no meramente orgánica. En efecto, el mitin se corresponde a la presentación oficial ante la militancia de la candidatura de Héctor Díez como alcaldable del PSOE para Elche.
Un acto que inicialmente debió haberse realizado el 31 de enero, pero debido al luto por el accidente ferroviario de Adamuz, Díez anunció su aplazamiento para este sábado.
