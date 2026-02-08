La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones

Un vídeo obtenido el 20 de enero mediante fototrampeo ha certificado por primera vez de forma audiovisual la presencia del tejón europeo en el Parque Natural de El Hondo de Elche y Crevillent, uno de los humedales más relevantes de España. La grabación confirma visualmente la existencia de esta especie en el espacio protegido y supone un hito científico en el seguimiento continuado de la fauna del parque.

Proyecto universitario

El hallazgo se ha producido en el marco de un proyecto de investigación desarrollado por el Área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante (UA), centrado en el estudio de la ecología de la carroña y el funcionamiento de las comunidades de carroñeros del humedal. Durante uno de los experimentos, una cámara activada por movimiento captó de forma inesperada a un ejemplar de Meles meles, que se aproxima a la carroña sin llegar a consumirla.

El ejemplar de tejón fue grabado con una cámara de fototrampeo en El Hondo de Elche y Crevillent / Tatiana Pessano Serrat

Hasta ahora, la presencia del tejón europeo en El Hondo estaba referenciada por un registro de huellas realizado por la bióloga de Riegos de Levante, Carolina García. Ella lo anotó en el Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio para la Transición Ecológica. Pero no había imágenes del animal, pese a que el parque natural ha sido intensamente monitorizado mediante cámaras trampa durante más de diez años. Según los investigadores, el vídeo constituye el primer registro gráfico que certifica la presencia de la especie en este enclave en épocas recientes.

Los científicos apuntan a que el ejemplar detectado podría proceder de poblaciones cercanas ya conocidas, como las de las sierras de Elche, Crevillent o Albatera, lo que indicaría un proceso de expansión natural hacia nuevos territorios. No obstante, también contemplan la posibilidad de que el tejón estuviera presente desde hace tiempo en densidades muy bajas, lo que habría dificultado enormemente su detección.

Este registro se suma a otros avistamientos recientes del tejón europeo en espacios naturales del sur de la provincia. En concreto, investigadores del Área de Ecología de la UMH ya habían confirmado su presencia en el Paraje Natural Municipal del Clot del Galvany de Elche, donde fue grabado mediante fototrampeo el 2 de enero de 2019, lo que supuso entonces la primera cita confirmada de la especie en ese enclave.

Carácter social y notable capacidad de adaptación a hábitats El tejón ibérico (Meles meles marianensis) es una subespecie del europeo, un mustélido robusto y fácil de reconocer por su pelaje blanco y negro con antifaz facial. Vive en madrigueras subterráneas, conocidas como tejoneras, y destaca por su carácter social y su notable capacidad de adaptación a hábitats. De hábitos principalmente nocturnos, posee un olfato y oído muy desarrollados, aunque su visión es limitada. Su dieta es omnívora y voraz, con preferencia por las lombrices, pero también incluye insectos, pequeños mamíferos, aves, huevos, raíces, frutos y carroña. Presente en gran parte de la Península, el tejón desempeña una función ecológica esencial, ya que actúa como dispersor de semillas y contribuye a la dinámica del suelo. Aunque cuenta con pocos depredadores naturales, es una especie vulnerable. Además de su interés científico, su presencia en un humedal resulta especialmente significativa por tratarse de un ecosistema altamente transformado por la actividad humana. La capacidad de esta especie para colonizar y utilizar estos espacios evidencia una resiliencia notable, pero también subraya la necesidad de mantener corredores ecológicos funcionales entre zonas naturales. En este sentido, los investigadores destacan que la conservación de mosaicos de hábitats, con áreas agrícolas tradicionales, matorral y zonas húmedas bien gestionadas, resulta clave para favorecer la conectividad ecológica y la supervivencia a largo plazo de especies discretas como el tejón. n

Termómetro de biodiversidad

La aparición del tejón en El Hondo refuerza la idea de que los grandes humedales mediterráneos actúan como refugios de biodiversidad, incluso para especies discretas y difíciles de observar. Su incorporación al catálogo faunístico del parque supone un incremento de la diversidad de mesocarnívoros, un grupo de mamíferos de tamaño medio con un papel clave en el equilibrio ecológico. Estos animales influyen de forma directa en la regulación de poblaciones, en los flujos de energía y en la estabilidad de las redes tróficas, por lo que su presencia es considerada un indicador positivo del estado de conservación del ecosistema.

El tejón europeo es un mamífero omnívoro, mayoritariamente nocturno, de hábitos esquivos y difícil detección. En la Península Ibérica presenta una dieta muy flexible, adaptada al clima y al tipo de hábitat, basada en invertebrados, pequeños vertebrados, frutos, hongos y carroña, una versatilidad que explica su capacidad para colonizar entornos muy diversos.

Precisamente por ese comportamiento, los investigadores destacan el valor de las técnicas no invasivas, como el fototrampeo, para mejorar el conocimiento sobre la especie. El hallazgo pone de relieve la importancia del seguimiento científico a largo plazo y del uso continuado de herramientas tecnológicas para avanzar en el estudio de la fauna de los espacios naturales protegidos. El equipo investigador ha agradecido ante INFORMACIÓN la colaboración del Parque Natural de El Hondo y de Riegos de Levante, por las facilidades prestadas para el desarrollo del proyecto dentro del espacio protegido.