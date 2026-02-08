Anuncio en Elche: oftalmológos se fijan en el modelo asiático para reducir pantallas frente a la miopía

Los oftalmólogos alertan de que la miopía se ha convertido en una de las pandemias del siglo XXI que en algunos países afecta al 70% de la población, y para prevenir que la situación se replique en España plantean imitar el modelo asiático de limitar a los menores horas de exposición a las pantallas y fomentar los juegos en la calle, estrategias de países orientales para combatir el alto nivel de casos de esta afección ocular

Uno de los referentes internacionales en este ámbito es el oftalmólogo argentino Rafael Iribarren, investigador especializado en miopía, hipermetropía y presbicia, que a través de su participación en el congreso FacoElche puso el foco en un fenómeno que preocupa cada vez más a los profesionales de la salud visual, como es el impacto del estilo de vida urbano y digital en el desarrollo ocular de niños y adolescentes. Incluso propone soluciones tecnológicas para controlar el tiempo de consumo del móvil y las tablets mediante aplicaciones que alertan a padres y tutores cuando se superan ciertos límites. Aunque estas iniciativas generan debate, expertos las consideran útiles.

Más que genética

Durante años, la miopía fue entendida principalmente como una condición hereditaria. Sin embargo, las investigaciones más recientes han demostrado que, salvo en los casos de inicio muy temprano, la mayoría de los cuadros que aparecen a partir de los diez años están estrechamente ligados a factores externos.

Es decir, que los genes no cambian en una generación, pero las ciudades, los hábitos y la forma de estudiar sí, subraya el experto. Y la cifra es reveladora, ya que en apenas medio siglo, algunas regiones del sudeste asiático han pasado de tener un 10% de jóvenes miopes a rozar el 80% o el 90%.

Por ello países como China, Singapur, Corea del Sur, Taiwán o Hong Kong se han convertido en ejemplos paradigmáticos de este cambio acelerado. En estas zonas, el alto rendimiento académico, las largas jornadas de estudio en interiores y la escasa exposición a la luz natural han creado el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo masivo de la miopía.

Aprender de las culturas primitivas

Se ha detectado que, cuando se trata de culturas primitivas y personas que viven en entornos rurales sin tecnología, la prevalencia baja hasta el 3%. La clave, según la evidencia científica, está en algo tan simple como la luz natural y la distancia visual que proporciona el exterior.

Sobre este punto, los especialistas coinciden en que pasar al menos dos horas diarias al aire libre incentiva el correcto desarrollo del ojo y reduce el riesgo de que el globo ocular se alargue en exceso, principal causa de la miopía.

Ante esta realidad, algunos países asiáticos han comenzado a reaccionar con políticas públicas. Taiwán, por ejemplo, implantó en 2010 un programa que obligaba a las escuelas a dedicar dos horas diarias a actividades al aire libre. El resultado fue una desaceleración clara en el aumento de casos.

El oftalmólogo Rafael Iribarren en FacoElche este fin de semana. / MATIAS SEGARRA

Este tipo de medidas son las que oftalmólogos como Iribarren consideran exportables a Europa y por ello entienden que deben integrarse en las políticas educativas y sanitarias. Todo para prevenir un problema que llega a tener una dimensión si se analizan sus consecuencias a largo plazo ya que pese a que la miopía leve puede corregirse fácilmente, cuando alcanza valores elevados se vuelve patológica, y a ciertos niveles se dispara el riesgo de desprendimiento de retina, degeneración macular o cataratas precoces.

Alta graduación

Apunta, igualmente, a que el 1% de la población en el país tiene una miopía de alta graduación y que cuando lleguen a los 50 o 60 años muy probablemente producirá una discapacidad por baja visión. En este punto traslada que la principal causa de emisión del certificado por discapacidad a edades tempranas es por miopía, «mucho más que otras enfermedades muy invalidantes como el glaucoma», manifiesta.

El oftalmólogo expresa que, además de la prevención ambiental, la medicina dispone hoy de herramientas para frenar la progresión en niños ya diagnosticados como podría ser el uso de gotas de atropina diluida, lentes de contacto especiales, gafas con diseños ópticos específicos y técnicas como la ortoqueratología.

Noticias relacionadas

Al hilo, reivindica la detección precoz a través de campañas de cribado escolar para adelantar el diagnóstico y permitir actuar antes de que la miopía progrese. Para que se dé ese salto, entienden que primero debe haber un consenso como ha pasado con campañas para promover la salud bucodental y la erradicación del tabaco