CC OO lleva al juzgado el cambio de horario y de instalaciones de los empleados municipales de Deportes en Elche

Una instrucción interna de Deportes firmada en mayo de 2025 abría el pasado verano un frente entre PSOE y PP en Elche a cuenta de la organización de los turnos y la asignación de centros de trabajo del personal auxiliar de instalaciones deportivas durante la temporada estival. La circular en cuestión, firmada en ese momento por la directora de área, determinaba que, “durante los meses de verano, se hace necesaria una reorganización funcional del personal auxiliar de instalaciones deportivas, de modo que se pueda garantizar el adecuado funcionamiento y apertura de las instalaciones en servicio”, todo ello, matizaba, “en función de los horarios de apertura y de las actividades deportivas programadas”. En este sentido, se apostillaba literalmente que “esta reorganización implica la modificación temporal de horarios y asignación de centros de trabajo, en función de las necesidades del servicio, a fin de optimizar los recursos humanos disponibles”. Una reorganización que se daba, según se dejaba claro, porque “no está prevista la incorporación de personal sustituto, mediante nuevas contrataciones temporales, según se ha comunicado desde el Departamento de Recursos Humanos por motivos presupuestarios”. El escrito, de hecho, provocó que socialistas y populares se enredaran, hasta el extremo de que desde el bipartito tacharon de “mentira” que no fuera a haber contrataciones. Ahora al equipo de gobierno de PP y Vox se le abre un nuevo frente a cuenta de esta circular, después de que el sindicato CC OO la haya llevado al juzgado.

Las instalaciones deportivas de El Pla de Elche, en imagen de archivo. / INFORMACIÓN

De las quejas al "caos"

La organización sindical se escuda en que estos cambios que afectan a la plantilla, y que han motivado no pocas quejas en este departamento, hasta el extremo de hablar de “caos”, no se han consensuado con los representantes de los trabajadores en la mesa general de negociación. De hecho, como primer paso, presentaron un recurso de alzada sin mucho éxito. De ahí que hayan optado por acudir a la vía contencioso-administrativa para denunciar una situación que, aseguran, lejos de circunscribirse al verano continúa en estos momentos por la falta de personal en el área de Deportes. Se quejan de que ya entonces, en mayo, se enteraron de las condiciones que establecía la instrucción por los trabajadores y por el grupo municipal socialista, y denuncian que aún hoy se establecen cuadrantes manuales con los turnos y las dependencias a las que están asignados los trabajadores sin que aparezca la firma de ningún responsable y sin consensuar con los sindicatos. A modo de ejemplo, aluden al cuadrante de Carrús, donde, aseguran, siempre había ocho auxiliares de instalaciones deportivas y ahora pasan a ser seis. Una situación a la que ha contribuido, afirman, la falta de personal, y que se ha visto agravada por la oficialización de la jornada de 35 horas.

Última mesa de negociación con representantes de la Corporación municipal y de los sindicatos / INFORMACIÓN

Refuerzos insuficientes

Desde el sindicato afirman que ha habido refuerzos en las últimas semanas, pero no son suficientes. Tanto es así que detallan desde CC OO que se siguen repitiendo las situaciones que vienen denunciando los trabajadores desde hace meses: hay instalaciones donde la falta de personal está llevando a que no se cobren las entradas para las piscinas, e incluso se está propiciando que menores y adultos coincidan en un mismo vestuario por la imposibilidad de poder supervisar los vestuarios.

Plan de Ordenación de Recursos Humanos

“En deportes, la falta de taquilleros se está intentando suplir con personas que tienen asignadas otras tareas, y los auxiliares de instalaciones deportivas están para el control de acceso, revisión periódica de vestuarios y aseos, supervisar las instalaciones, resolver las diferentes incidencias que se producen habitualmente o atención al público”, explicaban en octubre empleados municipales. “No es viable que estén sentados tras un mostrador”, apostillaban. Ante ello, desde el Ejecutivo local recordaban que el departamento estaba inmerso en un proceso de reorganización que se resumía en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del área de Deportes, documento técnico que ya ha aprobado la junta de gobierno local, después de que pasara por la mesa general de negociación del Ayuntamiento, y que confiaban en que ayudaría a mejorar una situación en la que había tenido una influencia decisiva el gran número de bajas, entonces unas 16. De momento, sin embargo, parece que las quejas y los problemas continúan, a expensas de lo que pueda pasar en el juzgado.