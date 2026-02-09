El CEU de Elche abre un ciclo para debatir los retos culturales actuales

La Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche ha puesto en marcha el ciclo cultural “Coloquia Humanitatis”, una iniciativa académica abierta a la ciudadanía que se desarrollará entre los meses de febrero y mayo en la sede del edificio Capitolio. El programa propone un recorrido por cuestiones históricas, filosóficas y sociopolíticas contemporáneas, con la participación de especialistas universitarios y profesionales, y culminará con una sesión de clausura a cargo del rector Higinio Marín Pedreño.

La actividad se enmarca dentro del Plan de Excelencia del campus de Elche y responde a la vocación del CEU de reforzar su papel como agente cultural activo en la ciudad y en la provincia de Alicante, acercando el conocimiento universitario al conjunto de la sociedad.

Fachada principal del tercer edificio del CEU de Elche en su campus en la ciudad / Matías Segarra

Un espacio para el diálogo intelectual

A lo largo de varias sesiones, el ciclo abordará temas que van desde la historia de los conflictos internacionales hasta los desafíos éticos del transhumanismo, pasando por el análisis geopolítico del papel de Europa o la reflexión sobre la propia idea de universidad. El objetivo es fomentar el diálogo intelectual y la reflexión crítica sobre los grandes retos culturales del presente.

“Con este ciclo, el CEU refuerza su papel como espacio de encuentro entre conocimiento, pensamiento humanista y participación social, promoviendo una programación que combina rigor académico y accesibilidad para el público general”, advierte Jesús Martínez Gandía.

Del conflicto internacional a la filosofía del amor

El programa arrancará el jueves 12 de febrero a las 16 horas con la conferencia Historia del conflicto árabe-israelí, impartida por Jacobo Negueruela Avellà, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad CEU Cardenal Herrera. La sesión ofrecerá una aproximación histórica a uno de los escenarios geopolíticos más complejos del mundo contemporáneo.

El 26 de febrero, el profesor Gonzalo Damián Montoya Alcocer abordará la conferencia Metafísica del amor: una lectura histórica, centrada en la evolución filosófica y cultural del concepto de amor a lo largo del tiempo.

Tecnología, religión y geopolítica

El ciclo continuará el 26 de marzo con la intervención del profesor Jaime Vilarroig Martín, que reflexionará sobre los límites de la condición humana en la ponencia Más allá de lo humano. El desafío transhumanista, analizando el impacto del avance tecnológico y científico.

Ya en abril, el 22 de abril, se incorporará una perspectiva internacional con la conferencia Trump, Europa y el mundo, a cargo de Fernando López de Rego, exdiplomático de la Unión Europea, en una sesión organizada en colaboración con la Fundación Cultural Herrera Oria.

Jornada celebrada recientemente en el CEU de Elche / INFORMACIÓN

Una semana después, el 29 de abril, el profesor Enrique Centeno González analizará el significado cultural y religioso del rito funerario cristiano en la conferencia El entierro que no fue. Rito, representación y piedad popular en el cortejo fúnebre de Cristo.

Clausura con una reflexión universitaria

El ciclo “Coloquia Humanitatis” se cerrará el 14 de mayo a las 18.30 horas con la conferencia La idea de Universidad, impartida por el rector Higinio Marín Pedreño, que ofrecerá una reflexión sobre la misión universitaria y su papel en la sociedad contemporánea.

Desde la organización se subraya que la iniciativa busca proyectar el conocimiento académico más allá de las aulas y consolidar a la universidad como un espacio de encuentro entre saber, cultura y compromiso social. El campus de Elche refuerza así una trayectoria de más de tres décadas vinculada a la vida cultural y académica de su entorno.

El enfoque humanista del ciclo se traduce en una programación diversa que conecta historia, filosofía, religión y política internacional, con el objetivo de estimular el pensamiento crítico y favorecer una comprensión amplia de los desafíos actuales.

“Con iniciativas como esta, el CEU de Elche continúa desarrollando su compromiso con la formación integral, la difusión del conocimiento y la promoción del diálogo cultural, contribuyendo al enriquecimiento intelectual de la comunidad y al fortalecimiento del tejido cultural de la provincia de Alicante”, asegura Álvaro Antón, vicerrector del CEU de Elche.