Elche tiene uno de los barrios más baratos de España con pisos por poco más de 50.000 euros

El precio de la vivienda sigue subiendo. Son numerosos los estudios que señalan que comprar un piso en nuestro país cada vez es más caro, y el último ha sido el del Grupo Tecnitasa que señala que la subida media de este año es superior al anterior: 13, 50 % frente al 5,95 %.

El análisis de esta sociedad de valoración, consultoría y sostenibilidad por barrios señala que Recoletos, en Madrid, es donde más ha subido el precio y ya se paga a 20.500 euros el metro cuadrado. Le siguen Puente Romano (Marbella) con 17.150 euros/m2; Nou Llevant (Palma de Mallorca) con 17.000 euros/m y Paseo de Gracia (Barcelona) con 10.900 euros/m2.

No se queda atrás la zona de la avenida Libertad, plaza Guipúzcoa y Miraconcha, en San Sebastián; Torre del Río/La térmica, en Málaga; Abandoibarra y plaza de Euskadi en Bilbao; la primera línea en Las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria) y la zona de la Catedral de Sevilla. En esta zonas se pagan entre 10.000 y 6.000 euros el metro cuadrado.

Carrús, en Elche, entre los barrios más baratos de España

Si queremos saber cuáles son los barrios más económicos para comprar una casa en nuestro país, el primer puesto está en Ponferrada (León), en los barrios de La Placa, Dehesa, Columbrianos, Los Barrios y Salas, donde el metro cuadrado se paga a 520 euros.

Le siguen los barrios de San Felipe y la Magdalena en Jaén (560 euros/m2), La Paz y la Fama de Murcia (575 euros/2) y Carrús en Elche (598 euros/m2).

En Carrús una casa de 85 metros cuadrados costaría, según el informe de Tecnitasa, unos 50.830 euros, un precio que ha subido entre un 15 y un 20 %. Estos datos son bastante llamativos si lo comparamos con la zona centro de Elche, la más cara, donde el metro cuadrado se está pagando a 3.232 euros. Por tanto, en este barrio un piso de 115 metros cuadrados (que son los que hay en esta zona) costará 371.680 euros.

La plaza de Luceros de Alicante. / Álex Domínguez

El precio en la ciudad de Alicante

En la provincia, el informe sólo analiza Elche y Alicante. En la capital la zona más cara es la de Canalejas, Maisonnave y plaza de Los Luceros, donde el metro cuadrado alcanza los 4.462 euros. Un piso de 130 metros cuesta 580.060 euros.

Por contra el más barato es el barrio Juan XXII y el 2º sector donde un piso de 70 metros cuadrados cuesta 42.770 euros, ya que el precio del metro cuadrado se queda en 611 euros.