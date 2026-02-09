Compromís alerta en Elche: "El modelo de vivienda de Ruz es igual al del pelotazo de las casas protegidas en Alicante"

La portavoz del grupo municipal Compromís en Elche, Esther Díez, ha advertido este lunes de que "el modelo de vivienda impulsado por el alcalde, Pablo Ruz, reproduce el mismo esquema que el conocido pelotazo de las viviendas protegidas en Alicante, al permitir que empresas privadas controlen la adjudicación de inmuebles construidos en suelo público y que puedan acceder a ellos personas con rentas de hasta 66.000 euros anuales". La formación considera que este sistema no garantiza ni transparencia ni justicia social en un contexto de grave emergencia habitacional.

Díez ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa este lunes, en la que ha reclamado un cambio de rumbo en la política de vivienda del gobierno local.

Críticas al sistema de adjudicación

Según ha explicado la portavoz, “el modelo de vivienda del alcalde, Pablo Ruz, para Elche, es el mismo que el del pelotazo en las viviendas protegidas de Alicante, un sistema en que las constructoras privadas controlan el proceso de adjudicación de las casas y en el que pueden acceder a un inmueble personas con rentas de hasta 66.000 euros anuales”.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, asegura que el modelo de Ruz para su política de vivienda es el que ha llevado a los problemas que se viven estos días en Alicante / INFORMACIÓN / t

En este sentido, Díez ha exigido que, en los dos lotes actualmente en licitación para la construcción de viviendas en suelo público ilicitano, sea el Ayuntamiento o la empresa municipal PIMESA quien asuma directamente el proceso de adjudicación. El objetivo, ha señalado, es garantizar la publicidad del proceso y la transparencia total, evitando situaciones similares a las detectadas en otros municipios.

Solo un 16% revertirá al Ayuntamiento

Compromís también ha puesto el foco en el escaso retorno público de las promociones previstas. Según ha alertado Díez, “de las 230 viviendas que se supone van a construirse en terrenos municipales, sólo se revertirán a manos municipales un 16 por ciento”, una cifra que la coalición considera claramente insuficiente si se tiene en cuenta la falta de vivienda que afecta a miles de vecinos y vecinas de Elche.

Además, la portavoz ha subrayado que ninguna de estas viviendas se ubicará en Carrús ni en Torrellano, dos de las zonas donde la presión residencial es mayor. A ello se suma, ha añadido, la necesidad de que la Generalitat Valenciana, como administración encargada de validar las adjudicaciones, endurezca los controles y revise los topes de ingresos, priorizando a las personas con rentas más bajas.

Las promesas de vivienda del alcalde

En su intervención, Esther Díez ha cuestionado también los anuncios realizados por el alcalde en materia de vivienda. “De las 400 casas prometidas por Pablo Ruz, la realidad es que esta legislatura sólo verá la luz el edificio de 76 viviendas de alquiler asequible en Travalón que pusimos en marcha el anterior gobierno de izquierdas con la obtención de fondos europeos”, ha señalado.

Se trata, según Compromís, de un proyecto con control totalmente público, al que se suman las inversiones logradas para la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual y varios edificios de San Antón. Frente a ello, la portavoz ha criticado que el actual alcalde haya renunciado a herramientas clave para garantizar el derecho a la vivienda, como regular los precios del alquiler, crear líneas de ayudas, gravar las viviendas vacías de grandes propietarios u ordenar los apartamentos turísticos.

“Pablo Ruz ha renunciado a todas las herramientas para proteger el derecho constitucional a la vivienda –regular los precios del alquiler, crear líneas de ayudas, gravar las casas vacías de grandes propietarios u ordenar los apartamentos turísticos– y sólo ha impulsado un modelo de gestión privada que sigue las lógicas especulativas del mercado y abre la puerta a la corrupción”, ha afirmado Díez.