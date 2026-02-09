Fiestas
Elche festeja el Carnaval con música, concurso de disfraces y propuestas para toda la familia
La Plaça de Baix acogerá el sábado una programación continua desde la tarde, con animación infantil, premios y sesiones de DJ hasta la madrugada
Elche celebrará este sábado 14 de febrero la Fiesta de Carnaval con una amplia programación dirigida a público infantil, juvenil y adulto, que se desarrollará en la Plaça de Baix desde las 17 horas y hasta la una de la madrugada. El evento, organizado por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Festejos, combinará actividades infantiles, espectáculos musicales, concurso de disfraces y música en directo, en una jornada pensada para disfrutar en familia y con amigos.
La concejala de Festejos, Inma Mora, presentó este lunes la programación de esta cita tradicional, que regresa al centro histórico de la ciudad con una propuesta variada y abierta a toda la ciudadanía.
Actividades infantiles desde la tarde
La fiesta arrancará a las 17 horas con una programación infantil y juvenil que incluirá hinchables, música ambiente y talleres lúdicos como los de pintacaras, "anilla circus" y tira la torre. Estas actividades estarán dirigidas a los más pequeños y serán organizadas por la Escuela Infantil Mis Pasitos.
El objetivo de esta primera franja horaria es ofrecer un espacio seguro y divertido para los niños y niñas, facilitando la participación familiar en una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo local.
Un espectáculo musical lleno de fantasía
A continuación, la programación dará paso al espectáculo musical infantil "¡Viva el Carnaval!", una propuesta teatral y participativa protagonizada por la científica Rigoberta Chinchurreta y su ayudante Adeltrudis Mendieta, quienes presentan una máquina de teletransportación con la que Rigoberta aspira a ganar un premio en una feria de ciencia y tecnología en China.
Aunque la máquina falla inicialmente, logra activarse gracias a la ayuda del público, permitiendo la llegada de personajes tan conocidos como Mario Bros, Pitufina y Mickey Mouse, que interactuarán con los niños mediante juegos, bailes y trucos. El espectáculo combina humor, música y participación infantil, y culmina con un momento de caos cuando Adeltrudis rompe la máquina, aunque finalmente los personajes consiguen regresar a sus respectivos mundos.
Una vez finalizada la actuación, los más pequeños podrán subir al escenario para hacerse fotografías con sus personajes favoritos, completando así una experiencia pensada para el disfrute infantil.
Concurso de disfraces y música nocturna
La celebración continuará con uno de los momentos más esperados del Carnaval: el concurso de disfraces, que premiará la originalidad en las categorías infantil, juvenil y grupal, esta última con un máximo de diez personas por grupo.
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente en la caseta que se instalará en la Plaça de Baix, en horario de 17.30 a 19.30 horas, donde recibirán una pegatina con un número para formalizar su participación.
Tras la entrega de premios, prevista en torno a las 21 horas, la fiesta continuará con la música en directo del DJ Jesús Rodríguez, que amenizará la noche con una sesión musical hasta la una de la madrugada, momento en el que se dará por finalizada la celebración.
La concejala Inma Mora animó a los ilicitanos a participar activamente en esta jornada festiva y a acudir a la Plaça de Baix con sus mejores disfraces, destacando el carácter abierto, participativo y familiar de un Carnaval que volverá a llenar de color y música el centro de la ciudad.
