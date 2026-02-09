Educación
Elche prepara la IV Aula de Debate sobre democracia digital estudiantil
El evento reunirá a jóvenes de 13 a 17 años de Secundaria y Bachillerato para confrontar ideas
Elche se convertirá el próximo 17 de abril en escenario de reflexión y análisis juvenil con la IV edición del Aula de Debate, en la que los estudiantes abordarán una cuestión central: "¿Una democracia digital fortalece la soberanía popular o debilita la democracia representativa?" Este evento pondrá a prueba la creatividad y argumentación de los jóvenes de Secundaria y Bachillerato de la ciudad.
Espacio y colaboradores del debate
La actividad se desarrollará en la zona cultural de El Corte Inglés, que cuenta con salas habilitadas para los enfrentamientos dialécticos. La organización se realiza en colaboración con PubliAntón, Universidad Miguel Hernández, la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Elche, Agencia Arrova, Cafetería Royal, Crevinet y la Jefatura de la Policía Local. La dirección del Aula de Debate recae en Miguel Molina, "experto en habilidades comunicativas y docente universitario", quien coordina cada edición.
Trofeos y premios en disputa
Los participantes competirán por el trofeo de acero oxidado, una pieza artesanal que representa la torre de la Basílica de Santa María. "En la edición anterior se adjudicó el IES Misteri", recuerdan los organizadores. Este galardón funciona de manera similar a la Copa del Mundo de fútbol, ya que los vencedores van turnándose el mismo trofeo. Además, se mantendrán los reconocimientos al mejor orador y mejor oradora del encuentro, fomentando tanto la argumentación como la expresión personal.
Requisitos y condiciones de participación
El IV Aula de Debate permite un máximo de tres equipos por centro, con un mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes por grupo, con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. "Como en ediciones anteriores el jurado no tendrá vinculación directa con los participantes para garantizar la imparcialidad de las decisiones", aseguran desde la organización. La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de este formulario de Google Forms o contactando directamente con Miguel Molina en el teléfono 637034746.
La actividad ofrece a los estudiantes una oportunidad única para debatir sobre los desafíos de la democracia digital y la representativa, fomentando habilidades de oratoria, pensamiento crítico y colaboración en equipo. Los organizadores esperan que esta edición mantenga la misma intensidad y creatividad que las anteriores, consolidando el Aula de Debate como un referente educativo en la provincia.
- El bipartito de PP y Vox abre la puerta a la instalación de una incineradora de residuos en Elche
- La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
- Arenales del Sol en Elche clama contra la urbanización de su avenida principal: vecinos y comercios exigen recuperar el doble sentido
- El bipartito de Elche abre la puerta a revisar el sentido único del tráfico en la avenida principal de Arenales del Sol
- Las máquinas entran a San Antón, en Elche, por uno de los cuatro derribos con la vista en verano para el bloque 8
- Desalojan de madrugada un hostal de El Altet, en Elche, por un incendio
- El particular Día de la Marmota en el Camp d’Elx: esto es lo que predicen los almendros sobre el invierno con el dicho de “si la Candelaria flora…”
- El portal MeteoElx que alerta de fenómenos adversos anuncia su cierre por dificultades para mantener las 40 estaciones