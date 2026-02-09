Elche prepara la IV Aula de Debate sobre democracia digital estudiantil

Elche se convertirá el próximo 17 de abril en escenario de reflexión y análisis juvenil con la IV edición del Aula de Debate, en la que los estudiantes abordarán una cuestión central: "¿Una democracia digital fortalece la soberanía popular o debilita la democracia representativa?" Este evento pondrá a prueba la creatividad y argumentación de los jóvenes de Secundaria y Bachillerato de la ciudad.

Espacio y colaboradores del debate

La actividad se desarrollará en la zona cultural de El Corte Inglés, que cuenta con salas habilitadas para los enfrentamientos dialécticos. La organización se realiza en colaboración con PubliAntón, Universidad Miguel Hernández, la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Elche, Agencia Arrova, Cafetería Royal, Crevinet y la Jefatura de la Policía Local. La dirección del Aula de Debate recae en Miguel Molina, "experto en habilidades comunicativas y docente universitario", quien coordina cada edición.

El Aula de Debate de Elche ha llegado a su cuarta edición / INFORMACIÓN

Trofeos y premios en disputa

Los participantes competirán por el trofeo de acero oxidado, una pieza artesanal que representa la torre de la Basílica de Santa María. "En la edición anterior se adjudicó el IES Misteri", recuerdan los organizadores. Este galardón funciona de manera similar a la Copa del Mundo de fútbol, ya que los vencedores van turnándose el mismo trofeo. Además, se mantendrán los reconocimientos al mejor orador y mejor oradora del encuentro, fomentando tanto la argumentación como la expresión personal.

Requisitos y condiciones de participación

El IV Aula de Debate permite un máximo de tres equipos por centro, con un mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes por grupo, con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. "Como en ediciones anteriores el jurado no tendrá vinculación directa con los participantes para garantizar la imparcialidad de las decisiones", aseguran desde la organización. La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de este formulario de Google Forms o contactando directamente con Miguel Molina en el teléfono 637034746.

En el Aula de Debate participan jóvenes de 13 a 17 años / INFORMACIÓN

La actividad ofrece a los estudiantes una oportunidad única para debatir sobre los desafíos de la democracia digital y la representativa, fomentando habilidades de oratoria, pensamiento crítico y colaboración en equipo. Los organizadores esperan que esta edición mantenga la misma intensidad y creatividad que las anteriores, consolidando el Aula de Debate como un referente educativo en la provincia.