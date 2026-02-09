El fibrocemento del Mercado Central se resiste a salir de Elche por problemas con el transporte

Diez días después de que el Ayuntamiento de Elche anunciase que el Mercado Central se había quedado libre de fibrocemento siguen todavía apiladas gran parte de las planchas con amianto que se retiraron de cubiertas y bajantes, un paso que era clave para proseguir con la rehabilitación integral.

Y es que si el desamiantado se hizo en "tiempo récord" en apenas una semana y media (lo que supuso la mitad de lo estipulado por el Ayuntamiento y la empresa especializada, que hablaban de tres semanas) los trabajos para llevarse todo este material se están enquistando.

El bipartito de PP y Vox apunta ahora a problemas con la empresa encargada del transporte que tiene que llevarse estos residuos a una planta de Andalucía, con lo cuál la nueva fecha en el horizonte que manejan para suprimir del centro urbano estas placas es entre esta semana y a lo sumo el próximo lunes, 16 de febrero.

Con ello estas actuaciones llegarían más de una semana después de lo esperado, lo que influye directamente en el avance de las obras del zoco comercial, teniendo en cuenta que se necesita liberar al máximo la zona para que entre la maquinaria.

Este lunes, por ejemplo, no había movimiento de operarios sobre el enclave lo que según comerciantes y residentes denota que las obras no están teniendo la agilidad que se esperaban. Con lo cuál, reprueban que no se esté teniendo la misma diligencia con el transporte que con la retirada de los paneles y hay residentes que cargan contra el hecho de que lleve días este material apilado y embalado.

Cortes parciales

El Consistorio notificó hace días que entre el pasado lunes y miércoles se iba a proceder a cortes parciales de tráfico en cruces como el de la calle Alfonso XII con la plaza Menéndez Pelayo, frente a la fachada trasera del Ayuntamiento, para que pudieran acceder camiones donde se iba a cargar el fibrocemento.

Entonces la empresa colocó vallas avisando de las zonas que iban a ser instransitables, colocó mapas en fachadas explicando a la ciudadanía por donde sí podían pasar y por donde no, e incluso apuntaban en la señales indicativas que el pasado viernes, 6 de febrero, las calles volverían a la normalidad porque para entonces se preveía que los 1.400 metros de planchas habrían salido ya de la ciudad.

Nada más lejos de la realidad. Si en un primer momento la propia empresa de desamiantado era optimista y confiaba en completar este paso en dos o tres días, el pronóstico se agravó después y operarios justificaban que los camiones no podían cargarse correctamente porque había peatones que se estaban saltando las restricciones de paso y complicando las labores de los profesionales.

Cortes de tránsito en las calles anexas al Mercado Central de Elche / AXEL ALVAREZ

Poner orden

La empresa comunicó el pasado martes que se paralizaban las actuaciones si la Administración local no ponía orden a través de patrullas de la Policía Local, una decisión de la que se enteró por sorpresa el equipo de gobierno. Desde el Ayuntamiento explican que se dispusieron de las medidas preventivas que pidió la mercantil, entre ellas el refuerzo de patrullas, pero sigue sobre el lugar una buena parte de las placas de fibrocemento, lo que evidencia que no se han completado los traslados de los tres camiones que estaban previstos.

Poco avance en un día

El primer día que entró un tráiler cargó menos de la mitad del material programado y en la segunda jornada directamente se canceló el transporte ante la supuesta incomprensión ciudadana y el incumplimiento de la señalización provisional instalada por la obra.

En todo este tiempo se ha insistido en que la manipulación en vía pública de este tipo de material contaminante requiere condiciones muy estrictas, lo que obliga a que haya perímetros despejados, maniobras limpias de los tráilers y ausencia total de tránsito ajeno a la obra, un contexto que al menos en los primeros días no pudo cumplirse.