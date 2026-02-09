Héctor Díez activa la precampaña del PSOE con visitas semanales a barrios y pedanías de Elche

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, ha iniciado formalmente su camino hacia la Alcaldía de Elche con el lanzamiento de la denominada “Agenda Vamos”, una hoja de ruta que intensificará desde este mes el contacto directo con los vecinos, con visitas semanales a barrios y pedanías, encuentros sectoriales y foros ciudadanos. El anuncio se producía el sábado ante más de 300 militantes, en un acto que llenó la sede socialista y contó con el respaldo del grupo municipal, la ejecutiva local, exalcaldes y militancia de base.

El propio Díez ha explicado que esta nueva etapa busca situar a la ciudadanía en el centro de la acción política socialista. “El objetivo es intensificar el contacto con los vecinos de Elche, escucharlos y poner las preocupaciones de la ciudadanía en el centro de nuestro proyecto”, ha afirmado el portavoz.

Agenda semanal a pie de calle

La iniciativa contempla una presencia constante sobre el terreno, con una planificación que incluye visitas periódicas a todos los barrios y pedanías del término municipal, además de reuniones con entidades y colectivos sociales, educativos, culturales y deportivos. Según ha detallado el candidato, estas acciones estarán “apoyadas por un equipo de voluntarios que trabajarán a pie de calle”.

Díez ha remarcado que la Agenda Vamos tiene como finalidad mantener un contacto continuado y sin intermediarios con la población. En sus palabras, la agenda “tiene el propósito de estar semanalmente sobre el terreno” y “está apoyada por docenas y docenas de voluntarios del PSOE, militantes, simpatizantes, vecinos y vecinas que quieren un cambio en Elche”.

Héctor Díez da el pistoletazo de salida a su precampaña electoral para las municipales de 2027 / INFORMACIÓN

Escucha directa y sin filtros

El portavoz socialista ha subrayado que esta estrategia pretende alejarse de los formatos tradicionales y reforzar una relación directa y cercana con los ilicitanos. La iniciativa estará presente “en cada barrio y cada pedanía de Elche semanalmente”, con el objetivo de estar “muy cerca, próximos a la ciudadanía, sin filtros, sin ningún tipo de edición, escuchando, dando respuesta y trasladándolo todo al ayuntamiento”.

Para Díez, este método de trabajo permitirá consolidar el proyecto socialista como una alternativa real de gobierno. A su juicio, esta es la manera de “hacer cada vez más fuerte esa alternativa” política que encabeza de cara a las elecciones municipales de 2027.

Prioridades políticas y horizonte 2027

El anuncio de la Agenda Vamos se apoya también en el impulso interno que, según el candidato, evidenció el acto del pasado sábado. Díez ha querido agradecer “las muestras de cariño, de afecto, el calor de docenas de personas que abarrotaron esta sede el pasado sábado”, una convocatoria que, a su entender, demostró que “el PSOE de Elche está muy fuerte y que hay alternativa”.

La agenda no se limitará a la escucha ciudadana, sino que incorporará contenidos programáticos concretos. “Hablaremos de educación, de sanidad, de vivienda, del ocio y del bienestar de nuestros jóvenes, de la calidad de los servicios públicos de Elche...”, ha señalado el portavoz. Entre los ejes destacados figura también “la tan necesaria modernización de nuestros barrios y pedanías que cada vez están peor”.

Con este primer paso, Héctor Díez inicia de forma explícita su recorrido político hacia las municipales de 2027, respaldado por una imagen renovada que combina el verde, color identificativo de Elche, y el rojo socialista, con un imagotipo que incorpora sus iniciales y una flecha que señala el horizonte electoral bajo el lema “vamos!”.