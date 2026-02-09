El instituto Cap de l’Aljub de Santa Pola logra el premio al mejor plan lector de España

El IES Cap de l’Aljub de Santa Pola ha sido reconocido como uno de los mejores centros educativos de España en fomento de la lectura, tras recibir uno de los cuatro premios nacionales que concede el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes al mejor plan lector del país en su categoría. El galardón distingue el proyecto “Ix de la caverna”, dirigido al alumnado de Educación Secundaria y convertido en un referente a nivel estatal.

El reconocimiento, correspondiente a la convocatoria nacional de planes de lectura para municipios de más de 5.000 habitantes, está dotado con 7.500 euros y sitúa al instituto santapolero como el único centro de la Comunidad Valenciana premiado en esta edición.

Un proyecto consolidado desde hace tres años

La vicedirectora del centro, María García, ha explicado que el premio reconoce “un proyecto que llevamos en marcha desde hace tres años, aunque dos cursos antes empezamos con varias actividades”. En la actualidad, el plan lector alcanza a prácticamente todo el alumnado de secundaria, con un total de 639 estudiantes implicados.

García subraya que la iniciativa ha ido creciendo de forma progresiva hasta convertirse en un eje estructural del centro, integrándose en la dinámica diaria del instituto y en su planteamiento educativo global.

Tres líneas para fomentar la lectura

El coordinador de la biblioteca, Jordi Guilabert, ha detallado que el proyecto presentado al Ministerio recibe el nombre de “Ix de la caverna”, en alusión al mito de la caverna de Platón y a la lectura como vía de acceso al conocimiento. “Tenemos tres líneas de actuación”, ha señalado.

La primera se centra en el alumnado de 1º y 2º de ESO, que puede dedicar una hora semanal a la lectura por placer, eligiendo libremente entre una selección de libros que ahora se verá ampliada gracias a la dotación económica del premio. La segunda línea ha supuesto una transformación integral de la biblioteca, que antes era un trastero y ahora cuenta con un fondo bibliográfico ampliado, lo que ha permitido triplicar el número de préstamos.

Una actividad en el IES Cap de l'Aljub de Santa Pola / INFORMACIÓN

La tercera línea incluye actividades extraescolares de animación lectora, en colaboración con distintos departamentos del centro y con entidades externas. Entre ellas, destacan representaciones teatrales creadas por el propio alumnado, así como otras propuestas culturales vinculadas a la lectura.

Implicación creciente del alumnado

Según Guilabert, el impacto del proyecto es cada vez mayor. “Los alumnos cada vez están más implicados, cada vez van más por la biblioteca y hay muchas peticiones de libros”, ha explicado. De hecho, la adquisición de nuevos ejemplares se realizará teniendo en cuenta las demandas del alumnado, que también propone actividades complementarias. Un ejemplo es la creación reciente de un club de ajedrez.

El coordinador ha señalado que los estudiantes “están encantados con este premio” y confían en que sirva para mejorar aún más las instalaciones de la biblioteca y ampliar las posibilidades del espacio.

Formación integral más allá del aula

El director del IES Cap de l’Aljub, Ángel Lillo, ha valorado el reconocimiento como un motivo de orgullo para toda la comunidad educativa. “Es un orgullo que nos hayan otorgado este premio porque esta línea de trabajo está alineada con el plan educativo del centro, que es formar a las personas en todos los ámbitos”, ha afirmado.

Lillo ha destacado el papel de la lectura como herramienta de libertad y pensamiento crítico: “A través de la lectura consiguen ser libres de alguna manera, que puedan pensar y hacerse sus propias composiciones mentales. No solamente formamos alumnos, formamos personas”.

Un curso de higiene postural en el IES Cap de l'Aljub, de Santa Pola / INFORMACIÓN

Reconocimiento institucional y social

La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, ha subrayado el valor social del galardón y su impacto en el alumnado. “Este premio supone una motivación para el alumnado, en el sentido de que han hecho algo que les diferencia de los demás”, ha señalado. A su juicio, el proyecto ha creado “un equipo de gente que tiene capacidad para aprender y pensar de forma diferente”, al tiempo que ha felicitado al centro por “un trabajo espectacular con un contenido social, cultural y educativo muy importante”.

Por su parte, el concejal de Educación, Óscar Valenzuela, ha puesto el acento en el esfuerzo colectivo que hay detrás del reconocimiento. “Esto refleja el compromiso de toda la comunidad educativa con cuyo esfuerzo se están consiguiendo grandes resultados, estamos en el top a nivel nacional”, ha afirmado.