Un archivo hasta ahora oculto que revela cómo era Elche hace más de 70 años

Imaginen un viaje por unas décadas atrás, a esos tiempos sin ordenadores, móviles ni correo electrónico. Antonio Sánchez Pomares escribe una de sus crónicas a máquina y a las 18.30 horas de cada tarde lleva las cuartillas en un sobre a la antigua estación de autobuses de Elche junto a Les Eres de Santa Llucia.

Desde allí hasta Alicante viajaban sus palabras en una especie de carrera a contrarreloj. Este ilicitano fue el primer corresponsal de INFORMACIÓN que tuvo la ciudad y para que no quede en el olvido su trayectoria, la biblioteca Pere Ibarra ha recibido una generosa donación de su familia, con tal de enriquecer el conocimiento sobre una época tras la Guerra Civil en la que el periodismo empezó a abrirse camino más allá de las grandes capitales.

Se trata de una colección de 63 tomos repletos de páginas de este diario que el propio periodista guardaba y que recogen desde 1948 hasta la década de los ochenta más de treinta años de historia local, provincial, nacional e internacional. La concesión permitirá completar una etapa fundamental de la hemeroteca municipal, que hasta ahora tenía lagunas documentales sobre esta cabecera, ya que solo conservaba ejemplares a partir de 1954.

Una de las páginas rescatadas con la donación / AXEL ALVAREZ

Con la aportación, se abre una etapa poco difundida para investigadores, estudiantes y ciudadanos interesados en la historia local, y más teniendo en cuenta que los fondos de este diario son de los más consultados físicamente para trabajos académicos, tesis doctorales y estudios sobre deporte, sociedad o urbanismo, ya que se trata de documentos en los que se puede poner de relieve cómo ha cambiado la ciudad.

Casualmente entre esas páginas uno se puede topar anecdóticamente con proyectos que recuerdan mucho al presente, como por ejemplo el anuncio de unas obras hace 70 años en el entorno de la basílica de Santa María donde en breve se intervendrá.

Restaurar y digitalizar

Para la edil de Bibliotecas, Loli Serna, esta donación supone un gran valor patrimonial porque entiende que la labor del periodista es impagable ya que sirve como reconocimiento a todas las personas "que han construido nuestra identidad".

La biblioteca ya ha realizado un inventario completo del fondo y ha iniciado el proceso para su restauración y digitalización. El trabajo incluye el desencuadernado de los tomos, la recuperación de los ejemplares dañados y su conversión a formato digital.

En estos momentos el objetivo es que los documentos originales se manipulen lo menos posible para evitar mayor deterioro, con lo que los fondos se quedan a la espera del proceso de restauración y digitalización, servicios externalizados, y que permitirán que cualquier persona pueda buscar por nombres, fechas o temas, detalla Laura Semper, jefa de la sección de Bibliotecas.

Aunque hasta la fecha estos fondos formaban parte de la colección privada de la familia, narran los descendientes que siempre que historiadores se han interesado han tenido las puertas abiertas para bucear por estos documentos en la vivienda del periodista.

Ahora que el material está custodiado en el archivo de la biblioteca central, el Ayuntamiento prevé utilizar el fondo en exposiciones y actividades divulgativas, donde entrarían jornadas de puertas abiertas que este año podrían estar enfocadas sobre la relevancia del periodismo local.

La donación recoge infinidad de ejemplares que el periodista guardaba en tomos / AXEL ALVAREZ

Trayectoria

Sánchez Pomares nació en el barrio del Raval el 6 de octubre de 1908. Huérfano de padre desde niño y con escasos recursos económicos, su infancia estuvo marcada por el esfuerzo y la superación. A los 13 años ingresó en el seminario de Orihuela, donde pudo continuar sus estudios mientras colaboraba en las tareas del centro.

Esa etapa fue decisiva en su formación intelectual y humanística. Desde muy joven mostró interés por la escritura y comenzó a colaborar en publicaciones locales como El Obrero y La Defensa. Posteriormente, dirigió el semanario El Eco entre 1933 y 1936, en plena Segunda República.

Durante esos años también ejerció como secretario general en Elche de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), lo que situó su figura en el centro de la vida política y social del momento. Tras la Guerra Civil, lejos de abandonar sus aspiraciones, retomó su formación. Estudió Magisterio en la Universidad de Murcia, donde obtuvo el título de maestro en 1941, y más tarde se graduó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid en 1943.

Su incorporación al diario Información supuso un punto de inflexión en la historia del periodismo ilicitano. Bajo la dirección de Emilio Romero, Sánchez Pomares fundó la corresponsalía en Elche y se convirtió en el primer periodista titulado que informaba desde la ciudad. “Fue el primero y abrió camino a muchos jóvenes que después se dedicaron a la prensa”, recuerda Beltrán Sánchez, uno de sus hijos.

A pesar de recibir ofertas para trabajar en Madrid, como la del diario Pueblo, rechazó abandonar su ciudad puesto que su vocación no era otra que escribir sobre Elche y para los ilicitanos. Además de Información, fue corresponsal de Levante, El Mundo Deportivo, El Noticiero Universal o la Agencia EFE, lo que le permitió proyectar la realidad local al ámbito nacional.

Impulso al Misteri

Más allá de su labor informativa, Sánchez Pomares fue una pieza clave en la vida cultural ilicitana. Entre 1944 y 1947 formó parte de la Junta Local Gestora del Misteri d’Elx y dirigió la revista Festa d’Elig, que después pasó a llamarse Festa d’Elx, desde 1942 hasta 1969.

Bajo su dirección, la publicación se convirtió en una referencia cultural, con colaboraciones de figuras como Salvador Dalí, Gregorio Marañón, Joan Fuster, Vicente Andrés Estellés o Gerardo Diego.

También fue uno de los fundadores de la Asociación de Informadores de Elche y un incansable impulsor de jóvenes periodistas como Vicente Pastor Chilar, Salvador Valero, Ángel Castaño Valero (Ancava) o José Berenguer Delgado.

Su trayectoria fue reconocida en vida por instituciones y colectivos de distintas ideologías. En 1974 recibió un multitudinario homenaje con motivo de su jubilación. En 1976 obtuvo la “Mangrana de Plata” y en 1980 la Medalla a los Valores Ilicitanos.

Falleció en 1986 y su funeral, celebrado en la basílica de Santa María, congregó a cientos de personas, incluidos representantes municipales de diferentes signos políticos, reflejo del respeto que generaba su figura. De igual forma en 2012, una calle cercana al Hospital del Vinalopó fue bautizada con su nombre, a petición de numerosas entidades culturales y sociales.