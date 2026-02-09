Gafas de realidad virtual para reducir el estrés al sacarse sangre: práctica pionera del Departamento del General de Elche

Ponerse unas gafas de realidad virtual para evadirse mientras te sacan sangre ya no es una escena de ciencia ficción en Elche. El Departamento de Salud de Elche-Hospital General ha implantado de forma pionera en España el uso rutinario de esta tecnología como apoyo no farmacológico para reducir la ansiedad en pacientes con miedo moderado o alto durante las extracciones sanguíneas, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

La iniciativa, activa desde este mes, se ha desplegado en las seis zonas básicas de salud del departamento y en el Servicio de Hematología del hospital, convirtiendo a Elche en referente nacional dentro de la sanidad pública al incorporar la realidad virtual de manera asistencial, transversal y sostenida, y no como una experiencia aislada o limitada a un ensayo clínico puntual.

De la investigación a la práctica clínica

El proyecto nace a partir de la evidencia científica generada en una investigación liderada por profesionales de Enfermería del Laboratorio y del Hospital de Día de Hematología, desarrollada en colaboración con el centro tecnológico AIJU (Instituto Tecnológico del Producto Infantil y del Ocio).

Equipo del Hospital General de Elche y del Centro Tecnológico del Juguete que han desarrollado el dispositivo / INFORMACIÓN

Los resultados han sido recientemente validados por la comunidad científica internacional tras su publicación en la revista especializada ‘Virtual Reality’, lo que ha permitido dar el salto definitivo del laboratorio a la práctica clínica real, con un modelo de implantación ordenado y seguro.

Humanizar un gesto cotidiano

El jefe del Servicio de Hematología, el doctor Venancio Conesa, subraya el carácter diferencial del proyecto. “La singularidad de esta iniciativa es que no se queda en una experiencia aislada, se integra en un circuito asistencial habitual y se extiende a distintos niveles del departamento, desde el hospital a los centros de salud”, ha explicado.

Según el especialista, “el objetivo principal es ofrecer una alternativa no farmacológica que contribuya a disminuir el miedo y la ansiedad que experimentan muchos pacientes ante una punción, haciendo el procedimiento más tolerable, menos estresante y más humano”.

Atención Primaria, clave del despliegue

La implantación se ha iniciado de forma prioritaria en los centros de salud, un ámbito clave por el elevado volumen de extracciones que se realizan cada año. Así lo ha destacado el director médico de Atención Primaria, Jorge Guijarro, quien ha señalado que este nivel asistencial es donde se concentra el seguimiento de muchos pacientes crónicos.

“Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema y, en muchos casos, el lugar donde se concentra el seguimiento analítico regular. Reducir la ansiedad en este contexto ayuda a evitar retrasos, ausencias o evitación de controles, y mejora la experiencia del paciente desde el primer contacto con el sistema sanitario”, ha señalado.

Más calidad y seguridad asistencial

Más allá del confort emocional, la realidad virtual aporta beneficios clínicos relevantes. La reducción de la ansiedad facilita la colaboración del paciente, disminuye situaciones de tensión o movimientos bruscos y contribuye a obtener muestras de mayor calidad, un factor clave para garantizar resultados analíticos fiables.

Además, al mejorar la experiencia durante las extracciones, se refuerza la adherencia a los controles analíticos, se favorece la continuidad asistencial y se optimiza la eficiencia del proceso sanitario.

La seguridad del paciente ha sido uno de los pilares del despliegue. El departamento ha definido un protocolo específico de actuación y el personal sanitario ha recibido formación para identificar en qué casos debe utilizarse esta herramienta tecnológica.

Miembros del equipo del Hospital General de Elche y del Centro Tecnológico del Juguete, desarrolladores de la iniciativa pionera para reducir el estrés de las extracciones de sangre / INFORMACIÓN

Próximo paso: realidad mixta en quirófano

La coordinadora del Área de I+D+i de Enfermería y Fisioterapia, Esther Soler-Climent, ha avanzado que esta línea de trabajo no se queda aquí. La responsable ha explicado que la investigación en enfermería vive un momento de crecimiento y que, en paralelo a esta implantación, el departamento “avanzará en las próximas semanas en una nueva línea estratégica a través del proyecto de investigación Inmersana, que incorporará realidad mixta en el entorno perioperatorio, en colaboración con AIJU y la Universidad Europea”.

La realidad mixta se diferencia de la virtual en que no aísla completamente al usuario, ya que integra elementos virtuales manteniendo el contacto con el entorno real. Esta característica la convierte en una opción especialmente adecuada para el bloque quirúrgico, donde la orientación, la información y la sensación de control resultan determinantes para el paciente.