El traslado del mercadillo allana el camino para que las obras de Jayton en Elche puedan empezar en cuestión de días

Una vez consumado el traslado del mercadillo de la Plaza de Barcelona, que, a la sazón, ha pasado denominarse Mercado Periódico de Venta No Sedentaria Carrús-Toscar, y que, desde el pasado sábado, está frente a la avenida de las Cortes Valencianas, ahora sí que parece que la cuenta atrás para la construcción del centro sociocultural de Jayton, en pleno corazón de Carrús, ha comenzado. Todo después de que el pasado 19 de enero se firmara el contrato entre el Ayuntamiento de Elche y la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Involucra SL y Alcudia Servicios y Obras SL, que ha pasado a llamarse UTE Jayton. De hecho, la formalización de ese contrato implicaba que, desde ese momento, tenían un mes para la firma del acta de replanteo y, por tanto, para la inicio de las obras. Así las cosas, el desplazamiento del mercadillo allana el camino para que los trabajos comiencen en cuestión de días, previsiblemente esta misma semana. Con ello, una vez que se formalice el acta de replanteo, empezarán las labores de retirada del mobiliario urbano, como, por ejemplo, la zona de juegos infantiles, y también se procederá al vallado del solar, que ahora se utiliza como aparcamiento, comenzando, de paso, a contar los plazos, que en los pliegos se han establecido en 18 meses.

Una imagen de cómo será el proyecto de Jayton, en Elche. / INFORMACIÓN

El inicio del expediente

Fue el pasado 26 de junio cuando la junta de gobierno local dio luz verde al inicio del expediente, con una licitación a la que se acabaron presentando siete empresas, de manera que a finales de noviembre se adjudicó el contrato a la UTE de Involucra SL y Alcudia Servicios y Obras SL, por casi 14 millones de euros, para que ejecutaran el proyecto elaborado por la mercantil Carlos Campos Arquitectura SLP, en el que se introdujeron varias mejoras que supusieron que se elevaran los costes. Hasta el punto de que en 2024 se apuntaba a 8,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses, frente a los 14 millones -con el IVA incluido- y los 18 meses por los que finalmente se ha firmado el contrato. Unas mejoras incorporadas a petición de la Administración local que, en el último “paquete” introducido, implicaban el aumento de la capacidad de la sala principal para poder albergar 500 butacas, frente a las 400 previstas al principio; la incorporación de una sala auxiliar para cine de 164 metros cuadrados con capacidad para 132 espectadores; y la creación de un foso en el escenario, y que se sumaban a otras modificaciones anteriores.

Espacio que compartirán los dos bloques de Jayton. / INFORMACIÓN

Cambios

Tras los cambios, el proyecto de Jayton contará con un parking con dos plantas de sótano, aunque se pasa de las 240 plazas previstas inicialmente a 170, una vez integrado el foso del escenario y el cuarto de instalaciones para telecomunicaciones. El escenario sí tendrá características similares y la superficie planteada desde el comienzo, mientras que habrá una cafetería en dos plantas con un 60 % más de superficie. También se elevan un 50 % los metros cuadrados destinados a vestíbulo, y la sala polivalente con entrada independiente y una superficie de 155 metros cuadrados es ligeramente inferior a la inicial. Por su parte, la superficie de las oficinas municipales es similar a la prevista, y la superficie construida sobre rasante es de alrededor de 4.400 metros cuadrados, superior a los 2.300 mínimos del programa. “Estas modificaciones, una vez incorporadas los ajustes solicitados, han supuesto un incremento del presupuesto de ejecución material, resultando un importe de 9.722.253,35 euros respecto a los 8.000.000 euros previstos en el pliego, que asciende a un importe total (incrementado con los gastos generales, beneficio industrial e IVA) de 13.999.072,60 euros, que representan un incremento del 21,52% respecto al presupuesto estimado”, se destacaba en junio en el acuerdo con el que se dio luz verde al inicio del expediente.

Así quedaría el salón de actos del centro sociocultural de Jayton. / INFORMACIÓN

El edificio

Así las cosas, tal y como recoge el proyecto, lo que se plantea es un edificio distribuido en dos volúmenes separados, el que agrupa el teatro-auditorio de forma rectangular, centrado al norte de la parcela; y el edificio administrativo, que es un bloque lineal de tres plantas, con oficinas en la primera y segunda planta, y sala multiusos en el bajo. “Se crea así una gran plaza con frente a la avenida de Novelda (formado un plinto para salvar el desnivel), que se comunica con la zona verde mediante la calle de separación entre los dos bloques”, se explica en la propuesta, donde se añade que “gran parte de esta pieza longitudinal forma un soportal que comunica el paso propuesto con la calle peatonalizada del sur”.

Una imagen aérea de la parcela de Jayton, con la avenida de Novelda en primer término, en una imagen de archivo. / Antonio Amorós

Las mejoras de equipamiento

Asimismo, se incluyó un anexo de mejoras con una relación de elementos de equipamiento por algo más de un millón de euros, para concha acústica, mobiliario de recepción, juegos infantiles, iluminación en sala y escenario, pantalla de proyección, sonido en salas, control de accesos al aparcamiento, red de comunicaciones, sistema de seguridad y centro de procesamiento de datos. Mejoras por equipamiento que se han trasladado al contrato firmado a finales de enero con la empresa, donde se deja claro que se ejecutarán sin gastos para el Ayuntamiento, con un coste total, con el IVA incluido, de 1,5 millones.

La financiación

Por lo que respecta a la financiación de la obra, en el contrato se detalla que, por parte de Intervención, se hizo una retención de créditos el 25 de noviembre con cargo al presupuesto del año pasado por un millón de euros, y se deja claro que, “dado el carácter plurianual de este contrato, las actuaciones a realizar durante los ejercicios 2026 y 2027 vendrá condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto vigente en dichos ejercicios”. Significativo en este caso es que, en junio, el equipo de gobierno apuntara a un gasto previsto para 2025 de 700.000 euros, de manera que en 2026 se elevaría a 8,8 millones y en 2027 a casi 4,5 millones. No obstante, en el presupuesto de este ejercicio, en el programa de inversiones a cuatro años, se habla de ese millón de euros de 2025, y se apunta a 3,5 millones para 2026 y a casi 8,8 para el próximo. Además, y por lo que respecta a este año, el plan financiero de inversiones apunta a que cerca de 1,5 millones vienen de la subvención de la Diputación, mientras que 2 millones saldrían de un préstamo que deberá pedir el Ayuntamiento de Elche.