El CEU de Elche recauda 2.000 euros para un proyecto que motiva a menores hospitalizados

Un gesto compartido de solidaridad que permitirá llevar la lectura a menores hospitalizados. Más de 300 estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche corrieron este martes por una razón: reunir fondos para las aulas hospitalarias del Hospital General y La Fe en Valencia.

Tal fue la experiencia que finalmente han podido recogerse 2.000 euros con la venta de las inscripciones. La prueba deportiva se desarrolló en el entorno del río Vinalopó, donde se habilitó la salida y la meta bajo la pasarela del pintor Vicente Albarranch. Desde primera hora comenzaron a concentrarse multitud de participantes junto al cauce, donde se instalaron carpas informativas y puntos de recogida de dorsales, generando un ambiente festivo que acompañó al desarrollo de una intensa prueba.

Lo curioso es que habían varias modalidades para facilitar la participación de personas con distintos niveles de condición física. Así las cosas, el grueso participó en la carrera de 5,2 kilómetros, pero también hubo grupos bajo la modalidad inclusiva con recorridos adaptados, así como una opción de marcha y la posibilidad de colaborar mediante el denominado dorsal cero para quienes no podían participar de forma presencial.

La iniciativa se enmarcó en las acciones solidarias que la universidad impulsa de manera periódica, vinculando la práctica deportiva con proyectos sociales y educativos que refuerzan la responsabilidad social corporativa de la propia institución académica.

La prueba deportiva partió y concluyó en la ladera del río Vinalopó / Áxel Álvarez

Fue en enero cuando la universidad anunció que la totalidad de la recaudación se destinaría a la Unidad de Pedagogía Hospitalaria del Hospital General Universitario de Elche. La institución subrayó entonces que asumiría íntegramente los costes de organización con el objetivo de garantizar que la totalidad de los fondos obtenidos a través de las inscripciones llegaran a su destino final.

Con lo cuál, la recaudación permitirá financiar la creación de una biblioteca específica de aula para la Unidad de Pedagogía Hospitalaria, así como el desarrollo de materiales didácticos adaptados a las necesidades de los niños y niñas ingresados. Esta actuación se enmarca en un proyecto educativo e investigador impulsado desde la universidad, vinculado a una línea de investigación desarrollada en el ámbito de la educación hospitalaria. El proyecto parte de los resultados obtenidos durante el curso 2024-2025 a partir de un estudio centrado en el uso del storytelling terapéutico como herramienta para favorecer el aprendizaje y el bienestar emocional de los escolares que tienen que pasar una temporada en el hospital.

Humanizar el hospital

La investigadora Marta Ruiz, integrante del equipo responsable del proyecto, explicó que esta nueva fase permite trasladar los resultados de la investigación al ámbito educativo real. Según indicó, la dotación de recursos específicos y metodologías basadas en la narración de historias contribuye a mejorar la expresión emocional, la motivación y la continuidad educativa de los menores durante los periodos de ingreso hospitalario, ayudando a humanizar los espacios sanitarios.

Este enfoque psicológico cada vez se ha puesto más sobre la mesa ya que ayuda a los pacientes a reinterpretar y reestructurar sus experiencias de vida. Es decir, se busca separar a la persona de sus problemas, externalizando el conflicto para que el individuo pueda empoderarse y tenga más facilidades a la hora de tomar decisiones y más cuando están atravesando una situación complicada que les obliga a pasar una larga estancia en la planta de un hospital.

Guías

Además de la dotación bibliográfica, el proyecto contempla el diseño de materiales didácticos asociados y la elaboración de una guía educativa, unos fondos que estarán a disposición del personal docente de las aulas hospitalarias y de entidades que desarrollan actividades educativas con menores hospitalizados, ampliando el alcance del proyecto más allá del ámbito local. La iniciativa cuenta también con la participación activa del alumnado de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria del CEU, integrando esta experiencia en su proceso formativo y favoreciendo el contacto directo con realidades profesionales vinculadas a la educación social y sanitaria.

El director del Servicio de Deportes del CEU en Elche, Pedro Miralles destacó que más allá de recaudar fondos se ha cumplido el propósito de promover el compromiso solidario del alumnado y del conjunto de la comunidad universitaria.