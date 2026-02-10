Medioambiente
Un censo ecologista confirma la existencia de un núcleo estable de tortuga amenazada en El Hondo de Elche y Crevillent
El Projecte Emys, impulsado por Acció Ecologista-Agró, localiza cinco galápagos leprosos, especie autóctona en la zona, y refuerza el valor ambiental del humedal
Los trabajos de censo realizados por el grupo conservacionista Acció Ecologista-Agró en el Parque Natural de El Hondo de Elche y Crevillent apuntan a la existencia de un núcleo poblacional establecido de una tortuga autóctona amenazada. Así lo concluye la campaña 2025 del Projecte Emys, que ha permitido localizar cinco ejemplares de galápago leproso (Mauremys leprosa) en este enclave del Baix Vinalopó, consolidando los resultados obtenidos el año anterior.
Campaña científica y voluntariado
Por segundo año consecutivo, el Projecte Emys se desplazó en 2025 a Crevillent para continuar el estudio científico de las poblaciones de tortugas autóctonas del humedal. La campaña se desarrolló a lo largo de cuatro jornadas, celebradas en el mes de mayo, con la colaboración de Keuper Associació Mediambiental y la Societat Il·licitana d’Ornitologia, además del apoyo de la Generalitat Valenciana y Caixa Popular.
Durante estas sesiones de ciencia ciudadana, las voluntarias lograron censar cinco galápagos leprosos en las lagunas del parque.
Un humedal clave del Baix Vinalopó
El Parque Natural del Hondo es un humedal que antiguamente formaba parte de la Albufera de Elche y se sitúa en la depresión de la Plana de Elche, al sur del Baix Vinalopó. Con una extensión de 2.387 hectáreas, repartidas entre Elche y Crevillent, fue declarado parque natural en 1994.
El espacio está formado por dos embalses, estanques, zonas de saladar y áreas de cultivo, lo que configura un amplio mosaico de hábitats que alberga una gran biodiversidad. Entre las especies presentes destaca el galápago leproso, una de las tortugas autóctonas de agua dulce, cuya detección motivó el inicio del Projecte Emys en El Hondo en 2024, cuando se localizaron los dos primeros ejemplares.
Resultados del censo y perspectivas
La buena acogida de la iniciativa propició que, del 25 al 31 de mayo de 2025, Agró, junto a Keuper y la Societat Il·licitana d’Ornitologia, convocara cuatro jornadas de voluntariado. En las revisiones periódicas de dos trampas instaladas en las lagunas del parque se confirmó de nuevo la presencia de Mauremys leprosa.
Gracias a la participación de 23 voluntarias, se censaron cinco galápagos leprosos, de los que dos fueron nuevas capturas y tres recapturas correspondientes a individuos identificados el año anterior. Todos eran adultos y solo uno era hembra. Además, y al igual que en la edición previa, no se detectaron tortugas invasoras, aunque sí se retiraron del medio natural once cangrejos americanos (Procambarus clarkii) y un alevín de carpa (Cyprinus carpio).
Desde Acció Ecologista-Agró realizan una valoración muy positiva de los resultados obtenidos en los dos primeros años del Projecte Emys en este humedal, ya que apuntan a la existencia de un núcleo poblacional de la especie amenazada Mauremys leprosa en el enclave. El colectivo también destaca el interés despertado por el voluntariado ambiental en la zona y agradece las alianzas generadas con el tejido asociativo del Baix Vinalopó, la ayuda de la Unidad Rural de la Policía de Elche, así como el respaldo continuado de la Generalitat Valenciana desde 2010 y de Caixa Popular desde 2021.
De cara a 2026, el Projecte Emys volverá al Parque Natural del Hondo con el objetivo de consolidar el estudio científico y continuar con el censo anual de las tortugas de agua dulce valencianas. Las personas interesadas en participar pueden solicitar información y futuras convocatorias escribiendo al correo projecteemys@gmail.com.
