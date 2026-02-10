Educación
La concienciación del IES Victoria Kent de Elche, "ejemplo" para el Ministerio de Educación
La alumna Rocío Cerdán comparte el proyecto Mar sense Plàstic con la ministra y con estudiantes de toda España
Un proyecto de concienciación ambiental del instituto Victoria Kent de Elche se ha convertido en ejemplo para el Ministerio de Educación. Rocío Cerdán Martínez, alumna de cuarto de la ESO, junto a su profesora, Olga Tortosa Luque, ha participado como invitada especial en la III Feria de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrada este lunes en Madrid con la ministra Milagros Tolón, acompañada del secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.
La estudiante compartió su experiencia ante centros de diferentes puntos de España, dentro del proyecto medioambiental “Mar sense Plàstic” que tiene el centro educativo ilicitano para reducir los plásticos en los océanos con pequeños gestos que comienzan en el patio del instituto. Una iniciativa en la que el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático forma parte de la identidad de instituto. Entre los ejemplos, los alumnos tienen una cartilla de puntos que se les sella cada vez que hacen algo por el cuidado del medio ambiente. Y es que su objetivo principal es la reducción de plásticos y la concienciación sobre el consumo abusivo de ese material.
Experiencia con la Posidonia
La alumna una de las dos invitadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, quien también compartió su experiencia al cursar la optativa Biología Marina, con la que ha aprendido, por ejemplo, que el nombre correcto de las algas es Posidonia y que su función es muy relevante, ya que oxigena el océano y protege el litoral contra la erosión al fijar sedimentos.
La otra persona invitada fue la jurista, politóloga, escritora Noah Higón Bellver, conocida por su activismo a favor de visibilizar las enfermedades raras y promover la investigación científica.
