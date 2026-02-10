El Consell le pide plazos claros al Ministerio de Justicia para los nuevos juzgados de Familia en Elche

El Consell le reclama al Ministerio de Justicia un calendario claro para implantar en Elche los dos nuevos juzgados de Primera Instancia no especializados en Derecho de Familia. La Consellera de Justicia, Nuria Martínez, confirmó este martes a este diario, minutos antes de su participación en el Observatorio de la Justicia del Colegio de Abogados de Elche (ICAE), que estaría aprobada la dotación a lo largo de 2026.

Pese a que reconoció avances no ocultó su frustración por la asusencia de plazos definidos después incluso de haber remitido la Generalitat una carta formal al Gobierno central solicitando más información.

Martínez valoró positivamente que el proyecto de decreto del Ministerio contemple la dotación de cuatro nuevas plazas judiciales que reforzarían especialmente el área social, uno de los ámbitos más saturados en Elche. Pero puso el acento en que no basta con hablar de plazas si no se garantiza que estas unidades estén debidamente dotadas de medios y recursos para operar con eficacia. Sobre este punto, reivindicó que se dote a la administración autonómica de los recursos necesarios para implementarlas con todas las garantías.

Cuatro meses después

La reclamación no surge de la nada. Ya en octubre de 2025, durante una visita institucional a la Ciudad de la Justicia de Elche junto al alcalde, Pablo Ruz y los distintos decanos de la abogacía y la procuraduría, la Generalitat anunció formalmente que había solicitado al Ministerio la creación de estos dos juzgados de Primera Instancia como respuesta a la saturación que sufre este órgano judicial. En esa ocasión, Martínez destacó la necesidad de reforzar la planta judicial ilicitana debido al elevado volumen de asuntos civiles y sociales.

La consellera, que reconoce el déficit de jueces y de medios humanos y materiales se amparó también en las recientes declaraciones de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial para que las nuevas unidades judiciales se creen cubriéndose plazas de profesionales estrictamente mediante "méritos de capacidad"

Por otra parte, la titular de Justicia está participando en el foro del ICAE que congrega a operadores jurídicos para debatir sobre los principales déficits y retos del sistema judicial que afectan a Elche y su entorno, donde hay miles de asuntos pendientes y una presión creciente sobre jueces, magistrados y profesionales.

Nuevos tribunales

Entre las cuestiones, está previsto que se trate precisamente cómo sería la implantación de los nuevos tribunales de instancia, incluida la tercera fase en Elche, que implica una reconfiguración de la organización judicial local; el impacto de la reorganización en la digitalización de la justicia a través de nuevas herramientas tecnológicas que buscan agilizar procesos y reducir cargas administrativas.

De igual modo, la consellera también adelantó que se deben poner sobre la mesa reformas en el turno de oficio y escuchar activamente a los operadores jurídicos para perfeccionar las políticas públicas en este área.

Un momento de la reunión del Observatorio de la Justicia celebrado este martes en el Colegio de Abogados de Elche. / AXEL ALVAREZ

Martínez subrayó que el objetivo final es “garantizar un servicio público esencial como es la justicia en las mejores condiciones posibles: ágil, moderna y eficiente”.

Preocupaciones

Por su parte el decano del Colegio de Abogados de Elche, Diego García, expresó de forma colectiva las preocupaciones del colectivo profesional. García destacó que la abogacía ilicitana es consciente de los límites operativos de la justicia actual y planteó demandas concretas como más agilidad en los procedimientos judiciales, en particular en señalamientos, ejecuciones hipotecarias, desahucios y en la devolución de consignaciones depositadas en sede judicial.

También reivindicó un mejor trato institucional a los abogados en su desempeño profesional dentro de los juzgados, la ampliación física de la sede del Colegio de Abogados dentro del Palacio de Justicia así como el traslado del servicio de orientación jurídica a un espacio más amplio y adecuado para atender mejor al público.

El decano insistió en que estas demandas no son meras quejas, sino "propuestas constructivas" para mejorar el funcionamiento diario de la administración de justicia, tanto para profesionales como para ciudadanos.

Orientación jurídica

Frente a estas demandas, la consellera asumió que algunas ya se están abordando, en particular la reubicación del servicio de orientación jurídica, que actualmente funciona en un espacio reducido y poco funcional. Martínez señaló que este asunto está “en vías de poder solventarse”, lo que podría traducirse en mejoras palpables en los próximos meses.

Noticias relacionadas

No obstante, subrayó que no todas las reivindicaciones pueden satisfacerse de inmediato y que muchas dependen de decisiones que superan competencias autonómicas.