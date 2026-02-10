La jefa de Urología del Vinalopó presidirá el grupo europeo de endourología y litiasis

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche suma un nuevo hito a su trayectoria internacional. La doctora Begoña Ballesta Martínez, jefa del Servicio de Urología del centro ilicitano, ha sido nombrada presidenta del Grupo de Endourología y Litiasis de Young Academic Urologists (YAU), organismo integrado en la European Association of Urology (EAU). El cargo, con una duración inicial de cuatro años, la sitúa al frente de uno de los grupos de trabajo más relevantes de la urología europea y refuerza el prestigio del hospital en los ámbitos de la innovación y la investigación clínica.

Un grupo de élite internacional

La designación ha sido realizada por el comité directivo de YAU, que reúne a la élite de los especialistas en Urología menores de 40 años con un marcado perfil académico. La anterior presidenta, la doctora Amelia Pietropaolo, ha tenido un papel clave en el relevo, facilitando y apoyando de forma destacada la transición para que Ballesta asuma sus nuevas responsabilidades.

El grupo de Endourología y Litiasis tiene como misión impulsar proyectos de investigación, fomentar la innovación clínica, fortalecer las habilidades de liderazgo y promover la colaboración científica internacional. Además, participa activamente en la elaboración de guías clínicas, programas formativos y redes académicas a través de las distintas oficinas y secciones de la EAU.

La doctora Begoña Ballesta durante una intervención quirúrgica / INFORMACIÓN

Funciones y líneas estratégicas

Como presidenta, la doctora Ballesta asumirá la coordinación global de las actividades del grupo y trabajará en la puesta en marcha de nuevas líneas de investigación. Entre sus cometidos figura también el refuerzo de la cooperación con áreas estratégicas de la EAU como la Oficina de Guías Clínicas, la Oficina de Secciones y la Escuela Europea de Urología (ESU).

El cargo conlleva, además, su incorporación automática a la junta directiva de YAU, desde donde contribuirá a definir la estrategia científica y formativa de la organización a escala europea.

Reconocimiento al Hospital del Vinalopó

La propia especialista ha valorado el nombramiento como un reto profesional de primer nivel: «Es un honor asumir este cargo y trabajar junto a colegas de toda Europa para avanzar en la innovación y la excelencia en endourología y litiasis. Afronto este reto con enorme ilusión y con el compromiso de contribuir al progreso de nuestra especialidad y a la mejora de los resultados para los pacientes».

La jefa de Urología del Hospital del Vinalopó, Begoña Ballesta, con el equipo profesional formado y que ya preside / INFORMACIÓN

El nombramiento supone también un reconocimiento explícito al Servicio de Urología del Hospital Universitario del Vinalopó, caracterizado según exponen sus directivos, por su apuesta por la cirugía mínimamente invasiva, la calidad asistencial y el desarrollo de investigación aplicada. La presencia de su jefa de servicio al frente de un grupo estratégico de la EAU refuerza la proyección nacional e internacional del hospital y consolida su liderazgo en el ámbito urológico, un hecho que el centro daba a conocer en el marco de la celebración, este miércoles, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Con Ballesta al frente, el Grupo de Trabajo de Endourología y Litiasis de YAU inicia una nueva etapa centrada en la investigación colaborativa, la formación de jóvenes especialistas y el impulso de técnicas avanzadas para el tratamiento de la litiasis urinaria, consolidando así su papel como referente científico en Europa.