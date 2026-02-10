El PSOE reprocha al bipartito de Elche el gasto de un millón por el Año Jubilar y 95.000 euros en comidas

El PSOE cargó este martes contra el Ejecutivo local de PP y Vox en Elche por haber dedicado casi 1,2 millones de euros en los actos programados por el Año Jubilar, 95.000 euros en comidas desde 2024 y que por el contrario haya tres millones de euros en facturas sin contrato y se haya recortado en políticas sociales y deportivas.

Así lo expuso la concejala del grupo municipal socialista y ex edil de Hacienda Patricia Macià, que desglosó los gastos que el alcalde, Pablo Ruz junto a sus socios de gobierno de Vox han hecho en los últimos años acusándoles de priorizar el gasto en actos religiosos y protocolo frente a necesidades sociales básicas como ayudas al alquiler para personas trabajadoras, un recurso que según el grupo municipal se ha negado.

Ponen de relieve que en el presupuesto municipal solo haya consignado medio millón para dependencia o que se contemplen 20.000 euros menos para el deporte escolar, llegando a los 280.000 euros en un año especial por la Capitalidad Mediterránea del Deporte. Por otra parte, reprenden que sólo se contemple un millón en emergencia social y que la partida sea inferior al despliegue que se montó por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción (que puso el broche el pasado noviembre), efeméride para la que el bipartito autorizó 1.165.000 euros de gastos con los que armar el programa, según los socialistas.

Congreso mariológico

Entre los desgloses, Macià refiere que 42.074 euros fueron para el congreso mariológico, de los cuáles 7.000 euros fueron directamente a comidas, 4.000 en protocolo, 7.000 a flores, cohetes y música, y 23.000 a una empresa organizadora. Al hilo, señalan que 146.300 euros se dedicaron a una exposición itinerante y 60.500 a la muestra ‘The Mistery Man’, que según los socialistas no tuvo el impacto que se esperaba porque solo registró 12.000 visitantes, según el dato que traslada el grupo municipal.

Caterings

Desde el PSOE critican, también, que tanto PP y Vox hayan aprobado "saraos" por 95.000 euros, en referencia a comidas y caterings desde Alcaldía y alguna que otra concejalía. La edil pone como ejemplo el cóctel de clausura de un acto en el Gran Teatro que se elevó a 3.300 euros, la misma cantidad para otro catering de un congreso o para inagurar espacios ocupados por una concejalía de Vox.

“Estas son las prioridades de Ruz”, lamentaban desde el grupo municipal mientras ponen el foco en algunas deficiencias en recursos públicos como el parque móvil municipal, con vehículos sin arreglar “porque les dicen que no hay dinero”, trasladan desde el grupo municipal.

Horas extra

Al hilo, aseguran que existen empleados municipales sin cobrar pese a que las extras se pasan por otro sistema informático que no fue afectado directamente por el ciberataque, con lo que reprueban que el equipo de gobierno se ampare en este fallo informático para justificar los impagos.

Noticias relacionadas

Facturas sin contrato

Sobre las facturas sin contrato, desde el PSOE ponen de relieve que se trata de 105 expedientes que elevan la cantidad a 2.993.000 euros y que se ha sobrepasado el límite previsto, con lo que incluso alertan de que podría estar incurriéndose en un fraccionamiento de contratos. Por ello desde la bancada socialista le piden explicaciones al bipartito y les acusan de ser opacos con la gestión.