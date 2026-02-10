El musical de gran formato Tarzán y la comedia Radio corazón llegan a Elche

Elche afronta el segundo fin de semana de febrero con una agenda cultural amplia y diversa, pensada para todos los públicos y repartida en distintos espacios municipales, con el Gran Teatro y L’Escorxador como principales focos escénicos. El protagonismo recae en el estreno del musical Tarzán, dirigido al público familiar, y en la comedia Radio corazón, a las que se suman proyecciones cinematográficas, exposiciones temporales, visitas comentadas, talleres artísticos y una programación descentralizada en barrios y pedanías.

La oferta se extiende desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de febrero, aunque algunas propuestas, especialmente las expositivas, permanecen abiertas durante varias semanas. Los precios oscilan entre la entrada gratuita, los 10 euros del teatro en L’Escorxador y los 50 euros del musical del Gran Teatro, con venta anticipada en plataformas digitales y taquillas municipales.

Gran Teatro

El Gran Teatro de Elche, ubicado en la calle Kursaal, 1, acoge este fin de semana Tarzán, el musical, una producción de gran formato de la compañía Theatre Properties, que llegará a la ciudad con tres funciones: el sábado 14 de febrero a las 17 y 20.30 horas, y el domingo 15 a las 17 horas.

El espectáculo recrea la historia del personaje criado en la selva africana a través de una puesta en escena de gran impacto visual, con escenografía espectacular, vestuario elaborado y un amplio elenco formado por acróbatas, bailarines, cantantes y actores. La propuesta combina aventura, emoción y música, poniendo el acento en valores como la valentía, la identidad y el sentido de la familia, con una duración aproximada de 90 minutos.

La acción se sitúa en el Londres victoriano, donde la familia Porter se reúne para escuchar la leyenda de Tarzán, narrada por Isabella, la nodriza y chamana que ha cuidado de Jane desde su infancia. El relato se transforma en una aventura cuando William Clayton anuncia la posibilidad de regresar a la isla que marcó su destino, en un viaje lleno de desafíos y descubrimientos.

Las entradas, con precios de 40, 45 y 50 euros, sin descuentos, están disponibles en la taquilla del Gran Teatro y en la plataforma vivaticket.es.

L’Escorxador

La programación teatral continúa en L’Escorxador, situado en la calle Curtidores, 23, con la comedia Radio corazón, de Carlos Maciá, interpretada por la compañía Atrote Teatro. El espectáculo podrá verse en el Espai Escènic el viernes 13 y sábado 14 de febrero a las 20 horas, y el domingo 15 a las 19 horas.

Ambientada en una modesta emisora de radio en el año 1962, la obra narra, en clave de humor, los intentos de Matilde y Pablo por organizar una recaudación solidaria destinada a niños de África, en medio de fallos técnicos, confusiones de guion y una creciente tensión amorosa. La propuesta combina comedia romántica y crítica social, con una duración aproximada de 90 minutos.

Cartel de la representación / INFORMACIÓN

La entrada tiene un precio único de 10 euros, a la venta en la taquilla del Gran Teatro, en vivaticket.com y en la taquilla de L’Escorxador, una hora antes del inicio del espectáculo.

Cine Odeón

El Cine Odeón, en la calle Juan Ramón Jiménez, 18, ofrece durante la semana una completa programación cinematográfica. Dentro de la Filmoteca Municipal se proyecta la película Una batalla tras otra, del miércoles 11 al domingo 15 de febrero, con sesiones a las 17:30 y 21:00 horas. Se trata de una producción estadounidense de 161 minutos, recomendada para mayores de 16 años, que adapta la novela Vineland, de Thomas Pynchon.

La entrada general tiene un precio de 3 euros, con tarifa reducida de 1,50 euros los miércoles y acceso gratuito para estudiantes menores de 30 años los jueves. Las sesiones del jueves por la noche se proyectan en versión original subtitulada. La venta de entradas se realiza en www.instanticket.es y en la taquilla del cine.

El viernes 13 de febrero, el Cineclub Luis Buñuel programa la película La vida fuera, de nacionalidad italiana, con sesiones a las 17:30 y 20:00 horas en VOSE. La entrada general es de 5 euros, con acceso para socios mediante tarjeta semestral.

Además, el público familiar podrá disfrutar del cine infantil con la película Super Charlie, el sábado 14 y domingo 15 de febrero a las 17:30 horas, una producción sueca de 82 minutos.

MAHE

El Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) mantiene abiertas varias propuestas. Durante el mes de febrero se realizan visitas comentadas a la exposición permanente Elche, de la Prehistoria a la Tardoantigüedad, los sábados a las 11:30 horas y los domingos a las 11:30 y 12:30 horas, con reserva previa.

La exposición sobre el Misteri se abre en plenas representaciones extraordinarias por el 75 aniversario del dogma de fe y el Año Jubilar de Elche / INFORMACIÓN

Asimismo, continúa hasta el 1 de marzo de 2026 la exposición “De la Reforma al Dogma: La Festa en temps de canvi (1924-1950)”, que recorre una de las etapas más decisivas del Misteri d’Elx, con fotografías históricas, partituras, carteles y material documental, entre los que destaca el manto de la Virgen de la Asunción recientemente restaurado.

Lonja Medieval

La Lonja Medieval, en la plaza de Baix, acoge la exposición de obras de Francisco Gras Poveda, abierta hasta el 1 de marzo, con inauguración el sábado 31 de enero a las 12 horas. Puede visitarse de martes a sábado en horario de mañana y tarde, y domingos y festivos por la mañana.

Orden Tercera

La Orden Tercera, en la plaza Reyes Católicos, alberga la exposición Entre manos, organizada por la Fundación Salud Infantil, una serie fotográfica de Miguel Vizcaíno, presentada por Miguel de Lucas, que visibiliza el trabajo que la fundación desarrolla en Senegal desde 2018. La muestra puede visitarse hasta el 15 de febrero.

MACE

El Museo de Arte Contemporáneo de Elche (MACE) exhibe hasta el 12 de abril de 2026 la exposición El Espíritu de la Materia, del artista Paco Santana, con visitas comentadas programadas para el domingo 22 de febrero, previa reserva telefónica.

Hort dels Pontos

En el Hort dels Pontos puede visitarse el II Concurso Nacional de Pintura Festa del Palmerar, organizado por la Fundación Proyecto Puçol y la Asociación Volem Palmerar. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2026, en horario de mañana, y ofrece una selección de obras dedicadas al Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Museu Escolar de Puçol

El Museu Escolar de Puçol acoge la exposición Elche en la década de 1970. Una ciudad en transición, abierta hasta el 24 de mayo, que analiza el impacto del desarrollo urbano, industrial y social en la ciudad durante ese periodo de transformación.

La Tramoia

El espacio La Tramoia programa el taller Laboratorio artístico, coordinado por Sofía Castellote, los días 14 y 15 de febrero, dirigido al público familiar, con reserva previa obligatoria y una duración aproximada de 50 minutos.

Barrios y pedanías

La programación cultural descentralizada llega también a barrios y pedanías con propuestas de teatro, magia, talleres, música y monólogos, todas con entrada libre hasta completar aforo, en enclaves como La Marina, Las Bayas, El Altet, Torrellano, Arenales del Sol y La Hoya, configurando una oferta continua y accesible que se extiende a lo largo de toda la semana.