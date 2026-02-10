La UMH de Elche abriga la alianza que mejor cuida al paciente neurológico

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche refuerza su papel como ecosistema empresarial de referencia en la provincia de Alicante abrigando una nueva alianza estratégica orientada a la salud. Las empresas TECYSS y la spin-off Centro CARES han alcanzado un acuerdo de colaboración para mejorar de forma integral la atención a pacientes con patologías neurológicas, combinando rehabilitación física avanzada y apoyo psicológico especializado en un mismo itinerario terapéutico.

La iniciativa tiene como destinatarios principales a personas que han sufrido un ictus o padecen esclerosis múltiple, dos patologías con un fuerte impacto tanto a nivel físico como emocional. El objetivo es ofrecer un abordaje conjunto, coordinado y complementario, que permita optimizar los resultados clínicos y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Sinergias desde el Parque Científico

El acuerdo entre TECYSS y Centro CARES es un ejemplo del modelo que impulsa el PCUMH, que no solo proporciona infraestructuras y servicios de valor —como su laboratorio de prototipado—, sino que también fomenta una amplia red empresarial orientada a la creación de sinergias y colaboraciones entre compañías innovadoras.

Responsables de las empresas del PCUMH TECYSS y Centro CARES colaboran para mejorar la atención a los pacientes con enfermedades neurológicas / INFORMACIÓN

Gracias a esta alianza, los pacientes que acudan a TECYSS para trabajar la recuperación de habilidades motoras y cognitivas contarán con condiciones especiales a la hora de solicitar servicios de apoyo psicológico en Centro CARES. Del mismo modo, los pacientes de esta spin-off que puedan beneficiarse de los tratamientos de TECYSS optarán también a condiciones ventajosas en su proceso de rehabilitación.

De esta forma, ambas empresas colaboran para ofrecer un servicio integral, en el que la terapia física y la atención psicológica se conciben como partes inseparables de un mismo proceso de recuperación, especialmente en patologías neurológicas complejas.

Rehabilitación más allá de lo físico

El CEO de TECYSS, Manuel Rey, subraya que el impacto de un daño neurológico trasciende el plano clínico y afecta de lleno al entorno personal y familiar del paciente. «Afrontar un daño neurológico es muy duro para los pacientes y sus entornos», señala.

Parte del equipo del Centro CARES / INFORMACIÓN

En este contexto, destaca la importancia del estado emocional en la evolución terapéutica: “La práctica clínica nos enseña que a mayor estabilidad emocional y mejor estado de ánimo los resultados alcanzables en la rehabilitación neurológica son potencialmente mayores”.

Rey considera que esta colaboración permite dar un paso más en la atención al paciente. “Un socio especializado como el Centro CARES nos permite ayudar conjuntamente a aquellos de nuestros pacientes que así lo decidan e ir un paso más allá al complementar nuestro trabajo de recuperación con un trabajo psicológico experto y del más alto nivel”, añade.

Uno de los trabajos de rehabilitación para recuperación neurológica tras un ictus / INFORMACIÓN

Desde esta perspectiva, la rehabilitación neurológica deja de centrarse únicamente en la recuperación funcional para integrar también el bienestar emocional, un factor clave en la adherencia a los tratamientos y en la evolución a largo plazo.

El papel clave del apoyo psicológico

Por su parte, la fundadora de Centro CARES, Cordelia Estevez, pone el foco en las consecuencias emocionales que acompañan a este tipo de diagnósticos. Según explica, “las personas que se ven afectadas por condiciones de salud que afectan a su autonomía, independencia o incluso proyecto de vida pueden experimentar emociones de ansiedad, depresión, frustración o ira”.

Estas reacciones emocionales, apunta, hacen imprescindible un acompañamiento psicológico especializado dentro del abordaje global de las patologías neurológicas. “Un paciente emocionalmente acompañado suele mostrar mayor motivación e implicación en el proceso terapéutico”, afirma, lo que repercute directamente en la eficacia del tratamiento y en la percepción de control sobre la propia recuperación.

La colaboración con TECYSS permitirá, además, detectar de forma precoz estas necesidades emocionales y facilitar el acceso a recursos psicológicos basados en la evidencia científica.

Tecnología, ciencia y atención personalizada

TECYSS es un centro sanitario ubicado en Elche, dentro de las instalaciones del PCUMH, especializado en la atención a pacientes con patologías neurológicas. Su actividad se apoya en la neurotecnología recoveriX, un dispositivo de interfaz cerebro-computadora diseñado para promover la neuroplasticidad cerebral y el mecanismo biológico de aprendizaje del ser humano.

Gracias a esta tecnología, los pacientes pueden crear y fortalecer conexiones neuronales, permitiendo que el cerebro reaprenda y recupere parte de las funciones perdidas como consecuencia de un daño neurológico. Este enfoque innovador sitúa a TECYSS como un referente en rehabilitación neurológica avanzada dentro del ámbito sanitario privado vinculado a la universidad.

Por su parte, Centro CARES es una spin-off especializada que cuenta con psicólogos y logopedas y que fundamenta todos sus tratamientos en la evidencia científica. El centro ofrece sesiones personalizadas y herramientas orientadas a potenciar las habilidades y capacidades de los pacientes para afrontar distintas problemáticas derivadas de su condición. Además, dispone de servicios específicos de logopedia, dirigidos a recuperar o mejorar la función cognitiva del lenguaje, especialmente afectada tras un ictus u otras lesiones neurológicas.