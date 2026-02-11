Sociedad
Los Amigos del Arroz con Costra de Elche reciben al conseller de Emergencias en su tertulia
Valderrama acude a la cita gastronómica acompañado por el alcalde Pablo Ruz y por el diputado provincial y concejal Juan de Dios Navarro
La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche celebró este miércoles su comida-tertulia correspondiente al mes de febrero con una cita que volvió a combinar gastronomía tradicional, conversación sosegada y variada presencia institucional. El encuentro tuvo lugar en su sede habitual, situada en la carretera de Dolores, consolidada como punto de referencia para estas reuniones.
En esta ocasión, la entidad contó como invitado con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama Zurián, que fue acompañado a la cita por Pablo Ruz Villanueva, alcalde de Elche, y por Juan de Dios Navarro Caballero, teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos y Agua, así como diputado provincial de Cultura.
También formaron parte de los invitados Daniel Guindo Martínez, jefe de Prensa de la Conselleria de Emergencias e Interior; Patricia Merenciano Rodilla, jefa de Gabinete del conseller; Raúl Guillot, del equipo de Comunicación de la Conselleria; e Isabel Martínez Navarro, miembro del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Elche. La jornada transcurrió en un clima distendido, fiel al espíritu de una asociación considerada como la decana en la organización de este tipo de tertulias en la ciudad.
Un foro estable de encuentro social
La cita mensual se enmarca en el calendario de encuentros que la asociación mantiene a lo largo del año, por los que pasan representantes de colectivos, profesionales y personas vinculadas a la vida social, económica y cultural del municipio. La gastronomía actúa como hilo conductor de unas reuniones que fomentan el intercambio de ideas y el fortalecimiento de lazos.
El enclave, de carácter familiar, se convertía en escenario habitual para el diálogo cercano entre invitados y socios, manteniendo una tradición que combina identidad local y reconocimiento a quienes contribuyen a la sociedad ilicitana desde distintos ámbitos.
Menú fiel a la tradición ilicitana
El menú siguió el esquema habitual de estos encuentros. Primero se sirvieron los aperitivos tradicionales antes de dar paso a la “reina” de la tertulia, la costra, elaborada según la receta clásica que da nombre a la asociación. Posteriormente llegaron los postres típicos, entre los que no faltó el pan de higo, y la sobremesa se cerró con infusiones como el cantueso.
La comida de febrero da continuidad al curso tertuliano iniciado semanas atrás. En la anterior convocatoria, la asociación reunió a representantes de la Asociación para el Desarrollo Sostenible de espacios protegidos, formada por propietarios de charcas para caza y pesca en los humedales de Elche, entre ellos Matías Quiles Meseguer, Juan Vicente Antón Martínez, José Vicente García Javaloyes, José María Irles Sánchez, Francisco Sánchez Agulló y Borja Pérez Lledó.
Tradición, identidad y convivencia
Con cada convocatoria, los Amigos del Arroz con Costra refuerzan un modelo de encuentro en el que la mesa se convierte en espacio de convivencia y reflexión. La presencia del conseller, el alcalde, el diputado provincial y de miembros del equipo de trabajo de sus gabientes en la comida de febrero subraya la vinculación entre la entidad y la vida pública, en un ambiente marcado por la cordialidad.
La asociación mantiene así una tradición que trasciende lo culinario para situarse como punto de encuentro estable en la agenda social ilicitana, donde la costra no es solo plato emblemático, sino también símbolo de identidad compartida.
