El bipartito abonará en febrero las horas extra adeudadas a la plantilla municipal en Elche desde 2024 y justifica las demoras en el ciberataque

“Si trabajas, cobras; si no cobras, te concentras”. Bajo esta proclama, la sección sindical de CC OO en el Ayuntamiento de Elche convocaba a principios de semana una concentración para el viernes en la Plaça de Baix para exigir al bipartito de PP y Vox el abono inmediato de las cantidades pendientes por servicios esenciales, horas extraordinarias, desplazamientos, festividad y nocturnidad. Una protesta que, de este modo, elevaba la presión sobre el Ejecutivo local. Más después de que el grupo municipal socialista anunciara la semana pasada que iba a presentar una moción al pleno ordinario de febrero para pedir el pago, con carácter urgente, de los servicios realizados por la plantilla municipal fuera del horario habitual durante los años 2024 y 2025. Es en este contexto en el que el equipo de gobierno ha decidido mover fecha. Hasta el extremo de que, por boca del concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, anunció este miércoles que en la junta de gobierno del jueves y en la de la próxima semana se autorizará el pago de prácticamente el 85 % de todos lo adeudado de 2024 y 2025, y que los trabajadores lo verán reflejado en la nómina de este mes. Lo hizo, además, justificando la demora en el principal argumento empleado por el Ejecutivo municipal en los últimos meses: el ciberataque sufrido por la Administración local el pasado agosto, lo que se hizo que se perdieran los datos desde el mes de febrero anterior.

Limpieza en el Parque Municipal, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

“Año complicado”

Juan de Dios Navarro, de hecho, en la introducción de la convocatoria, puso el foco en que “ha sido un año bastante complicado”, y recordó el ciberataque de agosto, que, según apostilló, “hizo temblar los cimientos de la Administración, igual que ha estado ha estado sucediendo con otras administraciones”. Un preámbulo en el que también sacó pecho de un equipo de gobierno que ha cumplido, resaltó, los tres compromisos que adquirió con la plantilla municipal: la estabilización, la carrera profesional y la jornada de 35 horas semanales, y en el que no desaprovechó la ocasión para cargar contra CC OO sin nombrar estas siglas, al decir que “hay un sindicato al que le mueven otras cosas, no la lealtad institucional”.

El concejal Juan de Dios Navarro, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Una instrucción de marzo de 2025

Acabado el prólogo, el responsable municipal entró en harina, y lo hizo apuntando que en marzo de 2025 se aprobó una instrucción para ordenar el abono de las horas extra, aunque aludió una vez más al ataque informático, que, argumentó, llevó a que esa circular no se pudiera aplicar. “Hizo que se retrasaran muchos de los procedimientos que llevábamos en marcha, causó una pérdida importante de expedientes, perdimos información desde febrero de 2025 hasta agosto de 2025, y luego hubo que reiniciar de nuevo todo el mantenimiento de la casa”, sostuvo, para, a continuación, añadir que, una vez reactivado todo tras el hackeo, a la junta de gobierno local de este jueves se llevará el expediente para liquidar las horas extra de 2024, por 45.000 euros, y otro por 90.000 euros con parte de los servicios de 2025. A ellos se sumará otro expediente que pasará por junta la próxima semana, también con los servicios esenciales, nocturnidad, festividades y desplazamientos de 2025, aunque Navarro no dio cifras, porque dijo que se está cuantificando en estos momentos. “Entendemos que estará en torno al 85% de todas las horas extras del 2025”, dijo únicamente, especificando que lo que quedaría es lo correspondiente a noviembre y diciembre pasados.

Una jardinero regando plantas en la Glorieta de Elche. / Áxel Álvarez

Ataques a CC OO y al anterior Ejecutivo

“Esta información ya la tenían los sindicatos”, afirmó Navarro, en claro tono de reproche a CC OO, sin nombrarlo de nuevo, al tiempo que puso el foco en que lo que se pretendía con la instrucción de marzo pasado era implantar un mecanismo “ágil” cuando se realizan horas extra, de manera que, manifestó, “si se hacen, por ejemplo, en febrero, se pueda pagar, si no en el mes de marzo, en abril”. Es más, hizo hincapié en que “nuestra voluntad con esa instrucción, que se ha vuelto a trasladar a todos los departamentos, es que aquel funcionario que realiza un trabajo no puede estar un año sin cobrar”. Algo que ni siquiera se cumplió el año pasado, para lo que volvió a refugiarse en el ciberataque, aunque dijo que en 2026 sí se quería aplicar ese protocolo. No obstante, no sólo hubo recriminaciones a CC OO, con quien se mostró muy duro por haber convocado la protesta “sabiendo” que el abono iría esta semana a junta de gobierno, bajo el argumento de que lo podían saber por otros empleados municipales. También cargó contra el anterior Ejecutivo de PSOE y Compromís, afeándole que las horas de 2019 se pagaron en julio de 2021 y las de 2021 en febrero de 2023.

Acceso al Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

Reacción

La reacción de CC OO, en cualquier caso, no se hizo esperar. “Tras la aparición de un vídeo del alcalde, Pablo Ruz, diciendo que no se debían horas extraordinarias, el personal municipal nos comunicó, con mucha indignación, su preocupación al haber expresado muchas veces al departamento de Recursos Humanos que todavía les debían retribuciones de 2025 y 2024”, señalaron desde la organización sindical. “El domingo no se debía nada. El lunes, la sección sindical tomó la decisión de convocar protestas en la Plaça de Baix para dar voz a las quejas fundadas y justas de trabajadoras y trabajadores que están esperando en cada nómina que el Ayuntamiento se ponga al día con lo que les debe, y este miércoles, sorprendentemente, no solo admiten que sí se deben desde hace dos años, sino que curiosamente tienen los datos actualizados y listos para abonar”, añadieron.

Ruz, al comienzo del mandato, en una reunión que mantuvo con los funcionarios en el Gran Teatro de Elche. / Antonio Amorós

Mesas de negociación

Desde la sección sindical de CC OO en el Ayuntamiento explicaron que “llevamos meses pidiendo los datos en las diferentes mesas de negociación y no se sabía nada”, y agregaron que “nuestro propósito es que se pongan al día y que esta situación no se vuelva a repetir”. En esta línea, señalaron que, “cuando nos lleguen los datos de todas las retribuciones al margen de las ordinarias que se deben abonar, haremos un seguimiento exhaustivo en adelante para comprobar que los pagos van al día”, algo que, a juicio de la organización, “es una cuestión únicamente de buena voluntad de hacerlo”. También pusieron el foco en que no se trata sólo de horas extra, también de los retrasos en los servicios esenciales como de fin de semana en Parques y Jardines, domingos por la tarde en Deportes o retenes de oficios, y de no pagar los desplazamientos del personal, así como por festividad y nocturnidad en Deportes, Cultura o Cementerios. “Todas estas retribuciones se saben de antemano, no son sobrevenidas, por lo que deben estar presupuestadas correctamente y abonadas con inmediatez”, subrayaron.

Adelante con la concentración

Además, CC OO anunció que se mantiene la concentración del viernes, a las 10 horas, en la Plaça de Baix, según expresaron, “hasta que comprobemos que lo que se dice cara a los medios de comunicación corresponde con el abono de la totalidad de los atrasos por todos los conceptos que se adeudan”. De hecho, se mostraron tajantes al decir que “exigimos luz y taquígrafos: que nos den los datos de todas las retribuciones de los años 2024 y 2025 para que podamos comprobar que todo está en orden, y que la situación actual, grave y preocupante, no se vuelva a repetir”.