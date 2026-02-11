El Ejecutivo local fija para el próximo lunes el pleno reclamado por la oposición para hablar de sanidad en Elche

El equipo de gobierno de PP y Vox ha convocado para el próximo lunes 16 de febrero, a las 8.30 horas, el pleno extraordinario sobre sanidad solicitado por PSOE y Compromís para abordar lo que la oposición ha calificado de “colapso” en la sanidad pública de Elche. La sesión, de carácter monográfico, se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y centrará el debate en la situación de los dos departamentos sanitarios que prestan servicio a la ciudad.

La convocatoria llega después de que el alcalde, Pablo Ruz, avanzara días atrás que el pleno se celebraría entre el 11 y el 17 de febrero y que en él se trataría “toda la cuestión sanitaria” del municipio, no solo la concesión administrativa del Hospital del Vinalopó a Ribera Salud.

Un “pleno completo” sobre sanidad

A preguntas de los periodistas, el regidor defendió que la sesión será “un pleno completo”, en el que se debatirá sobre “todas las asignaturas pendientes y las necesidades que la ciudad tiene en materia sanitaria”. En ese sentido, insistió en que el equipo de gobierno expondrá su posición “con máximo respeto a las posturas de todos”.

Ruz recalcó que en el pleno se abordarán los dos modelos que conviven en Elche: el departamento gestionado por concesión y el de gestión directa. Ambos, señaló, cuentan con “fundamentos jurídicos, morales e incluso políticos”. No obstante, recordó el límite competencial del Ayuntamiento respecto a la concesión del Vinalopó y apuntó que la decisión última corresponde a la Generalitat Valenciana.

En plena polémica por los supuestos catéteres reutilizados en el Hospital del Vinalopó -extremo que la dirección del centro y el conseller de Sanidad han negado- el alcalde cerró filas con el hospital y calificó de "fake" la noticia sobre el supuesto email que instaba a usar diez veces material de un solo uso. Este miércoles volvió a subrayar que no defiende a ninguna empresa y que su objetivo es "que la sanidad funcione bien”.

La oposición habla de “colapso”

La convocatoria municipal responde a la solicitud registrada por PSOE y Compromís tras una comparecencia conjunta en la que denunciaron el “colapso” sanitario en la ciudad. Los portavoces Héctor Díez y Esther Díez pusieron el foco tanto en la gestión del departamento Elche-Crevillent como en el incremento de las listas de espera en el Hospital General y en los centros de salud.

Integrantes de la plataforma este jueves a las puertas del Hospital Vinalopó de Elche / INFORMACIÓN

En ese contexto, el portavoz socialista emplazó al alcalde a posicionarse: “Si con la mayoría de ilicitanos que quiere una sanidad pública de calidad o, por el contrario, con esa minoría que quiere que contratemos un seguro privado y que nuestra salud dependa del dinero que tengamos en los bolsillos”. Además, sostuvo que “el PP está dejando morir la sanidad pública universal mientras el modelo privado de Ribera Salud, como Quirón en Madrid, trata a los pacientes como clientes y las listas de espera quirúrgicas en el Hospital General Universitario han empeorado un 60 %”.

Según los datos aportados por el PSOE, la demora media para intervenciones quirúrgicas habría pasado de 60 a más de 135 días. También denunciaron los socialistas retrasos superiores a dos semanas en Atención Primaria y el cierre navideño del consultorio de Torrellano.

Reproches por “blanqueamiento”

Por su parte, Esther Díez calificó de “lamentable que el alcalde de Elche no haya realizado las oportunas reivindicaciones ante el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y que lo único que haya hecho, hasta entonces, sea blanquear, junto con su socia de gobierno, Aurora Rodil, la nefasta gestión de la empresa Ribera Salud en el Hospital del Vinalopó tras la polémica de los catéteres”. Añadió que “esto lo único que demuestra es que PP y Vox están absolutamente desautorizados políticamente para defender la salud de nuestras vecinas y vecinos”.

Los portavoces de Compromís y PSOE, Esther Díez y Héctor Díez, respectivamente, este miércoles. / INFORMACIÓN

Compromís también apuntó a las “presuntas negligencias en el Hospital del Vinalopó” y a “esa rotación de profesionales que impide un seguimiento adecuado”, además de reclamar avances en infraestructuras pendientes como la ampliación del Hospital General o el centro de salud de Torrellano.

Con el pleno ya fijado para el lunes, el debate sanitario se trasladará al salón de sesiones en un momento de alta tensión política, con la sanidad convertida en uno de los principales ejes de confrontación municipal.