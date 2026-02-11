Detenido en una pedanía de Elche por colarse en un chalet para robar 30 baterías solares

El interés por apropiarse de material de abastecimiento de energía solar ajeno se ha convertido en el móvil de dos robos en cuestión de un mes en La Marina. Si a mediados de enero la Policía Local de Elche detenía a un hombre por sustraer placas solares de un chalet y transportarlas en un remolque robado para darse después a la fuga, esta semana ha trascendido que el cuerpo de seguridad municipal ha vuelto a detener a otro hombre por un presunto delito de robo con fuerza en otra vivienda unifamiliar, pero esta vez para hacerse con 32 baterías solares.

Todo apunta según el parte proporcionado por el Ayuntamiento que el autor no terminó sustrayendo el material.

Instrumental incautado por la Policía Local / INFORMACIÓN

Aunque sí que había evidencias claras de cuáles eran sus intenciones. Y es que cuando una de las patrullas acudió a la vivienda tras el aviso de robo y durante la inspección de las inmediaciones, en el camino del Molar, los agentes observaron a una persona agachada en la cuneta que, al detectar la presencia del vehículo policial, trató de ocultarse y se tumbó en el suelo.

Tras proceder a su identificación, los agentes comprobaron que el individuo portaba una mochila equipada con diversas herramientas como un gato hidráulico, una linterna y un spray de defensa, además entre sus ropas encontraron un pasamontañas y un llavero con varias llaves de vehículos.

Inspección

Posteriormente durante la inspección ocular en la finca los agentes constataron que la valla metálica trasera y lateral habían sido cortadas y se había realizado un butrón para acceder a una dependencia donde se almacenaban las citadas baterías solares, que en total estaban valoradas en más de 4.000 euros, así como una bomba de agua.

Posteriormente, el propietario de la vivienda pudo identificar varias de las herramientas que portaba el detenido, entre ellas una llave de tubo para cambiar ruedas, tijeras de corte de metal y alicates.