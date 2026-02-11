Elche Acoge forma a 20 personas en tareas adminsitrativas con certificado del Labora

Un total de 20 alumnos y alumnas han iniciado en Elche una nueva edición de los cursos subvencionados por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) y gestionados por Fundación Elche Acoge, una iniciativa centrada en mejorar la empleabilidad de personas migrantes a través de certificados de profesionalidad y prácticas en empresas. La acción formativa se desarrolla en las instalaciones de “El Rincón de las Culturas”, en el barrio de Carrús, y se enmarca en la estrategia de la entidad para combatir la precariedad laboral, uno de los principales factores de exclusión social.

Elche Acoge realiza un curso para ofrecer habilidades laborables a 20 inmigrantes / INFORMACIÓN

La organización ha explicado que la inestabilidad en el empleo condiciona de forma determinante los procesos de integración de quienes llegan a la ciudad. Por ello, desde sus inicios, la fundación ha apostado de manera decidida por el área de Empleo y Empresa, con el objetivo de dotar de herramientas útiles a las personas extranjeras que atiende y favorecer así su inserción en el mercado laboral.

Dos certificados y hasta 870 horas lectivas

Los cursos actualmente en marcha corresponden a dos certificados de profesionalidad subvencionados por Labora. Por un lado, el de “Operaciones auxiliares de servicios administrativos” y generales, con una duración total de 500 horas. Por otro, el de “Actividades administrativas en la relación con el cliente”, que alcanza las 870 horas de formación.

Ambas acciones incluyen un porcentaje de horas destinadas a prácticas en empresas, lo que permitirá al alumnado participar de forma directa en el tejido empresarial local. Esta fase práctica supone una oportunidad para establecer un primer vínculo profesional y adquirir experiencia real en entornos laborales.

Desde la fundación subrayan que este modelo combina formación técnica con el desarrollo de competencias personales y profesionales, incrementando así las posibilidades de acceso a un empleo estable.

Aula donde se imparten los cursos en la asociación Elche Acoge / INFORMACIÓN

1.300 atenciones en búsqueda de trabajo

Durante 2025, el área de empleo de Fundación Elche Acoge ha realizado más de 1.300 atenciones relacionadas con la búsqueda de trabajo y la formación. Se trata de uno de los servicios más demandados por las personas usuarias de la entidad, circunstancia que ha llevado a reforzar esta línea de intervención al considerarla uno de los ejes estratégicos de la organización.

De manera paralela a la formación del alumnado, la entidad trabaja con empresas y posibles candidaturas para mejorar los perfiles profesionales mediante el desarrollo de habilidades y competencias. Asimismo, se impulsa la sensibilización del tejido empresarial sobre la importancia de promover entornos laborales diversos, al entender que la diversidad constituye una ventaja competitiva.

Integración a través del empleo

La iniciativa responde a una realidad social concreta: la precariedad laboral es uno de los factores más determinantes en la exclusión social de las personas migrantes que llegan a Elche. Ante esta situación, la fundación mantiene una apuesta firme por la formación reglada y certificada como vía para mejorar la empleabilidad y favorecer procesos de integración más sólidos.

A través de estos cursos, la entidad refuerza su oferta formativa con el propósito de proporcionar herramientas útiles que faciliten la inserción en el mercado laboral y contribuyan a la autonomía personal de quienes participan en el programa.

La nueva edición de los cursos Labora consolida así un trabajo continuado que combina formación especializada, prácticas en empresas y acompañamiento individualizado, con el objetivo de transformar la capacitación en oportunidades reales de empleo para personas migrantes en la ciudad.