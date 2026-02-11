La Generalitat formará a 325 policías al año en Elche en la primera sede descentralizada del Ivaspe en la Comunidad

Elche se consolida como referente provincial en formación policial tras la inauguración este miércoles al mediodía de la nueva sede del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), ubicada en la Jefatura de la Policía Local. El centro, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Emergencias e Interior, impartirá durante este año más de 250 horas de formación y perfeccionamiento profesional a 325 policías locales de la provincia de Alicante mediante cursos monográficos especializados.

El acto contaba con la presencia del alcalde, Pablo Ruz; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; el edil de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, y el comisario jefe de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, junto a representantes de Policía Nacional, Policía Autonómica y Protección Civil.

Formación descentralizada y 250 horas lectivas

Con esta apertura, la Generalitat avanza en su estrategia de descentralización formativa. Según explicó el conseller Valderrama, “este centro responde al compromiso de descentralizar la formación del IVASPE y acercarla a los distintos territorios de la Comunitat Valenciana, ampliando con ello la oferta formativa y mejorando las condiciones tanto del alumnado como del profesorado”.

Policías de distintos puntos de la Comunidad Valenciana asistían al primer curso del IVASPE en Elche / Áxel Álvarez

La sede ilicitana es la segunda del IVASPE en la provincia, pero la primera dirigida a policías. Mientras que Sant Vicent del Raspeig concentrará la formación del personal de emergencias, Elche acogerá la dirigida a seguridad pública y también será referente en el abordaje de grandes emergencias o catástrofes. El plan anual de formación, aprobado la pasada semana —"tras cinco años sin un documento de este tipo para policías locales, emergencias y protección civil", lamentaba el conseller— contempla 50 cursos en toda la Comunidad. En el caso de Elche, se desarrollarán nueve cursos monográficos.

Primer curso formativo

El primero comenzaba este mismo miércoles y está orientado a capacitar a policías locales como personal instructor del IVASPE. Tal y como detalló el conseller, el objetivo es que puedan formarse y evaluar materias clave como la instrucción policial, reforzando la cultura profesional del cuerpo.

El inspector jefe de la Policía Local de Elche agradece la confianza de la Generalitat en el cuerpo ilicitano para ser sede del IVASPE / Áxel Álvarez

La programación incluye formación sobre vehículos de movilidad personal, tras los recientes cambios legislativos; delitos de usurpación y allanamiento de morada; uso de dispositivos electrónicos de control; intervención con personas con adicciones y problemas de salud mental; alcohol y drogas en la conducción; actualización normativa en tráfico; seguridad en festejos taurinos tradicionales y un curso teórico-práctico para funcionariado interino.

Respaldo institucional y reconocimiento al cuerpo

Durante su intervención, el alcalde defendió el papel del cuerpo ilicitano y afirmó que esta nueva etapa “es el primer paso y viene a demostrar y ratificar que la Policía Local de Elche es la mejor de España y nos fundamentamos en datos y acciones”. En su discurso insistió: "o nos fundamentamos en subjetividades, sino en acciones y en datos. Son los datos los que refrendan esta afirmación”.

Las autoridades políticas se dirigen a los primeros alumnos del IVASPE en Elche / Áxel Álvarez

Ruz subrayó que la presencia del conseller “ratifica la convicción absoluta con la Policía Local de Elche y este espacio permite seguir formando y descentralizando”. Además, destacó la “labor intachable de la Policía Local de Elche durante los episodios de emergencias de los últimos meses”, en referencia a alertas naranjas por fuertes vientos y a la DANA registrada en octubre. Según recalcó, el Cecopal funcionó correctamente en coordinación con Policía Nacional, Policía Autonómica y Protección Civil.

Innovación, financiación y nuevos retos

El comisario jefe, César Zaragoza, agradeció el respaldo institucional y defendió la capacidad del cuerpo: “estábamos convencidos antes, estamos convencidos ahora y estaremos convencidos en un futuro de que tenemos la capacidad para crear el mejor cuerpo de policía autonómico de toda España”. Asimismo, puso en valor la proximidad como eje del modelo policial y señaló que descentralizar la formación permite acercar la administración y reducir costes, optimizando recursos públicos.

Por su parte, el conseller enmarcó la inauguración en la política de vertebración territorial del Consell y recordó que recientemente se ha implantado un carnet profesional común para todas las policías locales de la Comunidad, además de anunciar futuras modificaciones normativas encaminadas a que en momentos de emergencia o grandes catástrofes los policías locales de cualquier municipio puedan actuar en otros de forma legal.

El conseller Valderrama se dirige al alcalde de Elche en el arranque de la sede IVASPE en la sede de la Policía Local de Elche / Áxel Álvarez

Valderrama destacó también el desarrollo, junto a la red de universidades valencianas de investigación y desarrollo, del plan estratégico autonómico de I+D en seguridad y emergencias, en el que participan más de 250 profesores e investigadores de universidades como la Miguel Hernández, Alicante, CEU Cardenal Herrera, Católica de Valencia, Universitat de València, Politécnica de València y Jaume I. El objetivo es innovar y anticiparse a nuevos desafíos en coordinación con policías locales, emergencias, protección civil y bomberos.

En clave política, el conseller reclamó una financiación autonómica justa para los 5,5 millones de valencianos y defendió las deducciones fiscales en el IRPF impulsadas por el Consell, que, según indicó, beneficiarán este año a un millón de contribuyentes.