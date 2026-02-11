Elche ya tiene tripleta para la Trencà del Guió de Viernes Santo: estos son los nombres

Elche celebrará en poco más de mes y medio una de sus tradiciones más arraigadas históricamente: la Trencà del Guio, con la que se cierra la procesión del Santo Entierro de Viernes Santo. Por eso mismo, y dentro de la cuenta atrás que ya ha comenzado para Semana Santa, el Salón de Plenos acogió este miércoles por la tarde la presentación de la tripleta. En esta ocasión, la trencaora es Anna Vanesa Martínez Santa, costalera de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía, María Santísima de la Amargura y Santa María Magdalena, y de Jesús Triunfante; y estará acompañada por los caballeros electos Manuel Girona Candela, costalero de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y de Jesús Triunfante también; y por Adrián Parra Rodríguez, costalero de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Pasión y Nuestra Señora de la Merced. Todo en el marco de un acto en el que se recordó que el pregón del próximo 21 de marzo en el Gran Teatro correrá a cargo de Silvia Agulló Esclapez, profesora en el colegio Nuestra Señora del Carmen, y en el que, además, el alcalde, Pablo Ruz, deslizó que la recepción previa a la tripleta de Miércoles Santo que se implantó el año pasado por primera vez no está claro si seguirá siendo en Las Clarisas o se llevará al Patio de Armas del Palacio de Altamira.

La tripleta de la Trencà del Guió, con las autoridades, en el Salón de Plenos. / Áxel Álvarez

De San Pedro a San Juan

El encargado de introducir el acto fue el jefe de protocolo del Ayuntamiento de Elche y pregonero de la última Semana Santa, Francisco Sabater, y el primero en tomar la palabra, el trencaor de 2025, Antonio Andreu García, de la Cofradía del Santísimo Cristo de Zalamea, que puso en valor la experiencia vivida. En este sentido, y con claras alusiones al Misteri, afirmó que, “si el año pasado me sentía como San Juan al recibir la palma de la Virgen, hoy me siento como San Pedro, cuando le entrega la palma a San Juan. Él tristemente la cede porque sabe que su legado ha terminado y les toca a otros acompañar a la Virgen y de una manera su historia con la palma termina. Sin embargo, él nunca deja de participar en los últimos momentos de María y siempre tendrá el honor de decir que ha sido el encargado de llevar la palma”, a lo que añadió que, “del mismo modo, nosotros tres siempre recordaremos y diremos orgullosos que formamos parte de esta buena tradición, de que juntos rompimos el guión y que siempre acompañaremos a la Virgen de los Dolores”.

La trencaora de este año con los dos caballeros electos. / Áxel Álvarez

Emoción y responsabilidad

A partir de ahí, fueron tomando la palabra uno por uno los miembros de la nueva tripleta. El primero fue Adrián Parra Rodríguez, quien dijo sentir una mezcla de “emoción, orgullo y una enorme responsabilidad”, y puso el acento en que “hoy me toca vivir la Trencà del Guió desde dentro, con los pies en la tierra y el corazón bien alto, intentando honrar el legado recibido”. Manuel Girona Candela, mientras, indicó que era “un orgullo inmenso y un honor difícil de expresar”, y recordó cómo en su infancia venía desde el campo al casco urbano de Elche para ver la Procesión de Domingo de Ramos y las de Martes Santo desde el Corazón de Jesús. “En esa noche de Martes Santo empezó un amor que, aunque yo no sabría explicar, lo sentía muy dentro. Sabía que mi sitio estaba allí, bajo el paso", relató. Finalmente, la trencaora mostró su “esperanza de estar a la altura de las responsabilidades que la Trencà implica”, y animó a sus compañeros de la tripleta a “vivir con intensidad y respeto cada momento, apreciando el valor histórico, cultural y espiritual” del acto.

“Hilo de la tradición”

El alcalde, por su parte, dijo que el Guió “es el símbolo vivo, ese hilo que nos conecta con nuestros antepasados, que es el hilo de la tradición, con mayúsculas, que hace que un pueblo como el nuestro se perpetúe a lo largo de los siglos”. La Cuaresma arrancará el próximo 18 de febrero con la celebración del Miércoles de Ceniza; el 12 de marzo tendrá lugar la presentación de la revista, la pregonera y el portaestandarte de la Semana Santa de Elche y el día 21 el pregón en el Gran Teatro.