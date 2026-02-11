Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caos trenes AlicanteBarcala descarta dimitirInvestigación Viviendas ProtegidasBarrios más caros AlicanteDeuda Benidorm Serra GeladaFallece MaxCrónica Benidorm Fest
instagramlinkedin

Medioambiente

Un estudio de la UMH de Elche revela que no todos los cadávares fertilizan igual el suelo

Un trabajo con participación internacional y realizado en Sierra Espuña concluye que los efectos de la carroña mediterránea son desiguales según la especie

La UMH de Elche colabora en un estudio que revela el impacto desigual de la carroña en el suelo de los ecosistemas mediterráneos

La UMH de Elche colabora en un estudio que revela el impacto desigual de la carroña en el suelo de los ecosistemas mediterráneos / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) participa en un estudio internacional que concluye que no todos los cadáveres animales influyen igual en el suelo de los ecosistemas mediterráneos. El trabajo, titulado Dime quién muere y te diré cómo cambia el suelo, ha sido desarrollado en el Parque Regional de Sierra Espuña (Murcia) y publicado en la revista científica Journal of Animal Ecology. La investigación demuestra que la identidad del animal muerto determina la huella química que dejará en la tierra y, por tanto, su impacto en la fertilidad y en los procesos ecológicos subterráneos.

El equipo ha estado liderado por el Área de Ecología y el Área de Edafología y Química Orgánica de la UMH y ha contado también con la colaboración de investigadores del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante (UA).

Dos especies, impactos distintos

Para analizar cómo se recicla la materia orgánica en este entorno natural protegido, los científicos monitorizaron durante el estudio un total de 39 carroñas: 20 zorros rojos —mesocarnívoros— y 19 arruís —grandes herbívoros—. El seguimiento se realizó mediante cámaras de fototrampeo y análisis de laboratorio, comparando tanto la respuesta de los animales carroñeros como las propiedades del suelo, entre ellas el pH, los nutrientes y la actividad microbiana.

Aunque también cazan, las hienas son animales carroñer0s.

Aunque también cazan, las hienas son animales carroñeros. / Pixabay

El investigador predoctoral de la UMH y autor principal del estudio, Adrián Colino, explica que "a priori, estas muertes podrían parecer ecológicamente equivalentes. Los restos de animales suponen un pulso de materia orgánica y nutrientes que desencadena grandes cambios en las propiedades del suelo”. De hecho, la presencia de carroña disparó la actividad microbiana y elevó la concentración de fósforo, un elemento limitante para el desarrollo de la vegetación.

Sin embargo, los resultados matizan esa primera impresión. “Descubrimos que quién muere importa. Las carroñas de carnívoros y herbívoros cuentan historias muy diferentes", ha señalado el investigador.

El papel de los carroñeros

Uno de los hallazgos más llamativos del trabajo contradice la intuición inicial. Aunque los arruís son animales de mayor tamaño y aportan más biomasa al suelo, su efecto bioquímico resulta más efímero que el de los zorros. La clave está en el comportamiento de los carroñeros, es decir, los animales vivos que consumen estos restos.

Estudios previos del mismo grupo ya habían observado que los carroñeros muestran preferencia por las carroñas de herbívoros frente a las de carnívoros. Esta inclinación acelera el consumo de los grandes herbívoros, agotando el recurso en poco tiempo. En cambio, las carroñas de zorro, aunque más pequeñas, se consumen con mayor lentitud y permanecen durante más tiempo en el medio, prolongando la interacción entre la materia orgánica y el suelo.

El estudio destaca así el papel crucial de la comunidad de animales que se alimenta de estos restos. Los resultados apuntan a los carroñeros como reguladores, generalmente ignorados, de procesos geológicos. Según los investigadores, los carnívoros ejercen una influencia desproporcionada sobre el ecosistema, incluso bajo tierra y tras su muerte.

Noticias relacionadas y más

Financiación y publicación científica

La investigación ha sido parcialmente financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo, los coautores han recibido financiación de la Generalitat Valenciana y del Fondo Social Europeo Plus (ESF+), así como de la Junta de Andalucía. El artículo científico completo puede consultarse en https://doi.org/10.1111/1365-2656.70214.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bipartito de PP y Vox abre la puerta a la instalación de una incineradora de residuos en Elche
  2. La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
  3. Arenales del Sol en Elche clama contra la urbanización de su avenida principal: vecinos y comercios exigen recuperar el doble sentido
  4. El nuevo mercadillo de Carrús, en Elche, atrae y genera dudas a partes iguales
  5. El bipartito de Elche abre la puerta a revisar el sentido único del tráfico en la avenida principal de Arenales del Sol
  6. Las máquinas entran a San Antón, en Elche, por uno de los cuatro derribos con la vista en verano para el bloque 8
  7. Desalojan de madrugada un hostal de El Altet, en Elche, por un incendio
  8. El portal MeteoElx que alerta de fenómenos adversos anuncia su cierre por dificultades para mantener las 40 estaciones

Protección de datos admite la reclamación de Ruz sobre la revelación de su domicilio y pide su versión al PSOE de Elche

Protección de datos admite la reclamación de Ruz sobre la revelación de su domicilio y pide su versión al PSOE de Elche

Del caos informático a la sobrecarga laboral: estas son las denuncias de los funcionarios de Justicia en Elche

Del caos informático a la sobrecarga laboral: estas son las denuncias de los funcionarios de Justicia en Elche

Llorca acusa al Gobierno de "sabotear" el proyecto Vertido Cero para modernizar las plantas depuradoras de Alicante

Llorca acusa al Gobierno de "sabotear" el proyecto Vertido Cero para modernizar las plantas depuradoras de Alicante

Los taxistas convocan huelga de 24 horas el próximo 25 de febrero

Los taxistas convocan huelga de 24 horas el próximo 25 de febrero

Lo de Aragón es otro aviso para tomar nota

Lo de Aragón es otro aviso para tomar nota

El Gobierno niega al Consell ayuda para modernizar las depuradoras de Orgegia y Rincón de León de Alicante tras perderse los fondos europeos

El Gobierno niega al Consell ayuda para modernizar las depuradoras de Orgegia y Rincón de León de Alicante tras perderse los fondos europeos

Un estudio de la UMH de Elche revela que no todos los cadávares fertilizan igual el suelo

Un estudio de la UMH de Elche revela que no todos los cadávares fertilizan igual el suelo

El Ejecutivo local fija para el próximo lunes el pleno reclamado por la oposición para hablar de sanidad en Elche

El Ejecutivo local fija para el próximo lunes el pleno reclamado por la oposición para hablar de sanidad en Elche
Tracking Pixel Contents