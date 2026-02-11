Un estudio de la UMH de Elche revela que no todos los cadávares fertilizan igual el suelo

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) participa en un estudio internacional que concluye que no todos los cadáveres animales influyen igual en el suelo de los ecosistemas mediterráneos. El trabajo, titulado Dime quién muere y te diré cómo cambia el suelo, ha sido desarrollado en el Parque Regional de Sierra Espuña (Murcia) y publicado en la revista científica Journal of Animal Ecology. La investigación demuestra que la identidad del animal muerto determina la huella química que dejará en la tierra y, por tanto, su impacto en la fertilidad y en los procesos ecológicos subterráneos.

El equipo ha estado liderado por el Área de Ecología y el Área de Edafología y Química Orgánica de la UMH y ha contado también con la colaboración de investigadores del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante (UA).

Dos especies, impactos distintos

Para analizar cómo se recicla la materia orgánica en este entorno natural protegido, los científicos monitorizaron durante el estudio un total de 39 carroñas: 20 zorros rojos —mesocarnívoros— y 19 arruís —grandes herbívoros—. El seguimiento se realizó mediante cámaras de fototrampeo y análisis de laboratorio, comparando tanto la respuesta de los animales carroñeros como las propiedades del suelo, entre ellas el pH, los nutrientes y la actividad microbiana.

Aunque también cazan, las hienas son animales carroñeros. / Pixabay

El investigador predoctoral de la UMH y autor principal del estudio, Adrián Colino, explica que "a priori, estas muertes podrían parecer ecológicamente equivalentes. Los restos de animales suponen un pulso de materia orgánica y nutrientes que desencadena grandes cambios en las propiedades del suelo”. De hecho, la presencia de carroña disparó la actividad microbiana y elevó la concentración de fósforo, un elemento limitante para el desarrollo de la vegetación.

Sin embargo, los resultados matizan esa primera impresión. “Descubrimos que quién muere importa. Las carroñas de carnívoros y herbívoros cuentan historias muy diferentes", ha señalado el investigador.

El papel de los carroñeros

Uno de los hallazgos más llamativos del trabajo contradice la intuición inicial. Aunque los arruís son animales de mayor tamaño y aportan más biomasa al suelo, su efecto bioquímico resulta más efímero que el de los zorros. La clave está en el comportamiento de los carroñeros, es decir, los animales vivos que consumen estos restos.

Estudios previos del mismo grupo ya habían observado que los carroñeros muestran preferencia por las carroñas de herbívoros frente a las de carnívoros. Esta inclinación acelera el consumo de los grandes herbívoros, agotando el recurso en poco tiempo. En cambio, las carroñas de zorro, aunque más pequeñas, se consumen con mayor lentitud y permanecen durante más tiempo en el medio, prolongando la interacción entre la materia orgánica y el suelo.

El estudio destaca así el papel crucial de la comunidad de animales que se alimenta de estos restos. Los resultados apuntan a los carroñeros como reguladores, generalmente ignorados, de procesos geológicos. Según los investigadores, los carnívoros ejercen una influencia desproporcionada sobre el ecosistema, incluso bajo tierra y tras su muerte.

Financiación y publicación científica

La investigación ha sido parcialmente financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo, los coautores han recibido financiación de la Generalitat Valenciana y del Fondo Social Europeo Plus (ESF+), así como de la Junta de Andalucía. El artículo científico completo puede consultarse en https://doi.org/10.1111/1365-2656.70214.