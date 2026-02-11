Elche abre un refugio contra la exclusión de familias vulnerables que se quedan sin casa

De almacén a refugio para familias vulnerables que tienen que abandonar a la fuerza su casa. Si hace dos años la fundación Conciénciate logró abrir en el polígono de Carrús un centro de pernocta para personas sin hogar, ahora el colectivo ha habilitado en la segunda planta un nuevo recurso habitacional de emergencia en Elche con la salvedad de que este va enfocado a núcleos familiares que se encuentran en situaciones críticas, como no poder afrontar el pago del alquiler.

Eso si, los alojamientos serán solo temporales con la vista en que a lo largo de un mes las familias puedan encontrar un piso u otro recurso permanente, mientras que existirían prórrogas de máximo tres meses, como destacó este miércoles el presidente Gorka Chazarra tras la inauguración a la que acudió la consellera Elena Albalat. La titular de Servicios Sociales defendió que este modelo de colaboración con entidades privadas es el que debe implantarse más, argumento que también secundó el Ejecutivo local de PP y Vox.

250.000 euros

Durante meses la entidad ha cometido una reforma en la nave industrial que superaría los 250.000 euros, destinada tanto a la adecuación de esta nueva zona como a la mejora de las instalaciones del centro de pernocta situado en la planta baja, donse se ha modernizado la cocina, se han colocado cámaras frigoríficas y se han mejorado accesos. La obra ha salido adelante con la ayuda de empresas y la inyección de 150.000 euros del Ayuntamiento a través de un convenio con la fundación, mientras que hay firmas que han donado mobiliario para que las instalaciones sean lo más acogedoras posibles, destacando mucha decoración con tonos pasteles verde.

Una de las zonas comunes del centro de atención familiar / Áxel Álvarez

El proyecto ha corrido a cargo del estudio Castaño Arquitectos y se ha conseguido pasar de un espacio meramente logístico que estaba inoperativo a unas dependencias que simulan una vivienda con lavandería, cocina, multitud de baños y comedor. En total se han dispuesto seis dormitorios preparados para acoger a unidades familiares completas, con un total de 26 plazas, aunque no siempre podrán cubrirse totalmente ya que cada estancia será sólo para una familia con tal de garantizar la intimidad y estabilidad ante un momento vital marcado por la incertidumbre. "Qué bonito ha quedado", repetían infinidad de invitados, entre ellos voluntarios, mediadores sociales y técnicos durante la visita a las instalaciones.

En un contexto de creciente presión sobre el acceso a la vivienda, este nuevo recurso sería clave ante la pérdida repentina de vivienda o crisis económicas graves, siempre en coordinación con los servicios sociales municipales, que serán los que evaluarán cada caso. El servicio se pondrá en marcha este jueves y más allá del alojamiento habrá un equipo técnico que diseñará itinerarios personalizados y trabajará para que la estancia sea lo más breve y eficaz posible.

La consellera, por su parte, avaló el proyecto por estar alineado con las políticas autonómicas "centradas en la autonomía personal", dijo, mientras subrayaba que no se trata solo de ofrecer un techo, sino de acompañar a las personas para que construyan un proyecto de vida estable.

Por su parte, la concejala de Familia e Infancia, Aurora Rodil, puso el acento en el origen casi improvisado de la iniciativa. Recordó cómo, al visitar la planta superior junto a otros responsables municipales, descubrieron un espacio desaprovechado que podía convertirse en una solución real para familias desplazadas por emergencias, como ocurrió tras los desalojos en el barrio de San Antón.

Rodil destacó que, en menos de un año, aquel almacén se ha convertido en un recurso pionero, fruto de la cooperación entre la administración y las empresas. El alcalde, Pablo Ruz, cerró el acto reivindicando que los servicios públicos pueden y deben apoyarse en entidades privadas sin ánimo de lucro cuando estas demuestran eficacia y compromiso social, confirmando, por tanto, que seguirá en el futuro el respaldo institucional con la fundación.

Centro 24 horas

En paralelo, desde la fundación confirmaron que el centro de pernocta que abrió en diciembre de 2023 solo 12 horas al día, y que después amplió a las 19, va a terminar operando 24 horas esta misma semana. Chazarra justificó la decisión en la necesidad que hay en la ciudad para atender a personas sin techo. Señaló que solo en 2025 un total de 477 personas sin hogar utilizaron alguno de sus servicios. De ellas, 383 pernoctaron en las instalaciones y 94 accedieron a otros recursos. Entre quienes durmieron en el centro, 115 lo hicieron en plazas de emergencia.

La intervención no se limita al alojamiento. A lo largo del pasado año se realizaron cerca de 3.000 talleres comunitarios y más de 1.300 intervenciones psicosociales individuales. El resultado más significativo, según la dirección del proyecto, es que 64 personas lograron una reinserción habitacional en 2025, y 28 de ellas accedieron además a un empleo. Sumando los datos de 2024 y 2025, la cifra asciende a 131 personas con vivienda y 54 con trabajo.

Para hacer posible el aumento de la cobertura la fundación reseñó que la ayuda municipal pasará de 170.000 a 200.000 euros este 2026, junto a una partida específica de 65.000 euros para cubrir los gastos del nuevo recurso familiar. A ello se añadiría el convenio anual de la Administración local de unos 50.000 euros, destinado a actividades de voluntariado con menores, personas con discapacidad, mayores y población migrante. El Consell señaló que se han destinado algo más de 100.000 euros a los fines de esta entidad y que podría aumentarse la ayuda después del paquete de tres millones de euros anunciados por el gobierno autonómico para minimizar el sinhogarismo.