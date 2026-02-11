Ruz anuncia una inversión de unos 600.000 euros para adecuar el aparcamiento de la Policía Local de Elche

El Ayuntamiento de Elche prevé invertir en torno a 600.000 euros en la adecuación integral del aparcamiento situado junto a la Jefatura de la Policía Local en Mesalina, actualmente de tierra y con deficiencias, con el objetivo de dotarlo de mejores condiciones y reservar una parte —aún por concretar— para uso exclusivo de agentes y cargos policiales. El anuncio lo realizó el alcalde, Pablo Ruz, durante la inauguración de la nueva sede del IVASPE.

La actuación se financiará con cargo al remanente municipal, una vez se apruebe la liquidación del presupuesto. Dirigiéndose a los agentes municipales, Ruz señaló que "les anticipo que en unos meses, muy pronto, vamos a licitar el parking, las obras del nuevo aparcamiento de la Policía, que considero una necesidad desde hace 10 años. Es preciso que la Policía tenga un parque digno”, avanzó el regidor.

Una reforma ligada al remanente

Según detalló posteriormente el alcalde, el proyecto cuenta con una previsión económica cercana a los 600.000 euros. “Cuando tengamos ya una relación exacta del remanente, una vez hagamos la liquidación, creo que es un presupuesto en torno a 600.000 euros por parte del Ayuntamiento, convertiremos este parking que actualmente es un terreno de zahorra y tierra, en un aparcamiento digno para nuestros agentes”, explicó.

El abrazo entre el inspector jefe de la Policía Local de Elche y el alcalde escenifica la buena sintonía entre el Cuerpo policial y el gobierno municipal / Áxel Álvarez

El espacio, que en la actualidad dispone de alrededor de 300 plazas, es hoy en día completamente público y presta servicio tanto a usuarios de la Jefatura como a vecinos del entorno, en una zona con elevada presión de estacionamiento. Algunos de sus usuarios habituales lo consideran un gran alivio, pese a las carencias del firme, con baches y charcos frecuentes tras episodios de lluvia.

El proyecto municipal contempla urbanizar y acondicionar el solar para mejorar la seguridad y la funcionalidad del estacionamiento, especialmente para los vehículos policiales, que ahora estacionan en una superficie irregular y sin control de accesos.

Parte del parking será restringido

A pregunta de INFORMACIÓN, el alcalde aclaró que la reforma no supondrá la eliminación total del uso público, aunque sí implicará una redistribución de espacios. “¿Pero seguirá estando abierto al público? Bueno, una parte sí y otra parte quedará para uso exclusivo de los agentes y sobre todo para los oficiales y responsables, para que tengan certidumbre con sus vehículos”, señaló, antes de matizar que se habilitará una zona con lector de matrículas destinada a la Policía Local.

El alcalde justificó esta decisión en la necesidad de ofrecer condiciones adecuadas a la plantilla. “Entendemos que la policía hace una labor fundamental. Y esto de tener los coches de agentes y oficiales de esta manera no es de recibo”, añadió, en alusión a la situación actual del estacionamiento.

Aparcamiento en el solar pegado a la Jefatura de la Policía Local de Elche / Áxel Álvarez

La delimitación exacta del porcentaje reservado para uso exclusivo todavía no está determinada y dependerá del diseño definitivo del proyecto técnico, que se licitará en las próximas semanas si se cumplen los plazos previstos para la liquidación presupuestaria, siempre según la inforamción facilitada por el alcalde.

Más medios y reconocimiento al cuerpo

El anuncio del aparcamiento se enmarca en un discurso más amplio de respaldo a la Policía Local. Durante su intervención, Ruz defendió la gestión municipal en materia de seguridad y afirmó: “Porque esto viene a demostrar y a ratificar que nuestra policía, la Policía Local de Elche es la mejor de España y porque para hacerlo y para decirlo y para confirmarlo, pues no nos fundamentamos en subjetividades, sino en acciones y en datos. Son los datos los que refrendan esta afirmación y un servidor, como alcalde, lo tengo más claro que el agua”.

Satisfacción del gobierno municipal

El primer edil reconoció que aún existen retos pendientes. “Es verdad que tenemos que seguir incrementando los efectivos, es verdad que tenemos que seguir incrementando los medios, es verdad que tenemos que seguir incrementando las inversiones en esta jefatura que es un modelo, pero es verdad y lo digo sin autocomplacencia, siempre mirando a los ojos a los policías, que estamos en el buen camino”, afirmó.

En ese contexto, la adecuación del aparcamiento se presenta como una actuación simbólica y práctica a la vez: por un lado, mejora un espacio que hoy presenta deficiencias estructurales; por otro, introduce un cambio relevante al reservar parte del estacionamiento para uso interno, especialmente para mandos y responsables policiales.

La reforma debe suponer, en definitiva, un equilibrio entre el mantenimiento de plazas públicas —muy valoradas por residentes de la zona— y la creación de un área restringida que responda a las necesidades operativas y de seguridad del Cuerpo.